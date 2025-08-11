Neo sát đỉnh lịch sử sau cả quý tăng nóng, giá loại tài sản này đang đứng trước ngưỡng quan trọng: Chờ tín hiệu của FED

Kết thúc tuần Bạc giao ngay có giá 38,34 USD/ounce, không xa so với đỉnh hơn 49 USD/ounce. Trong tuần, kim loại anh em của vàng tăng hơn 3,5%. Giá bạc tại Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. Tuần trước, bạc Phú Quý đóng cửa với mức giá 1.514.000 đồng/lượng bán ra, 1.469.000 đồng/lượng mua vào.

Trong tuần này, nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng được phát hành có khả năng sẽ khiến giá bạc biến động mạnh. Với các dữ liệu về CPI, PPI và doanh số bán lẻ tháng 7 tại Mỹ, đây sẽ là căn cứ cho quyết định lãi suất của Fed trong tháng tới. Nếu các dữ liệu cao hơn kỳ trước có thể khiến cho khả năng Fed hạ lãi suất trong tháng 9 giảm đi khi mà lạm phát vẫn neo cao và doanh số bán lẻ vẫn ổn định.

Trong khi đó, nếu các dữ liệu kinh tế của Anh và Nhật Bản cao hơn có thể gây áp lực lên đồng đô-la. Tuy nhiên, tác động từ các dữ liệu tại châu Âu và Nhật Bản có thể sẽ không tác động lớn trực tiếp lên giá bạc như các dữ liệu tại Mỹ.

Nhịp tăng tuần trước của giá bạc đang đối mặt với áp lực chốt lời của các quỹ đầu cơ. Với đà tăng nóng của giá bạc trong quý 2 vừa qua, một nhịp điều chỉnh có thể xảy ra nếu trong tuần này các dữ liệu về lạm phát tại Mỹ cao hơn dự kiến, làm tăng khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng 9, hỗ trợ đà tăng của USD.

Trong khi đó, nếu USD suy yếu, căng thẳng thuế quan và địa chính trị gia tăng, giá bạc vượt qua được vùng kháng cự tâm lý quanh mức 40 USD/ounce có thể kích hoạt một đợt “Silver squeeze”, đẩy giá bạc tăng mạnh trong ngắn hạn.