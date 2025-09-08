NSƯT Kim Tiến: 'Tôi bị chê nói hổn hển như hết hơi'

Tham gia chương trình Khách sạn 5 sao, NSƯT Kim Tiến tái hiện giọng đọc huyền thoại, trực tiếp thuyết minh phim Tây du ký hay dẫn sóng Thời sự.

NSƯT Kim Tiến nói bà ngạc nhiên khi được ca tụng, gắn danh xưng “giọng đọc huyền thoại”. “Huyền thoại thì phải thế nào chứ? Giọng tôi rất bình thường. Sau này tôi tìm được nguyên nhân khiến mọi người nhớ, chính là phần thể hiện nội dung thông tin, giọng nói chỉ là nguyên liệu”, NSƯT Kim Tiến lý giải.

Nữ nghệ sĩ đùa vui dù được gắn mác “giọng đọc huyền thoại”, bà vẫn trượt kỳ thi tuyển phát thanh viên của Đài Tiếng nói Việt Nam năm 1970 và kỳ thi vào Đài Truyền hình Trương ương (VTV hiện nay) năm 1971.

NSƯT Kim Tiến thời trẻ.

Đến năm 1975, NSƯT Kim Tiến mới chính thức trở thành phát thanh viên cho VTV khi đang là thành viên của nhóm múa ở đài. Thời mới lên hình, NSƯT Kim Tiến đau lòng khi nhận nhiều thư góp ý từ khán giả.

“Tôi nhớ nguyên văn thư góp ý của khán giả viết: ‘Phụ nữ Việt Nam thiếu người hay sao mà lấy Kim Tiến? Eo ơi, xấu quá’. Tôi rất nhớ nhưng không hiểu lý do. Về sau, tôi tìm hiểu mới biết do băng hình đen trắng khiến khán giả định kiến. Tôi lấy đó làm điểm phấn đấu, quyết tâm chinh phục khán giả bằng giọng nói, cách diễn đạt”, NSƯT Kim Tiến nói.

Trong lá thư khác, NSƯT Kim Tiến bị chê nói hổn hển như người không có sức. Cô khẳng định luôn đi tìm nguyên nhân, không ngại thay đổi.

“Một lần về công tác ở tỉnh tôi nhận ra sao mình thở mạnh thế. Hóa ra vì lý do kỹ thuật để tiếng nền lớn hơn giọng đọc, khán giả góp ý hoàn toàn chính xác. Tôi tập luyện và khắc phục lỗi này”, nghệ sĩ chia sẻ.

NSƯT Kim Tiến trong chương trình Khách sạn 5 sao.

NSƯT Kim Tiến chia sẻ bà từng tham gia tường thuật trực tiếp các sự kiện Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, giới thiệu các đoàn diễu binh và diễu hành. Bà phải có mặt từ 4h, thậm chí ngủ trên nóc xe của VTV vì công an phong tỏa khu vực này sớm. Lúc bấy giờ chưa có trung tâm truyền hình lưu động, cũng không có cabin riêng để phát thanh viên đọc. Dù điều kiện khó khăn nhưng bà luôn nỗ lực truyền tải không khí trang trọng của sự kiện.

Tại chương trình, khán giả được nghe lại thanh âm quen thuộc, giọng đọc gắn liền với những câu nói bất hủ của NSƯT Kim Tiến như: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau, Đây là Đài Tiếng nói Việt Nam... NSƯT cũng là người tiếp thuyết minh bộ phim Tây du ký bản 1986.

NSƯT Kim Tiến sinh năm 1948 tại Hà Nội, xuất thân là diễn viên múa. Năm 2001, NSƯT Kim Tiến dừng làm phát thanh viên bản tin Thời sự, chuyển sang làm việc tại Ban chương trình, lên hình cho chương trình Hộp thư Truyền hình trên VTV1. Năm 2002, nghệ sĩ Kim Tiến nghỉ hưu và mở lớp dạy phát thanh, biên tập cho các học viên trẻ.