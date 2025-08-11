Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Neo sát đỉnh lịch sử sau cả quý tăng nóng, giá loại tài sản này đang đứng trước ngưỡng quan trọng: Chờ tín hiệu của FED

11-08-2025 - 15:16 PM | Tài chính quốc tế

Đà suy yếu của đồng USD cùng việc Mỹ áp thêm 25% thuế với hàng hóa Ấn Độ đã khiến nhu cầu trú ẩn gia tăng, kéo theo giá bạc tăng trong tuần qua.

Neo sát đỉnh lịch sử sau cả quý tăng nóng, giá loại tài sản này đang đứng trước ngưỡng quan trọng: Chờ tín hiệu của FED- Ảnh 1.

Kết thúc tuần Bạc giao ngay có giá 38,34 USD/ounce, không xa so với đỉnh hơn 49 USD/ounce. Trong tuần, kim loại anh em của vàng tăng hơn 3,5%. Giá bạc tại Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. Tuần trước, bạc Phú Quý đóng cửa với mức giá 1.514.000 đồng/lượng bán ra, 1.469.000 đồng/lượng mua vào.

Trong tuần này, nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng được phát hành có khả năng sẽ khiến giá bạc biến động mạnh. Với các dữ liệu về CPI, PPI và doanh số bán lẻ tháng 7 tại Mỹ, đây sẽ là căn cứ cho quyết định lãi suất của Fed trong tháng tới. Nếu các dữ liệu cao hơn kỳ trước có thể khiến cho khả năng Fed hạ lãi suất trong tháng 9 giảm đi khi mà lạm phát vẫn neo cao và doanh số bán lẻ vẫn ổn định.

Neo sát đỉnh lịch sử sau cả quý tăng nóng, giá loại tài sản này đang đứng trước ngưỡng quan trọng: Chờ tín hiệu của FED- Ảnh 2.

Trong khi đó, nếu các dữ liệu kinh tế của Anh và Nhật Bản cao hơn có thể gây áp lực lên đồng đô-la. Tuy nhiên, tác động từ các dữ liệu tại châu Âu và Nhật Bản có thể sẽ không tác động lớn trực tiếp lên giá bạc như các dữ liệu tại Mỹ.

Nhịp tăng tuần trước của giá bạc đang đối mặt với áp lực chốt lời của các quỹ đầu cơ. Với đà tăng nóng của giá bạc trong quý 2 vừa qua, một nhịp điều chỉnh có thể xảy ra nếu trong tuần này các dữ liệu về lạm phát tại Mỹ cao hơn dự kiến, làm tăng khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng 9, hỗ trợ đà tăng của USD.

Trong khi đó, nếu USD suy yếu, căng thẳng thuế quan và địa chính trị gia tăng, giá bạc vượt qua được vùng kháng cự tâm lý quanh mức 40 USD/ounce có thể kích hoạt một đợt “Silver squeeze”, đẩy giá bạc tăng mạnh trong ngắn hạn.

Đột kích 6 địa điểm liên quan tới chuyên viên kiểm định xe cơ giới lương tháng 32 triệu, thu giữ 1 kg vàng, 2 kg bạc cùng "sổ đỏ" 44 lô đất

Khánh Long

Nhịp sống Thị trường

Từ Khóa:
giá bạc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mọi ánh mắt đổ dồn vào thước đo lạm phát và thay đổi nhân sự tại Fed: Cuộc tranh luận cắt giảm lãi suất ngày một nóng

Mọi ánh mắt đổ dồn vào thước đo lạm phát và thay đổi nhân sự tại Fed: Cuộc tranh luận cắt giảm lãi suất ngày một nóng Nổi bật

Tuabin gió lớn nhất thế giới của Trung Quốc gây ra hiệu ứng không ngờ, chuyên gia đặt câu hỏi: Công nghệ đỉnh cao phải đánh đổi những gì?

Tuabin gió lớn nhất thế giới của Trung Quốc gây ra hiệu ứng không ngờ, chuyên gia đặt câu hỏi: Công nghệ đỉnh cao phải đánh đổi những gì? Nổi bật

Một tỷ phú tự sát, lao đầu vào tàu hỏa vì liên quan đến vụ án lừa đảo 15 tỷ USD, người từng giàu nhất thế giới có liên quan

Một tỷ phú tự sát, lao đầu vào tàu hỏa vì liên quan đến vụ án lừa đảo 15 tỷ USD, người từng giàu nhất thế giới có liên quan

15:05 , 11/08/2025
Ngừng mua dầu Nga nhưng quốc gia BRICS chưa 'thoát kiếp nạn' bị Mỹ áp thuế 50%: Vẫn nhận hàng chục nghìn 'tàu bóng tối', có thể thổi bùng cơn giận của Washington

Ngừng mua dầu Nga nhưng quốc gia BRICS chưa 'thoát kiếp nạn' bị Mỹ áp thuế 50%: Vẫn nhận hàng chục nghìn 'tàu bóng tối', có thể thổi bùng cơn giận của Washington

14:36 , 11/08/2025
1.387 ca mắc mới virus Chikungunya được phát hiện tại Quảng Đông (Trung Quốc), chuyên gia cảnh báo nên cảnh giác

1.387 ca mắc mới virus Chikungunya được phát hiện tại Quảng Đông (Trung Quốc), chuyên gia cảnh báo nên cảnh giác

14:10 , 11/08/2025
Israel tuyên bố loại bỏ thủ lĩnh Hamas giả dạng phóng viên chiến trường

Israel tuyên bố loại bỏ thủ lĩnh Hamas giả dạng phóng viên chiến trường

13:34 , 11/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên