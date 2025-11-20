Nền kinh tế lớn thứ 3 Eurozone sắp đạt điều chưa từng có sau 1/4 thế kỷ, uy tín ngày một tăng cao

Vào tháng 5, Moody’s nâng triển vọng của Italy từ ổn định lên tích cực. Cơ quan này viện dẫn kết quả tài khóa tốt hơn dự kiến và môi trường chính trị ổn định hơn. Tuy nhiên, Moody’s vẫn giữ nguyên xếp hạng ở mức Baa3. Đây là bậc thấp nhất của thang xếp hạng đầu tư.

Kể từ đó, chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni đã hạ mục tiêu thâm hụt ngân sách năm 2025 xuống mức 3% GDP. Mức này đáp ứng giới hạn của Liên minh châu Âu sớm hơn một năm so với kế hoạch nhờ nguồn thu thuế tăng và chi phí trả nợ giảm.

Các nhà phân tích của Citi viết trong báo cáo tuần rằng: “Kết quả tài khóa của Italy tiếp tục gây bất ngờ theo hướng tích cực. Diễn biến này đến từ việc hủy bỏ gói kích thích tài khóa lớn, tăng trưởng GDP nhờ vào việc làm và thuế, cùng với hỗ trợ tài khóa do EU tài trợ”.

Moody’s đã không nâng hạng Italy kể từ tháng 5/2002, khi xếp hạng được điều chỉnh từ Aa3 lên Aa2. Một quyết định tích cực từ Moody’s sẽ hoàn tất chuỗi nâng hạng dành cho Italy trong đợt đánh giá mùa thu. Fitch đã nâng xếp hạng lên BBB+. DBRS nâng lên A (thấp). Scope nâng triển vọng của xếp hạng BBB+ từ ổn định lên tích cực.

S&P Global là cơ quan duy nhất giữ nguyên xếp hạng, xác nhận mức BBB+ với triển vọng ổn định, sau khi nâng hạng chỉ 6 tháng trước đó.

Trái phiếu chính phủ Italy đã tăng mạnh. Chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu chỉnh phủ Italy kỳ hạn 10 năm (BTP) và trái phiếu chính phủ Đức (Bund) đã thu hẹp khoảng 40 điểm cơ bản kể từ đầu tháng 9, về quanh 75 điểm cơ bản. Đây là mức gần thấp nhất trong 15 năm.

Các nhà phân tích tại UniCredit nhận định khả năng Moody’s nâng hạng sẽ đánh dấu “thêm một bước tiến trong xu hướng cải thiện đánh giá về tín nhiệm của Italy”. Họ lưu ý Moody’s vẫn là cơ quan thận trọng nhất trong nhóm xếp hạng lớn.

BBVA dự đoán xác suất 60% cho khả năng nâng hạng. Ngân hàng này cho rằng việc Moody’s không hạ bậc Pháp mà chỉ chuyển triển vọng sang tiêu cực vào tháng 10 “có thể được hiểu như tín hiệu ủng hộ tích cực đối với Italy”.

Tuy vậy, thách thức vẫn còn. Già hóa dân số và gánh nặng nợ cao gây sức ép lên tính bền vững dài hạn. Căng thẳng thương mại toàn cầu làm gia tăng bất định đối với nền kinh tế vốn tăng trưởng yếu kéo dài.

GDP quý 3 đi ngang sau khi giảm 0,1% trong quý 2. Tháng trước, chính phủ hạ dự báo tăng trưởng cả năm xuống chỉ 0,5%, thấp hơn mức 0,7% của năm trước.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, các cơ quan xếp hạng và thị trường tập trung vào những điểm tích cực. Họ ghi nhận kỷ luật tài khóa và sự ổn định chính trị tại Rome, trong bối cảnh chính phủ của bà Meloni vẫn duy trì được mức độ ủng hộ sau ba năm cầm quyền.

Theo Reuters