NCB nhận 3 giải thưởng quốc tế về công nghệ từ Global Banking & Finance Review

3 giải thưởng gồm: "Best Banking Technology Implementation Vietnam 2025 - Ngân hàng triển khai công nghệ tốt nhất Việt Nam 2025"; "Best Data Platform Implementation In Banking Vietnam 2025 – Dự án triển khai Nền tảng dữ liệu Data Platform tốt nhất trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam 2025" và "Best Banking Technology Project (RLOS) Vietnam 2025 - Dự án công nghệ ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2025 – Dành cho dự án RLOS" được trao tặng cho NCB vì những thành tựu nổi bật trong việc liên tục cải tiến, nâng cao hệ thống và giải pháp công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số và không ngừng sáng tạo, đổi mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Các giải thưởng được đánh giá dựa trên những tiêu chí khắt khe về hiệu quả ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động quản trị, vận hành và phát triển các giải pháp tài chính số linh hoạt, đảm bảo an toàn, nâng cao trải nghiệm khách hàng. Theo Global Banking & Finance Review, NCB đã vượt qua nhiều ngân hàng trong khu vực để được vinh danh nhờ khả năng hiện thực hóa chuyển đổi số trên quy mô toàn hệ thống, từ hạ tầng công nghệ đến các sản phẩm dịch vụ, từng bước chuyển đổi từ mô hình ngân hàng truyền thống sang ngân hàng số toàn diện.

NCB được vinh danh 3 giải thưởng quốc tế về công nghệ

Những năm gần đây, với việc triển khai chiến lược mới Digital Wealth, NCB liên tục đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng và giải pháp công nghệ. Ngân hàng đã nâng cấp hệ thống Corebanking T24 lên phiên bản hiện đại nhất, trang bị hạ tầng máy chủ IBM. Đồng thời, tiên phong ứng dụng điện toán đám mây Google Cloud tăng cường năng lực bảo vệ toàn vẹn cho các dữ liệu quan trọng của ngân hàng trước các nguy cơ sự cố, nâng cấp các nền tảng an ninh bảo mật và triển khai cơ chế bảo vệ ứng dụng App Shield cho hệ thống Mobile App Banking, giúp nâng cao năng lực bảo vệ khách hàng trước các nguy cơ an ninh mạng.

Song song đó, NCB hợp tác với các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới và khu vực như Google, IBM, LUMIQ, Zoho Corporation, CMC Telecom, FPT… để triển khai các dự án chuyển đổi số phức tạp, cung cấp tới khách hàng đa dạng các giải pháp thanh toán toàn diện.

NCB liên tục hợp tác với các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới và khu vực nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số

Nhờ đó, NCB ghi dấu ấn với hàng loạt thành tựu nổi bật như: Là ngân hàng đầu tiên cho phép mở tài khoản thanh toán từ ứng dụng VNeID, góp phần vào quá trình chuyển đổi số Quốc gia và mang tới trải nghiệm ngân hàng thuận tiện, an toàn vượt trội cho cộng đồng; Triển khai Hệ thống khởi tạo và cấp tín dụng (RLOS) phiên bản mới, cho phép tư vấn cho khách hàng mọi lúc, mọi nơi và phê duyệt khoản vay trong 5 phút, giúp khách hàng tiếp cận nguồn vốn dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả…

Đại diện NCB cho biết, chiến lược đầu tư cho công nghệ đã giúp NCB tối ưu hóa quy trình, nâng cao năng suất làm việc, tăng tốc độ phản hồi và trải nghiệm khách hàng, đồng thời tiết giảm đáng kể chi phí vận hành. Hiện NCB đang tiếp tục triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số theo chiến lược mới, từng bước hiện thực hóa mục tiêu mang lại các trải nghiệm ngân hàng thông qua tư duy đổi mới, sáng tạo, là trung tâm của sự đổi mới dịch vụ tài chính, góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng mà NCB phục vụ.

Trước đó, NCB cũng đã được trao giải thưởng "Ứng dụng Ngân hàng bán lẻ sáng tạo nhất Việt Nam 2023 – Dành cho ứng dụng NCB iziMobile" từ tạp chí Global Banking & Finance Review và được vinh danh "Doanh nghiệp Dẫn đầu công nghệ - Tech Empowerment Awards 2025" tại HR Asia Awards 2025 nhờ tiên phong ứng dụng công nghệ vào nâng cấp sản phẩm và xây dựng môi trường làm việc số hiệu quả.

Sự ghi nhận của Global Banking & Finance Review và các tổ chức uy tín trong nước, quốc tế thời gian qua đã khẳng định những bước tiến mạnh mẽ của NCB trên hành trình chuyển đổi số toàn diện, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành và mang lại ngày càng nhiều giá trị cho cộng đồng.

Global Banking and Finance Review (GBAF) là tạp chí tài chính quốc tế uy tín, thu hút hơn 12,2 triệu lượt truy cập mỗi năm và có hơn 100.000 độc giả tại hơn 200 quốc gia. Các giải thưởng của GBAF được bình chọn bởi các chuyên gia kinh tế, định chế tài chính lớn và ngân hàng Trung ương của 190 quốc gia, trở thành chuẩn mực đánh giá uy tín và hiệu quả của các ứng dụng tài chính số trên toàn cầu.



