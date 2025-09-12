Nam NSƯT từng làm phụ hồ, thành giọng đọc huyền thoại của Thời sự VTV

Vào những thập niên 80 - 90, NSƯT Minh Trí được xem là một trong những giọng đọc VTV huyền thoại. Ít ai biết rằng trước khi trở thành một trong những giọng đọc quen thuộc của bản tin Thời sự, NSƯT Minh Trí từng vất vả với nhiều nghề để mưu sinh như phụ hồ, dạy học, đánh máy thuê.

NSƯT Minh Trí là một trong những "giọng đọc vàng" của VTV.

NSƯT Minh Trí sinh năm 1945, xuất thân là thầy giáo tiểu học và trung học cơ sở. Ông cho biết thuở còn đi học, Minh Trí từng thi trượt đại học nhiều lần, rồi bất ngờ được gọi vào học Sư phạm.

Ông kể lại rằng thời sinh viên bản là người nghịch ngợm nhất lớp, đi thực tập chỉ đạt điểm trung bình, bị thầy nhận xét ham chơi, ít học. Ra trường, ông không được phân công đi dạy ngay, phải nhận công việc phụ hồ, rửa cát sỏi để kiếm sống.

Một năm sau, do thiếu giáo viên, ông được mời đi dạy lớp 1 tại một ngôi trường cách nhà 20 km. Học sinh yêu quý ông đến nỗi, khi thầy rời bục giảng để rẽ sang hướng đi khác, nhiều em đã khóc như mưa.

Năm 1971, NSƯT Minh Trí tham gia kỳ thi tuyển phát thanh viên của Đài Truyền hình Việt Nam. Kỳ thi khi ấyrất khắt khe: từ dáng đi, dáng đứng, dáng ngồi đến cách đọc, ngắt nghỉ, biểu cảm trước ống kính đều bị soi kỹ.

May mắn sở hữu gương mặt điển trai, giọng đọc trầm ấm, văn phong lưu loát cùng kinh nghiệm sư phạm, NSƯT Minh Trí chinh phục hội đồng tuyển chọn và gắn bó với nghề cho đến ngày nghỉ hưu.

Ít ai biết, NSƯT Minh Trí từng vất vả mưu sinh, làm đủ nghề như phụ hồ, dạy học, đánh máy thuê trước khi trở thành phát thanh viên của VTV.

Trong suốt thập niên 1980 – 1990, ông cùng NSƯT Kim Tiến được xem là cặp phát thanh viên "trời sinh". Cả hai làm cho bản tin Thời sự của VTV gần gũi hơn với khán giả truyền hình. Nếu giọng Kim Tiến mang đến sự trong trẻo, truyền cảm thì chất giọng của Minh Trí lại trầm ấm, gần gũi. Sự hòa quyện ấy khiến khán giả luôn nhớ đến họ như bộ đôi ăn ý hiếm có, gắn liền với ký ức truyền hình một thời.

Ngoài ra, NSƯT Minh Trí còn là giọng lồng tiếng quen thuộc của bộ phim Tây Du Ký (1986) – tác phẩm gắn bó với tuổi thơ của hàng triệu khán giả Việt Nam. Năm 1993, ông cùng phát thanh viên Kim Tiến trở thành hai phát thanh viên đầu tiên được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú trong lĩnh vực Phát thanh – Truyền hình.

Nhìn lại chặng đường, ông từng chia sẻ: “Lúc mới vào nghề, tôi bỡ ngỡ lắm. Cũng nhờ chị Kim Tiến và các anh chị đi trước chỉ bảo tận tình, tôi mới dần tự tin. Cái duyên gắn bó với nghề là vậy, càng làm càng thấy yêu ”.

Với ông, nghề phát thanh viên không chỉ là công việc mà còn là sứ mệnh. Từ chỗ từng phải lao động tay chân để mưu sinh, ông trở thành gương mặt được cả nước biết đến, một biểu tượng của truyền hình. NSƯT Minh Trí đã nghỉ hưu từ năm 2005.

Những phát thanh viên, BTV gắn bó với bản tin Thời sự 19h từ năm 1970 - 1995 (Ảnh: VTV).

Ở ngoài đời, NSƯT Minh Trí nổi tiếng nghiêm nghị nhưng ấm áp, giản dị và chỉn chu. Con gái ông, chị Phương Anh từng chia sẻ: "Bố tôi khá nguyên tắc, quản lý con cái rất chặt. Nhưng nhờ vậy mà chúng tôi học được từ ông sự nghiêm túc trong lao động, tính ngăn nắp, tự lập và lòng kiên trì”.

Điều đặc biệt ở ông, theo gia đình, chính là sự khiêm nhường và biết chấp nhận thực tế. Sau khi nghỉ hưu năm 2005, ông chọn cuộc sống lặng lẽ, hầu như không xuất hiện trước công chúng. “Bố tôi luôn nghĩ rằng, khi còn làm nghề thì đã cống hiến hết mình, khi về hưu thì không cần sống trong hào quang quá khứ nữa. Thực tế thế nào thì ông sống như thế” , chị Phương Anh chia sẻ.

Một thời gian sau khi nghỉ hưu, ông gặp cơn tai biến nặng khiến sức khỏe sa sút. Ngày 31/3/2022, NSƯT Minh Trí qua đời, hưởng thọ 77 tuổi, để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng đồng nghiệp và đông đảo công chúng.



