Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NATO đau đầu vì mất nửa triệu dollars để hạ 1 UAV

27-09-2025 - 21:00 PM | Tài chính quốc tế

Giới chức NATO đang đau đầu tìm vũ khí giá rẻ chống UAV Nga, tránh phải sử dụng tên lửa không đối không trị giá cả triệu dollars để đánh chặn chúng.

NATO đau đầu vì mất nửa triệu dollars để hạ 1 UAV- Ảnh 1.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte mới đây đã tuyên bố rằng, Liên minh Bắc Đại Tây Dương đang tìm kiếm những vũ khí phòng không giá rẻ và biện pháp hiệu quả để chống lại máy bay không người lái (UAV) của Nga.

Nhà lãnh đạo NATO thừa nhận, khối này không có biện pháp đáp trả nào đối với máy bay không người lái giá rẻ của Nga, ngoài các tên lửa không đối không đắt tiền phóng từ máy bay chiến đấu.

Ông nói thêm rằng khối quân sự phương Tây hiện đang học hỏi từ Quân đội Ukraine trong việc chống lại máy bay không người lái của Nga, với nguồn lực hạn chế của họ.

Ông Mark Rutte cũng chỉ ra sự bất cập trong việc bắn hạ UAV Nga hiện nay. “Sẽ không khôn ngoan nếu liên tục bắn hạ máy bay không người lái có giá một hoặc hai nghìn dollars bằng tên lửa có giá nửa triệu hoặc một triệu dollars” - Vị quan chức NATO thừa nhận.

Các chiến đấu cơ NATO ở Ba Lan và cả F-16 Mỹ mà phương Tây viện trợ cho Không quân Ukraine thường sử dụng các tên lửa không đối không tầm ngắn AIM-9 Sidewinder để bắn hạ UAV Nga, mà giá mỗi quả tên lửa này rơi vào khoảng gần 400 nghìn USD, trong khi các UAV của Nga được sản xuất hàng loạt có giá chỉ từ vài trăm đến vài nghìn USD/chiếc.

Do đó, nếu cần đánh chặn một vụ tấn công của vài chục chiếc UAV đã khiến khối này thiệt hại tới vài chục triệu USD.

Nhà lãnh đạo NATO nói thêm rằng, toàn bộ khối quân sự phương Tây hiện đang bận rộn phát triển các công nghệ giúp chống lại các cuộc tấn công có thể xảy ra của máy bay không người lái Nga.

Chúng tôi đang học hỏi từ người Ukraine và sẽ bắt đầu áp dụng công nghệ mới này trong những tuần và tháng tới, để bên cạnh các phương pháp chống máy bay không người lái truyền thống, chúng tôi có công nghệ mới để đánh chặn UAV.

Tổng Thư ký NATO nhấn mạnh, hiện nay khối này đã thiết lập một trung tâm chung với Ukraine tại Ba Lan, để đúc rút kinh nghiệm và học hỏi từ những bài học trong cuộc chiến ở Ukraine.

Theo giới chuyên gia quân sự, sở dĩ các quan chức NATO sốt sắng với vấn đề này như vậy là do việc đáp trả vụ tấn công “máy bay không người lái Nga” gần đây ở Ba Lan đã khiến Liên minh Bắc Đại Tây Dương thiệt hại nặng nề đến mức phương Tây nhanh chóng nhận ra rằng nếu có thêm một vài cuộc tấn công như vậy nữa, máy bay NATO sẽ bất lực.

Các chuyên gia quân sự cũng lưu ý rằng sự cố trên không phận Ba Lan đã chứng minh tính dễ bị tổn thương của hệ thống phòng không của Liên minh trước cuộc tấn công của chỉ vài chục máy bay không người lái.

Bị NATO tố xâm phạm không phận Estonia, Nga lên tiếng bác bỏ

Theo Hoàng Đức

Giáo dục thời đại

Từ Khóa:
thái lan, Nato

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Campuchia đang nợ nước ngoài hơn 12 tỷ USD: Thái Lan lọt top 5 cho vay nhiều nhất

Campuchia đang nợ nước ngoài hơn 12 tỷ USD: Thái Lan lọt top 5 cho vay nhiều nhất Nổi bật

Chỉ vài ngày kiếm bằng cả tháng lương trong khi lãi ngân hàng thấp đến mức “chẳng buồn quan tâm”, chứng khoán trở thành "thỏi nam châm" hút nhà đầu tư ở quốc gia láng giềng Việt Nam

Chỉ vài ngày kiếm bằng cả tháng lương trong khi lãi ngân hàng thấp đến mức “chẳng buồn quan tâm”, chứng khoán trở thành "thỏi nam châm" hút nhà đầu tư ở quốc gia láng giềng Việt Nam Nổi bật

Buồn của thị trường xe điện lớn nhất thế giới: Hàng trăm hãng xe Trung Quốc lần lượt 'bốc hơi', cạnh tranh bào mỏng lợi nhuận, dự đoán còn khốc liệt hơn trong 5 năm tới

Buồn của thị trường xe điện lớn nhất thế giới: Hàng trăm hãng xe Trung Quốc lần lượt 'bốc hơi', cạnh tranh bào mỏng lợi nhuận, dự đoán còn khốc liệt hơn trong 5 năm tới

20:20 , 27/09/2025
Phép màu kinh tế của 'con hổ châu Á' đứng trước mối đe doạ nghiêm trọng vì một con số thấp kỷ lục, các quan chức chạy nước rút trước khi 'đồng hồ điểm'

Phép màu kinh tế của 'con hổ châu Á' đứng trước mối đe doạ nghiêm trọng vì một con số thấp kỷ lục, các quan chức chạy nước rút trước khi 'đồng hồ điểm'

19:45 , 27/09/2025
Đột kích xưởng sản xuất 14 tấn gạo giả mỗi ngày suốt 2 năm, bắt giữ chủ doanh nghiệp xay xát có tiếng, hơn 12 tấn gạo nhái bị tịch thu

Đột kích xưởng sản xuất 14 tấn gạo giả mỗi ngày suốt 2 năm, bắt giữ chủ doanh nghiệp xay xát có tiếng, hơn 12 tấn gạo nhái bị tịch thu

19:15 , 27/09/2025
Báo Mỹ: Việt Nam vượt Trung Quốc trở thành công xưởng của thế giới trong ngành công nghiệp trăm tỷ USD

Báo Mỹ: Việt Nam vượt Trung Quốc trở thành công xưởng của thế giới trong ngành công nghiệp trăm tỷ USD

18:30 , 27/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên