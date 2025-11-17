Nền kinh tế cuối cùng trong ASEAN – 6 công bố GDP quý 3: Tăng yếu hơn dự báo, thấp nhất trong 4 năm

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thái Lan tăng 1,2% trong quý 3/2025 so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức dự báo 1,6%, Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia (NESDC) công bố ngày 17/11.

Con số này giảm mạnh so với mức 2,8% của quý 2 và là mức thấp nhất kể từ quý 3/2021 – thời điểm kinh tế chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19.

Nguyên nhân chính khiến tăng trưởng chậm lại là sự suy yếu của ngành sản xuất. Sản lượng công nghiệp giảm 1,6%, so với mức tăng 1,7% của quý 2 và đánh dấu quý giảm đầu tiên sau 6 quý tăng liên tiếp. Các nhóm sản phẩm như ô tô, máy móc và cao su đều ghi nhận suy giảm.

Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 6,9% trong quý 3, thấp hơn nhiều so với mức 11,2% của quý trước. NESDC cho biết xuất khẩu máy tính, thiết bị công nghiệp và lượng khách du lịch đều giảm tốc.

“Hoạt động sản xuất giảm do xuất khẩu chậm lại dưới tác động từ thuế quan của Mỹ”, bà Onfa Vejjajiva, Tổng thư ký NESDC, nói trong buổi họp báo.

Thái Lan là nền kinh tế cuối cùng trong ASEA-6 công bố dữ liệu GDP quý 3. Trước đó, Indonesia công bố GDP tăng 5,04%, Philippines tăng 4%, Singapore tăng 2,9%, Malaysia tăng 5,2% và Việt Nam tăng 8,2%.

NESDC hạ dự báo tăng trưởng Thái Lan năm 2025 xuống 2%, từ mức 2,5% của năm 2024. Năm 2026, kinh tế Thái Lan được dự báo tăng từ 1,2 – 2,2%. Xuất khẩu có thể giảm 0,3% vào năm 2026 do ảnh hưởng thuế quan, đảo chiều so với mức tăng dự kiến 11,2% trong năm nay.

Nền kinh tế Thái Lan đối mặt với nhiều khó khăn trong năm nay, bao gồm thuế quan của Mỹ, nợ hộ gia đình cao và đồng baht mạnh. Mức tăng trưởng GDP 2,5% của năm 2024 thấp hơn so với các nước trong khu vực.

Trong nỗ lực lấy lại đà tăng trưởng, chính phủ đã triển khai một loạt các biện pháp kích thích, bao gồm chương trình trợ cấp tiêu dùng trị giá 44 tỷ baht nhằm mục đích nâng mức tăng trưởng kinh tế lên trên 2,2% trong năm nay.

Th﻿am khảo: Nikkei Asia, Nation Thailand