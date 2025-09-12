Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nữ phát thanh viên kỳ cựu 77 tuổi: "Đã có lần tôi muốn rời bỏ VTV"

"Mọi thứ quá khổ, ăn uống và các thứ đều không có. Tôi còn bị ốm và nản quá" – NSƯT Kim Tiến nói.

Vừa qua, tại chương trình Khách sạn 5 sao, NSƯT Kim Tiến đã chia sẻ về giai đoạn khó khăn tới mức muốn bỏ nghề của mình.

Nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến thời trẻ

Bà nói: "Hồi xưa làm truyền hình khó khăn, nghèo khó lắm. Đã có lần tôi muốn rời bỏ VTV, bỏ việc vì mọi thứ quá khổ, ăn uống và các thứ đều không có. Tôi còn bị ốm và nản quá.

Nhưng đúng lúc đó, tôi được đài cho đi an dưỡng cùng một đoàn cán bộ nhân viên ở Sầm Sơn. Trong thời gian nghỉ ngơi, tôi lại nổi lên máu nghề nghiệp, tình yêu với truyền hình. Tôi nhiệt huyết làm việc như không có gì xảy ra".

Tiếp đó, NSƯT Kim Tiến được gặp lại một đàn em thân thiết của mình tại VTV là biên tập viên Hoài Anh.

Bà chia sẻ: "Thời gian đầu tiên Hoài Anh ra làm việc ở VTV, mọi người thường hỏi Hoài Anh có phải con gái tôi không vì phong cách rất giống tôi ngày xưa".

Hoài Anh cũng nói: "Đúng vậy, hồi đó nhiều người trong đài hỏi tôi có phải con mẹ Kim Tiến không".

Hoài Anh và Kim Tiến

NSƯT Kim Tiến tên thật là Đinh Thị Kim Tiến, sinh năm 1948 tại Hà Nội. Ít ai biết rằng, trước khi trở thành phát thanh viên, bà từng là sinh viên trường Y. Tuy nhiên, định mệnh đã đưa bà đến với con đường nghệ thuật.

Với giọng nói trời phú cùng sự say mê công việc, bà đã trúng tuyển vào Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) trước khi chính thức chuyển sang công tác tại VTV vào năm 1975. Bà là một trong những phát thanh viên đầu tiên của VTV, đồng hành cùng sự phát triển của đài từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn.

Giọng của Kim Tiến được đánh giá là chuẩn mực, đầy sức thuyết phục và mang đậm phong thái Hà Nội xưa. Cách bà ngắt nghỉ, nhấn nhá và truyền tải cảm xúc đã biến mỗi bản tin không chỉ là thông tin đơn thuần mà còn là một tác phẩm nghệ thuật. Bà đã tạo nên một chuẩn mực cho nghề phát thanh viên, khiến nhiều thế hệ sau này coi bà là hình mẫu để học hỏi.

