Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nền kinh tế cuối cùng trong ASEAN – 6 công bố GDP quý 3: Tăng yếu hơn dự báo, thấp nhất trong 4 năm

17-11-2025 - 18:30 PM | Tài chính quốc tế

Xuất khẩu chậm lại kéo theo sự suy giảm của ngành sản xuất.

Nền kinh tế cuối cùng trong ASEAN – 6 công bố GDP quý 3: Tăng yếu hơn dự báo, thấp nhất trong 4 năm- Ảnh 1.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thái Lan tăng 1,2% trong quý 3/2025 so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức dự báo 1,6%, Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia (NESDC) công bố ngày 17/11.

Con số này giảm mạnh so với mức 2,8% của quý 2 và là mức thấp nhất kể từ quý 3/2021 – thời điểm kinh tế chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19.

Nguyên nhân chính khiến tăng trưởng chậm lại là sự suy yếu của ngành sản xuất. Sản lượng công nghiệp giảm 1,6%, so với mức tăng 1,7% của quý 2 và đánh dấu quý giảm đầu tiên sau 6 quý tăng liên tiếp. Các nhóm sản phẩm như ô tô, máy móc và cao su đều ghi nhận suy giảm.

Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 6,9% trong quý 3, thấp hơn nhiều so với mức 11,2% của quý trước. NESDC cho biết xuất khẩu máy tính, thiết bị công nghiệp và lượng khách du lịch đều giảm tốc.

“Hoạt động sản xuất giảm do xuất khẩu chậm lại dưới tác động từ thuế quan của Mỹ”, bà Onfa Vejjajiva, Tổng thư ký NESDC, nói trong buổi họp báo.

Thái Lan là nền kinh tế cuối cùng trong ASEA-6 công bố dữ liệu GDP quý 3. Trước đó, Indonesia công bố GDP tăng 5,04%, Philippines tăng 4%, Singapore tăng 2,9%, Malaysia tăng 5,2% và Việt Nam tăng 8,2%.

Nền kinh tế cuối cùng trong ASEAN – 6 công bố GDP quý 3: Tăng yếu hơn dự báo, thấp nhất trong 4 năm- Ảnh 2.

NESDC hạ dự báo tăng trưởng Thái Lan năm 2025 xuống 2%, từ mức 2,5% của năm 2024. Năm 2026, kinh tế Thái Lan được dự báo tăng từ 1,2 – 2,2%. Xuất khẩu có thể giảm 0,3% vào năm 2026 do ảnh hưởng thuế quan, đảo chiều so với mức tăng dự kiến 11,2% trong năm nay.

Nền kinh tế Thái Lan đối mặt với nhiều khó khăn trong năm nay, bao gồm thuế quan của Mỹ, nợ hộ gia đình cao và đồng baht mạnh. Mức tăng trưởng GDP 2,5% của năm 2024 thấp hơn so với các nước trong khu vực.

Trong nỗ lực lấy lại đà tăng trưởng, chính phủ đã triển khai một loạt các biện pháp kích thích, bao gồm chương trình trợ cấp tiêu dùng trị giá 44 tỷ baht nhằm mục đích nâng mức tăng trưởng kinh tế lên trên 2,2% trong năm nay.

Th﻿am khảo: Nikkei Asia, Nation Thailand

Quyết liệt chống Nga nhưng quốc gia EU vẫn phải chi 700 triệu USD ‘nhờ cậy’ Moscow một việc mà không nước nào làm được

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mọi ánh mắt đổ dồn vào báo cáo việc làm trở lại trong tuần này: Biến số then chốt để Fed thống nhất lãi suất?

Mọi ánh mắt đổ dồn vào báo cáo việc làm trở lại trong tuần này: Biến số then chốt để Fed thống nhất lãi suất? Nổi bật

Quyết liệt chống Nga nhưng quốc gia EU vẫn phải chi 700 triệu USD ‘nhờ cậy’ Moscow một việc mà không nước nào làm được

Quyết liệt chống Nga nhưng quốc gia EU vẫn phải chi 700 triệu USD ‘nhờ cậy’ Moscow một việc mà không nước nào làm được Nổi bật

Mức thuế hơn 100% khiến loạt công ty mỳ Ý khổ sở, người dân phải trả mức giá không tưởng cho những gói pasta vốn chỉ vài USD

Mức thuế hơn 100% khiến loạt công ty mỳ Ý khổ sở, người dân phải trả mức giá không tưởng cho những gói pasta vốn chỉ vài USD

16:17 , 17/11/2025
Giả chết 4 năm vì COVID-19, trùm ma túy Ecuador vẫn nhận cái kết đắng

Giả chết 4 năm vì COVID-19, trùm ma túy Ecuador vẫn nhận cái kết đắng

16:12 , 17/11/2025
Người đứng đầu Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc đột ngột xin từ chức

Người đứng đầu Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc đột ngột xin từ chức

15:48 , 17/11/2025
Phát hiện vụ gian lận toàn cầu làm sụp đổ niềm tin “Made in Germany”: Loạt xe siêu sang bị cho ra... nghĩa địa

Phát hiện vụ gian lận toàn cầu làm sụp đổ niềm tin “Made in Germany”: Loạt xe siêu sang bị cho ra... nghĩa địa

15:22 , 17/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên