NTK Cao Thu Vân mang áo dài thêu tay đến Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

30-08-2025 - 07:16 AM | Lifestyle

"Tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Đây không chỉ là cơ hội giới thiệu những sáng tạo cá nhân mà quan trọng hơn là góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt, tôn vinh tinh hoa nghề thêu truyền thống đến với bạn bè trong và ngoài nước", NTK Cao Thu Vân nói.

Ngày 28/8, Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước khai mạc tại huyện Đông Anh (Hà Nội), thu hút sự quan tâm của lãnh đạo Nhà nước, Thành phố cùng đông đảo khách tham quan. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm tiêu biểu, khẳng định thành tựu phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ triển lãm, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hải Phòng tham gia với gian hàng quảng bá sản phẩm OCOP đặc trưng mang đến nhiều sản phẩm nông nghiệp và thủ công mỹ nghệ truyền thống, trong đó có các tác phẩm thêu tay tinh xảo.

NTK Cao Thu Vân mang áo dài thêu tay đến Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước- Ảnh 1.

Ông Lê Tiến Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng tham quan gian hàng quảng bá sản phẩm OCOP.

NTK Cao Thu Vân mang áo dài thêu tay đến Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước- Ảnh 2.

Ông Lê Ngọc Châu - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng kí lên bức tranh thêu của NTK Cao Thu Vân.

Đặc biệt, NTK Cao Thu Vân góp mặt với bộ sưu tập áo dài thêu tay gắn liền hoa văn truyền thống. Những thiết kế không chỉ là trang phục mà còn là tác phẩm nghệ thuật, tôn vinh nét đẹp văn hóa Việt và khẳng định giá trị sáng tạo trong thời kỳ hội nhập.

Chia sẻ tại sự kiện, NTK Cao Thu Vân bày tỏ: “Tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Đây không chỉ là cơ hội giới thiệu những sáng tạo cá nhân, mà quan trọng hơn là góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt, tôn vinh tinh hoa nghề thêu truyền thống đến với bạn bè trong và ngoài nước".

NTK Cao Thu Vân mang áo dài thêu tay đến Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước- Ảnh 3.

NTK Cao Thu Vân tại sự kiện.

Bà nhấn mạnh thêm: “Việc tham gia Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước không chỉ đơn thuần là mang đến sản phẩm thời trang, mà còn là cách thể hiện tình yêu Tổ quốc. Từng đường kim, mũi chỉ trong chiếc áo dài thêu tay đều là lời nhắn gửi về sự bền bỉ, ý chí và bản lĩnh Việt Nam, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tôi tin rằng áo dài chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sức sống mãnh liệt của văn hóa Việt, và niềm tự hào dân tộc sẽ còn mãi trong từng tà áo tung bay".

NTK Cao Thu Vân mang áo dài thêu tay đến Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước- Ảnh 4.

Bộ sưu tập của NTK Cao Thu Vân.

Ngày khai mạc trở nên sôi động và ấm áp với sự xuất hiện của các mẫu nhí trong tà áo dài truyền thống, tạo bầu không khí rộn ràng, đón chào các đồng chí lãnh đạo Nhà nước và thành phố đến tham quan, động viên.

Mỗi chiếc áo dài, mỗi sản phẩm thủ công trưng bày tại triển lãm đều chứa đựng linh hồn văn hóa, được làm nên từ sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và tình yêu quê hương. Việc hiện diện trong một triển lãm tầm quốc gia là dấu mốc quan trọng, khẳng định hướng đi đúng đắn trong việc kết hợp sáng tạo hiện đại với nền tảng truyền thống.

Theo Như Yên

Thanh niên Việt

