NETHOMES - Đơn vị tư vấn và phát triển kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp

Giải pháp toàn diện đồng hành cùng chủ đầu tư

Năm 2025 chứng kiến thị trường bất động sản trở lại mạnh mẽ sau thời gian "ngủ đông", kèm theo nguồn cung bùng nổ chưa từng có. Đây cũng là giai đoạn chọn lọc khắt khe, đòi hỏi các chủ đầu tư và đơn vị phân phối phải nâng cao tính chuyên nghiệp và minh bạch.

Trong bối cảnh đó, NETHOMES ra đời với vai trò là cánh tay đắc lực, cung cấp giải pháp phát triển kinh doanh trọn gói (end-to-end), bao gồm: Kinh doanh bất động sản, Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất, cùng dịch vụ chăm sóc khách hàng sau bán. Mô hình này giúp tối ưu hóa chi phí, rút ngắn tiến độ và tối đa hóa hiệu quả kinh doanh một cách linh hoạt, bền vững cho chủ đầu tư.

Để hiện thực hóa các giải pháp, NETHOMES xây dựng và hợp tác với mạng lưới đối tác phân phối vững mạnh tại các địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên, Bắc Ninh,... Chỉ trong thời gian ngắn, đội ngũ đã kết nối và vận hành hiệu quả cùng hàng chục đại lý top đầu tại nhiều tỉnh thành, tạo đà bứt phá cho dự án.

NETHOMES còn thiết lập quan hệ đối tác thân thiết với các ngân hàng hàng đầu mang đến giải pháp tài chính toàn diện và vững chắc, đặc biệt hữu ích cho các chủ đầu tư chưa có bộ máy nhân sự hoàn chỉnh.

Bên cạnh đó, trong khi nhiều đơn vị phát triển kinh doanh dừng lại ở khâu bán hàng, NETHOMES còn tiếp tục hỗ trợ chủ đầu tư một cách chuyên nghiệp và tận tâm trong cả khâu ký kết thủ tục và chăm sóc khách hàng.

Dự án Phú Thứ Park Hill (73 ha) tại phường Nhị Chiểu (Hải Phòng).

Sức mạnh cốt lõi của NETHOMES nằm ở đội ngũ chuyên gia, quản lý cấp cao và cấp trung với 5-15 năm kinh nghiệm thực chiến. Không chỉ am hiểu sâu sắc thị trường, đội ngũ còn sở hữu tầm nhìn kinh tế vĩ mô và khả năng dự báo xu hướng, giúp chủ đầu tư đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời.

Chiến lược "bứt tốc bền vững"

Với việc tập trung vào các thị trường trọng điểm tại miền Bắc, NETHOMES đã triển khai thành công 5 dự án chỉ trong vòng 6 tháng, bao gồm cả phân khúc khu đô thị thương mại và nhà ở xã hội.

Kết quả nổi bật phải kể đến dự án Phố Hiến City (Hưng Yên) với việc bán hết gần 300 căn liền kề, shophouse chỉ trong 3 tháng. Tiếp nối thành công, dự án Phú Thứ Park Hill (73 ha) tại Hải Phòng cũng ghi nhận hơn 600 lượt giữ chỗ trước ngày mở bán chính thức, khẳng định sức hút và năng lực phát triển kinh doanh vượt trội của NETHOMES.

Bể bơi tạo sóng 1.150m2 – một trong những tiện ích nổi bật của Phú Thứ Park Hill.

Chia sẻ về tầm nhìn phát triển, ông Phạm Văn Nam - Tổng Giám đốc NETHOMES nhấn mạnh: "Tôn chỉ của chúng tôi là luôn đặt lợi ích và hiệu quả tối ưu cho chủ đầu tư lên hàng đầu, đồng thời mang đến trải nghiệm dịch vụ hoàn hảo cho từng khách hàng. Việc kiểm soát chi phí, tối ưu dòng tiền và xây dựng chiến lược phát triển dài hạn sẽ là yếu tố then chốt để các chủ đầu tư tạo lợi thế trong bối cảnh thị trường tiếp tục phân hóa."

Bước sang năm 2026, NETHOMES dự kiến tiếp tục triển khai 5 dự án đang vận hành, đồng thời mở rộng hợp tác tại các thị trường mới trong khu vực miền Bắc. Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang dần ổn định trở lại, những mô hình phát triển kinh doanh bài bản, chú trọng hiệu quả và tính bền vững sẽ đóng vai trò ngày càng rõ nét.

Công ty Cổ phần Bất Động Sản NETHOMES

Địa chỉ: Ô số TT22, Tổ hợp nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại, văn phòng và khu nhà ở thấp tầng, số 119 đường K2, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Hotline: 083 699 6669

Fanpage: https://www.facebook.com/nethomes