NANOGOLD – Bứt phá mọi giới hạn, dấu ấn khoa học sơn Việt hiện đại

Thương hiệu xác lập vị thế bằng khát vọng "Bứt phá mọi giới hạn", mở ra tương lai xanh cho không gian sống hiện đại.

Bứt phá giới hạn sản phẩm – dịch vụ bảo hành tiên phong

Với NANOGOLD, "Bứt phá mọi giới hạn" không dừng lại ở sản phẩm. Thương hiệu còn tiên phong thiết lập chuẩn mực mới về dịch vụ trong ngành sơn khi triển khai chính sách bảo hành toàn diện hàng đầu thị trường – bảo hành mọi sai lỗi công trình, không giới hạn nguyên nhân, kể cả những lỗi không phải do sơn.

Chính sách này thể hiện sự tự tin tuyệt đối vào chất lượng sản phẩm, đồng thời là cam kết đồng hành dài lâu cùng khách hàng, chia sẻ rủi ro và mang đến trải nghiệm an tâm trọn vẹn. Đây được xem là bước bứt phá mạnh mẽ trong tư duy hậu mãi, khi khoa học & công nghệ đi đôi với trách nhiệm và sự tận tâm.

Khởi nguồn từ phòng thí nghiệm và tư duy nhà khoa học

Câu chuyện thương hiệu NANOGOLD bắt đầu không phải từ thị trường, mà từ phòng thí nghiệm – nơi các nhà khoa học không ngừng đặt câu hỏi về giới hạn của vật liệu sơn truyền thống. Với NANOGOLD, sơn không chỉ là màu sắc phủ bề mặt, mà là một hệ vật liệu thông minh có khả năng bảo vệ, thích ứng và nâng cao chất lượng sống.

Tinh thần nhà khoa học trở thành DNA cốt lõi của thương hiệu: dám thách thức những chuẩn mực cũ, không ngừng nghiên cứu, cải tiến và ứng dụng công nghệ hiện đại ở cấp độ phân tử nhằm tạo ra các sản phẩm vượt trội về hiệu năng, độ bền và tính bền vững.

Chìa khóa công nghệ mở tương lai xanh

Hình ảnh chiếc chìa khóa trong logo NANOGOLD mang ý nghĩa biểu trưng cho vai trò tiên phong mở lối. Bên trong chiếc chìa khóa ấy là công nghệ hiện đại – trái tim công nghệ giúp NANOGOLD thâm nhập sâu vào cấu trúc vật liệu, từ đó nâng cao khả năng kháng khuẩn, tự làm sạch, cách nhiệt và kéo dài tuổi thọ công trình.

Tông màu xanh chủ đạo không chỉ đại diện cho xu hướng thẩm mỹ hiện đại mà còn thể hiện rõ cam kết phát triển bền vững. Các sản phẩm NANOGOLD được nghiên cứu theo định hướng thân thiện với môi trường, an toàn và góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực đến hệ sinh thái.

Giá trị khác biệt của sơn NANOGOLD

Khóa ẩm mốc: tối ưu cho nhà tầng thấp, ven sông, vùng khí ẩm.

Giảm hấp thụ nhiệt cho nhà hướng Tây, mái tôn, nhà phố nắng gắt.

Giữ sạch bền lâu: mặt tiền gần đường bụi.

Tiết kiệm dài hạn: một lần sơn, bền dài lâu, tiết kiệm thời gian bảo trì, giảm chi phí.

Đó chính là khoa học phục vụ thực tế, không chỉ dừng ở lý thuyết.

Định vị thương hiệu cho những người tiên phong

NANOGOLD hướng đến nhóm khách hàng không chấp nhận những giải pháp cũ kỹ, mà tìm kiếm sự khác biệt, thông minh và bền vững cho không gian sống. Mỗi sản phẩm NANOGOLD không chỉ là một lớp sơn, mà là "chìa khóa" mở ra giá trị mới – nơi công nghệ, thẩm mỹ và trách nhiệm môi trường cùng song hành.

Đi theo hành trình 15 năm phát triển bền vững của PRO GROUP, cùng định hướng phát triển dài hạn dựa trên khoa học vật liệu tiên tiến, sơn NANOGOLD đang từng bước khẳng định vị thế thương hiệu sơn công nghệ cao tại Việt Nam, đồng thời sẵn sàng cho bước tiến vươn xa trong tương lai.

Sơn NANOGOLD – Bứt phá mọi giới hạn, chìa khóa kiến tạo tương lai xanh.

