"Nàng Trúc" Mai Thu Huyền trẻ mãi không già nhờ 2 "vũ khí" đáng đồng tiền bát gạo, 46 tuổi mà cứ ngỡ mới 30

01-09-2025 - 10:59 AM | Lifestyle

Mai Thu Huyền hiện tại không khác nàng Trúc năm nào là bao.

Ngày 30/8 vừa qua, trong buổi tổng duyệt diễu hành nhân dịp sự kiện A80, chào đón Quốc khánh 2/9, hình ảnh Mai Thu Huyền bất ngờ trở thành tâm điểm. Ở tuổi 46, nữ diễn viên – doanh nhân vẫn xuất hiện rạng rỡ, khí chất ngời ngời, khiến nhiều chị em phải ngước nhìn ngưỡng mộ. Điều khiến khán giả bất ngờ hơn cả là nhan sắc của cô dường như không mấy khác biệt so với thời còn hóa thân vào vai Trúc trong bộ phim đình đám "Những ngọn nến trong đêm".

"Nàng Trúc" Mai Thu Huyền trẻ mãi không già nhờ 2 "vũ khí" đáng đồng tiền bát gạo, 46 tuổi mà cứ ngỡ mới 30- Ảnh 1.
"Nàng Trúc" Mai Thu Huyền trẻ mãi không già nhờ 2 "vũ khí" đáng đồng tiền bát gạo, 46 tuổi mà cứ ngỡ mới 30- Ảnh 2.

Vẻ đẹp ấy không chỉ là món quà của tạo hóa mà còn đến từ sự đầu tư nghiêm túc, khoa học trong việc chăm sóc bản thân. Mai Thu Huyền chính là hình mẫu tiêu biểu cho xu hướng thẩm mỹ thời đại mới: Tôn vinh sự tự nhiên, khỏe khoắn, trẻ trung mà không đánh mất thần thái vốn có.

"Vũ khí" thứ nhất: Chăm đi spa hàng tháng dù bận rộn thế nào

Không ít phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu nhận ra những dấu hiệu xuống sắc: Làn da khô, xuất hiện nếp nhăn, lỗ chân lông to, sắc da kém tươi. Với Mai Thu Huyền, cách cô chọn để "khóa chặt" tuổi tác chính là duy trì thói quen đi spa hàng tháng.

Liệu trình spa định kỳ giúp làn da của nữ diễn viên được làm sạch sâu, tẩy tế bào chết một cách khoa học. Tưởng như đơn giản, nhưng việc này lại có vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn tình trạng xỉn màu, giúp da hấp thụ tốt hơn các dưỡng chất từ mỹ phẩm. Không chỉ dừng lại ở tẩy da chết, Huyền còn thường xuyên chọn những liệu pháp chăm sóc chuyên biệt như massage nâng cơ, đắp mặt nạ tái tạo, cấp ẩm bằng công nghệ ánh sáng sinh học.

"Nàng Trúc" Mai Thu Huyền trẻ mãi không già nhờ 2 "vũ khí" đáng đồng tiền bát gạo, 46 tuổi mà cứ ngỡ mới 30- Ảnh 3.
"Nàng Trúc" Mai Thu Huyền trẻ mãi không già nhờ 2 "vũ khí" đáng đồng tiền bát gạo, 46 tuổi mà cứ ngỡ mới 30- Ảnh 4.

Với lịch trình bận rộn, spa trở thành "khoảng lặng" để cô thư giãn, phục hồi tinh thần. Và đó cũng chính là điều chị em nên học tập: Chăm sóc da không chỉ là làm đẹp bên ngoài, mà còn là hành trình nuôi dưỡng sự cân bằng và tự tin từ bên trong.

"Vũ khí" thứ hai: Chọn phương pháp làm đẹp không xâm lấn, hiện là xu hướng của phụ nữ hiện đại

Mai Thu Huyền không tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để duy trì nhan sắc. Thay vào đó, cô trung thành với các phương pháp làm đẹp không xâm lấn - lựa chọn an toàn, ít rủi ro, nhưng mang lại hiệu quả trẻ hóa rõ rệt. Đây cũng là xu hướng thẩm mỹ thời đại mới mà nhiều phụ nữ hiện đại đang hướng tới.

Một số liệu pháp không xâm lấn phù hợp cho phụ nữ sau 40 có thể kể đến:

"Nàng Trúc" Mai Thu Huyền trẻ mãi không già nhờ 2 "vũ khí" đáng đồng tiền bát gạo, 46 tuổi mà cứ ngỡ mới 30- Ảnh 5.
"Nàng Trúc" Mai Thu Huyền trẻ mãi không già nhờ 2 "vũ khí" đáng đồng tiền bát gạo, 46 tuổi mà cứ ngỡ mới 30- Ảnh 6.

- Thermage FLX: Công nghệ sóng tần số radio giúp siết chặt da, xóa nhăn và nâng cơ mà không cần dao kéo.

- Ultherapy: Sử dụng sóng siêu âm hội tụ vi điểm tác động sâu vào lớp trung bì, kích thích sản sinh collagen tự nhiên.

- Hifu: Giải pháp nâng cơ, chống chảy xệ cho vùng mặt, cổ mà vẫn giữ được nét tự nhiên.

- Tiêm trẻ hóa bằng PRP (huyết tương giàu tiểu cầu): Giúp tái tạo da, cải thiện sắc tố, mang lại làn da sáng mịn.

Điểm chung của các công nghệ này là không mất nhiều thời gian nghỉ dưỡng, phù hợp với phụ nữ bận rộn. Và quan trọng hơn, khi được sử dụng vừa phải, đúng cách, chúng giúp duy trì vẻ ngoài tự nhiên, không "đơ cứng" hay biến dạng như nhiều trường hợp phẫu thuật can thiệp quá mức.

"Nàng Trúc" Mai Thu Huyền trẻ mãi không già nhờ 2 "vũ khí" đáng đồng tiền bát gạo, 46 tuổi mà cứ ngỡ mới 30- Ảnh 7.
"Nàng Trúc" Mai Thu Huyền trẻ mãi không già nhờ 2 "vũ khí" đáng đồng tiền bát gạo, 46 tuổi mà cứ ngỡ mới 30- Ảnh 8.

Ở tuổi 46, Mai Thu Huyền vẫn xuất hiện với thần thái sang trọng, nụ cười tươi rói và làn da mịn màng căng tràn sức sống. Đó không chỉ là "nhan sắc bạc tỷ" của một nữ diễn viên thành công, mà còn là thông điệp truyền cảm hứng cho phụ nữ sau tuổi 40: Hãy yêu thương bản thân, đừng bỏ quên việc chăm sóc nhan sắc, vì tuổi tác chỉ là con số.

Dù bạn là ai, bận rộn đến đâu, chỉ cần kiên trì chăm sóc, lựa chọn đúng phương pháp, bạn hoàn toàn có thể giữ mãi vẻ đẹp thanh xuân. Đừng để làn da hay vóc dáng trở thành gánh nặng tinh thần, thay vào đó, hãy coi việc làm đẹp là một cách đầu tư cho sức khỏe, sự tự tin và hạnh phúc.

Mai Thu Huyền chính là minh chứng sống động rằng: Phụ nữ hoàn toàn có thể thách thức thời gian, giữ trọn nét thanh xuân và tỏa sáng ở bất kỳ độ tuổi nào.

(Nguồn ảnh: Internet)

Mai Thu Huyền: Những người chê phim của tôi đa số đều chưa xem, họ chỉ nghe theo dư luận, đọc bình luận trên MXH

Theo Tuấn Khang

Thanh niên Việt

Mai Thu Huyền

