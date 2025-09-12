Ngỡ ngàng với nét đẹp đậm chất Á đông của “nàng thơ điện ảnh Việt” trong fashion film của NTK Tăng Mai Anh

Dự án mang tên Sắc Sen IV - Mộng Bạch Liên là sự nối dài của hành trình “Sắc Sen”, lấy cảm hứng từ chiều sâu tĩnh lặng của hoa sen và bản thể thanh tịnh của non thiêng Yên Tử. Bộ phim dài 2 phút do đạo diễn Dũng Phạm thực hiện, mở ra một cách kể chuyện thời trang mới mẻ, giàu tính văn hoá.

Trong Sắc Sen IV - Mộng Bạch Liên, nữ diễn viên Mai Thanh Hà hóa thân thành “nàng thơ Bạch Liên”. Hình ảnh cô bước đi giữa khung cảnh Yên Tử, khi thì huyền ảo trong làn sương, khi lại nổi bật trong tà áo dài lụa, dẫn dắt khán giả vào một câu chuyện mang màu sắc “tiền kiếp”.

Không chỉ phô diễn vẻ đẹp của lụa Việt, bộ phim còn tái hiện hành trình người phụ nữ Việt từ ươm mầm đến bung nở. Đóa sen là hình ảnh trung tâm, vừa thanh cao vừa kiên cường, vươn mình từ mặt hồ tĩnh lặng để đối diện với gió mưa khắc nghiệt. Đó cũng chính là ẩn dụ cho bản lĩnh, phẩm giá và vẻ đẹp bền bỉ của người phụ nữ Việt Nam.

Giữa không gian di sản, âm thanh ca trù vọng lại, thôi thúc “nàng thơ” tiếp tục hành trình khám phá. Người xem như được bước vào cõi bí ẩn, nơi đoá Bạch Liên toả sáng, biểu tượng cho tính nữ và khát vọng tự chủ.

NTK Tăng Mai Anh

Chia sẻ về dự án, NTK Tăng Mai Anh cho biết: “Nếu chỉ dừng ở những khung hình đẹp của trang phục, tôi nghĩ sẽ trôi tuột đi mà không để lại gì. Tôi muốn thời trang được nâng đỡ bằng điện ảnh, để vừa truyền tải cái đẹp, vừa cất cánh những giá trị văn hoá.”

Cô chọn Yên Tử làm bối cảnh vì nơi đây không chỉ yên bình mà còn thấm đẫm giá trị tâm linh, phù hợp để kể câu chuyện di sản. Với Mai Thanh Hà, NTK đánh giá cao diễn xuất và thần thái của nữ diễn viên.

Mai Thanh Hà sở hữu vẻ đẹp truyền thống Á đông cuốn hút, từng gây ấn tượng trên màn ảnh Việt với nhiều vai diễn ghi dấu trong lòng khán giả. NTK Tăng Mai Anh cũng cho biết Hà là người am hiểu lịch sử và yêu văn hoá truyền thống. Những yếu tố giúp cô trở thành “nàng thơ” hoàn hảo cho BST lần này.

BST lần này khai thác dải màu sen độc bản - những gam sắc chuyển lớp, tan ra như nét mực thuỷ mặc. Từ đó, NTK kết hợp cùng các chất liệu truyền thống để tạo nên những thiết kế vừa mềm mại, vừa quyền lực:

- Áo dài Cao Liên: mang hơi thở thanh khiết của sen, vừa kiêu hãnh vừa thuần hậu, gợi nhắc vẻ đẹp thuần Việt - truyền thống mà vẫn đương đại.

- Bạch Ngọc: chế tác từ gấm sa hạt tơ tằm ánh li ti, kết hợp lụa organza 100% tơ tằm. Hiệu ứng đa tầng tạo sự mơ hồ giữa thực và ảo, đồng thời tôn vẻ sang trọng.

- Diệp Ngọc: sắc xanh ngọc thanh khiết, phom dáng cổ điển với cổ đứng, tay dài, tà buông thẳng. Thiết kế vừa cổ điển vừa hiện đại, tôn trọn nét nữ tính quyền quý.

- Thư Tiệp: có đường rơi bất đối xứng, tạo sự ngẫu hứng trong khuôn khổ chuẩn mực. Chất liệu gấm sa hạt tơ tằm – được mệnh danh là “nữ hoàng” của các dòng gấm - vừa óng ánh kiêu sa vừa bền chắc.

- Huyền Trân: làm từ nhung the 100% tơ tằm, thêu tay trong 85 giờ với chỉ tơ búp óng mảnh. Tác phẩm thể hiện sự cầu kỳ và tinh xảo của nghệ nhân thêu truyền thống.



Vẻ đẹp đậm chất Á đông của Mai Thanh Hà làm tôn thêm nét quý phái và truyền thống của BST

Điểm chung của BST là kỹ thuật thủ công: thêu tay, đính kết, dệt lụa, vốn là thế mạnh của NTK Tăng Mai Anh. Với cô, mỗi đường kim mũi chỉ không chỉ là kỹ thuật, mà còn là “ngôn ngữ tái sinh” của di sản văn hóa trong dòng chảy đương đại.

Thông qua Sắc Sen IV – Mộng Bạch Liên, Tăng Mai Anh muốn tôn vinh “khăn nhung áo lụa”, biểu tượng của vẻ đẹp và phẩm giá phụ nữ Việt. Đó là người phụ nữ vừa thanh tao, vừa kiên cường, dám đương đầu nghịch cảnh nhưng vẫn giữ trọn vẻ đẹp cao quý.

NTK khẳng định: “Mỗi dự án văn hoá là một cách để tôi nâng niu và gìn giữ giá trị truyền thống. Tôi mong rằng, với ngôn ngữ điện ảnh, thời trang sẽ trở thành cầu nối để di sản được tiếp nối qua nhiều thế hệ.”

Với cách tiếp cận này, Sắc Sen IV – Mộng Bạch Liên không chỉ dừng ở việc giới thiệu một bộ sưu tập, mà còn là một “cú chạm nhẹ” vào di sản, để những giá trị văn hoá Việt Nam được lan toả và sống động hơn trong thời đại mới.