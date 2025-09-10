1 NSƯT nổi tiếng có học vị Tiến sĩ vừa được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường ĐH: Từng tham gia Táo quân 2025, đóng loạt phim giờ vàng VTV

Mới đây ngày 5/9, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch vừa có quyết định bổ nhiệm TS. NSƯT Bùi Như Lai giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Trước khi được thăng chức, NSƯT Bùi Như Lai từng giảng dạy và nghiên cứu tại trường và lần lượt giữ các vị trí: Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa Sân khấu, Phó Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ Sân khấu và Đảng ủy viên. Ở mỗi vị trí, ông đều thể hiện bản lĩnh quản lý, tư duy đổi mới và khả năng kết nối, gắn kết tập thể.

Ảnh: Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội

Chia sẻ với báo chí, NSƯT Bùi Như Lai cho biết đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao của mình và khẳng định sẽ nỗ lực, phấn đấu hết mình để đáp ứng tốt yêu cầu công việc trên cương vị mới.

Sự nghiệp thăng hoa

Trước khi chuyển sang công tác giảng dạy và giữ vị trí quản lý tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, NSƯT Bùi Như Lai từng có thời gian gắn bó với Nhà hát Tuổi trẻ. Tại đây, anh đảm nhiệm vai trò Trưởng đoàn kịch hình thể, sau đó là Trưởng đoàn kịch 1, ghi dấu ấn với nhiều hoạt động nghệ thuật nổi bật.

Là gương mặt quen thuộc trên sân khấu, từ khi còn rất trẻ, Bùi Như Lai đã khẳng định tên tuổi qua hàng loạt vở diễn gây tiếng vang như Đừng đợi đến ngày mai, Hãy là chính mình… Anh cũng được vinh danh là “Tài năng sân khấu năm 2003” với vai chính Edip trong vở Edip làm vua và để lại ấn tượng mạnh với vai Thầy đồ say trong vở Kiều Loan.

Năm 2021, NSƯT Bùi Như Lai bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ. Anh được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì những đóng góp cho nghệ thuật. Tại Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ 5 năm 2022, nam nghệ sĩ tiếp tục khẳng định tài năng khi giành Huy chương Vàng cho vở Đến bờ bên kia (tác phẩm của cố nhà văn Nguyễn Huy Thiệp) và Huy chương Bạc với Edip làm vua.

Ảnh: Internet

Không chỉ thành công trên sân khấu, thời gian gần đây, NSƯT Bùi Như Lai còn được đông đảo khán giả truyền hình biết đến khi đảm nhận vai trò đạo diễn Táo Quân 2025 và tham gia nhiều bộ phim giờ vàng do NSƯT Vũ Trường Khoa dàn dựng. Với phong cách diễn xuất nam tính và chiều sâu nội tâm, anh luôn mang đến những màu sắc khác biệt, góp phần tạo dấu ấn trong lòng khán giả.

Đời tư kín tiếng bên vợ biên đạo múa

Có một sự nghiệp thăng hoa nhưng NSƯT Bùi Như Lai lại khá kín tiếng trong hôn nhân. Trong một lần hiếm hoi chia sẻ với báo chí trước đó, nam nghệ sĩ cho biết vợ anh tên là Nông Lê Phương, là biên đạo múa tại Nhà hát Tuổi trẻ. Vì cùng làm nghệ thuật nên bà xã thấu hiểu và hết lòng ủng hộ chồng theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Ảnh: FBNV

Hiện tại, cả hai có cuộc sống bình dị nhưng hạnh phúc bên hai con trai đang học lớp 11 và lớp 3. Nam nghệ sĩ chia sẻ, vợ chồng anh không áp đặt mà để các con phát triển tự nhiên.

“Các con không học trường quốc tế, không dùng hàng hiệu, chúng tôi vẫn sống như bao gia đình bình thường khác”, anh nói.

(Tổng hợp)