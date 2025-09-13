NTK Gen Z đưa thời trang công sở Việt tỏa sáng trên sàn diễn New York Fashion Week

Ngày 12/9, tại The Glasshouse, 660 12th Avenue, New York (Mỹ), NTK trẻ người Việt Vy Nguyễn đã khiến khán phòng bùng nổ khi chính thức trình làng bộ sưu tập công sở trong khuôn khổ New York Fashion Week Xuân – Hè 2026. Với loạt thiết kế tinh giản, cá tính nhưng đầy lịch lãm, Vy Nguyễn gửi đi một tuyên ngôn mạnh mẽ: thời trang công sở Việt Nam hoàn toàn đủ sức tỏa sáng ngay tại kinh đô thời trang thế giới.

Dấu ấn Gen Z Việt tại kinh đô thời trang

Ở tuổi 24, Vy Nguyễn nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của giới mộ điệu quốc tế. Sinh ra tại Hà Nội, cô sang New York từ năm 16 tuổi và theo học tại Fashion Institute of Technology (FIT) – một trong những học viện thiết kế danh giá hàng đầu thế giới. Trước khi trình làng bộ sưu tập riêng, Vy từng tích lũy kinh nghiệm làm việc tại nhiều thương hiệu quốc tế như Dion Lee, Grace Ling hay Yeon Studio. Hiện tại, cô đang hoạt động trong ngành thời trang tại Mỹ.

BST được trình diễn lần này còn mang ý nghĩa đặc biệt, khi kỷ niệm 20 năm thành lập thương hiệu Vy Nguyễn. Trên sàn diễn New York, NTK Gen Z khẳng định bản lĩnh hội nhập quốc tế, đưa tinh thần công sở Việt đến với đông đảo công chúng toàn cầu.

Thời trang công sở vốn gắn liền với sự nghiêm túc, chuẩn mực, đôi khi là khô khan. Nhưng dưới bàn tay của Vy Nguyễn, khái niệm này được khoác lên diện mạo hoàn toàn mới: tinh giản, cá tính và thanh lịch.

NTK Vy Nguyễn

Mỗi thiết kế xuất hiện trên sàn diễn đều mang vẻ đẹp giản lược đến tinh tế. Blazer oversized với những đường cắt dứt khoát vừa quyền lực vừa phóng khoáng. Quần ống suông tôn dáng, mang lại sự thoải mái nhưng vẫn chỉn chu. Đầm cut–out tinh tế khẳng định sự gợi cảm vừa đủ, biến không gian công sở thành nơi tỏa sáng của sự tự tin và bản lĩnh.

Những chi tiết cắt xẻ táo bạo, cấu trúc bất đối xứng hay phom dáng phóng khoáng được NTK khai thác triệt để, khẳng định rằng công sở không còn chỉ là khuôn mẫu khô cứng, mà đã trở thành ngôn ngữ phong cách riêng của phụ nữ hiện đại.

Bản hòa phối Á Đông và sáng tạo đương đại

Điểm nhấn đặc biệt trong BST không chỉ nằm ở kỹ thuật cắt may, mà còn ở tinh thần hòa quyện giữa vẻ đẹp Á Đông và tư duy sáng tạo đương đại. Trên gam màu đen – trắng kinh điển, chất liệu chiffon, ren, vải xuyên thấu được xử lý khéo léo, mang lại nét mềm mại, gợi cảm nhưng vẫn giữ sự chuyên nghiệp.

Tổng thể BST giống như một bản tuyên ngôn sống động: thời trang công sở Việt Nam không dừng lại ở hình ảnh đồng phục gò bó, mà trở thành tiếng nói của tự do, cá tính và niềm kiêu hãnh. Ở đó, phụ nữ hiện đại có thể vừa thanh lịch, vừa chuyên nghiệp, vừa dám khẳng định bản lĩnh của mình.

Show diễn của Vy Nguyễn tại New York Fashion Week đã để lại dấu ấn mạnh mẽ. Khán phòng nhiều lần bùng nổ trong những tràng pháo tay kéo dài. Giới phê bình đánh giá BST mang đến hơi thở mới mẻ, góp phần thay đổi cách nhìn về thời trang công sở.

Không chỉ giúp tên tuổi Vy Nguyễn được biết đến rộng rãi hơn, sự kiện còn khẳng định rằng thời trang Việt Nam hoàn toàn có thể hội nhập và tỏa sáng trên sân khấu quốc tế. Từ một cô gái Hà Nội 16 tuổi đặt chân đến Mỹ, nay trở thành NTK Gen Z trình diễn BST tại New York Fashion Week, Vy Nguyễn đã viết nên câu chuyện đầy cảm hứng về hành trình vươn tầm thế giới.

Những thiết kế tinh giản, cá tính nhưng giàu tính ứng dụng không chỉ dừng ở trang phục, mà còn là lời tuyên ngôn: công sở Việt Nam có thể trở thành điểm nhấn thời trang toàn cầu – thanh lịch, bản lĩnh và duyên dáng.