Nguồn cung mới nhà liền thổ Đà Nẵng tiếp tục sụt giảm

Ảnh minh hoạ.

Báo cáo mới nhất của Avison Young chỉ ra, thị trường nhà phố, biệt thự tại Đà Nẵng chủ yếu xoay quanh các dự án hiện hữu của một số doanh nghiệp bất động sản, phản ánh trạng thái tích lũy đã hình thành từ các quý trước. Nguồn cung mới tiếp tục hạn chế, chủ yếu đến từ các dự án đã triển khai trước đó; trong khi nguồn cung thứ cấp chiếm tỷ trọng lớn.

Mặt bằng giá sơ cấp tại Đà Nẵng nhìn chung ổn định, phổ biến trong khoảng 4.000–6.000 USD/m2. Giá này phản ánh trạng thái tích lũy của thị trường, khi cả người mua và chủ đầu tư đều duy trì tâm lý thận trọng, trong khi kỳ vọng tăng trưởng được đặt vào trung và dài hạn.

Về phía cầu, nhu cầu tại Đà Nẵng duy trì ở mức ổn định, chủ yếu đến từ nhóm khách hàng mua để ở và nhà đầu tư dài hạn. Các sản phẩm gần sông, gần biển hoặc gắn với du lịch – nghỉ dưỡng tiếp tục thu hút sự quan tâm nhờ kỳ vọng cải thiện chất lượng sống và tiềm năng gia tăng giá trị trong dài hạn.

Theo Avison Young, thị trường liền thổ khu vực miền Trung đang trong giai đoạn tích lũy, với nguồn cung hạn chế trong ngắn hạn nhưng triển vọng trung – dài hạn gắn liền với các dự án quy mô lớn và sự phát triển của hạ tầng – du lịch.

Thanh khoản trong quý duy trì ở mức khá, với tỉ lệ hấp thụ trung bình đạt khoảng 50–60%. Các dự án có vị trí tốt, pháp lý minh bạch và quy hoạch đồng bộ tiếp tục ghi nhận mức tiêu thụ tích cực hơn mặt bằng chung. Phân khúc cao cấp cho thấy sự phân hóa rõ nét, khi một số dự án ven sông và ven biển vẫn duy trì mức giá cao, dao động khoảng 7.000–10.000 USD/m2, nhờ lợi thế vị trí và cộng đồng cư dân đã hình thành.

Tỉ lệ hấp thụ nhà liền thổ Đà Nẵng đạt khoảng 50–60%. Nguồn Avison Young.

Về không gian phát triển, khu vực Tây Bắc Đà Nẵng tiếp tục được thị trường quan tâm trong bối cảnh các dự án hạ tầng và đô thị quy mô lớn như Cảng Liên Chiểu và Vinhomes Làng Vân đang được triển khai. Đồng thời, khu vực Hải Châu và các quận cũ ven biển như Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn ghi nhận sự cải thiện về mức độ quan tâm nhờ sự phục hồi của du lịch và dòng khách quốc tế.

Dự kiến từ năm 2026 về sau, Vinhomes Làng Vân tiếp tục là dự án đóng vai trò then chốt đối với triển vọng nguồn cung nhà liền thổ của Đà Nẵng. Với quy mô hơn 512 ha và gần 5.928 sản phẩm, dự án được định vị là khu đô thị sinh thái – nghỉ dưỡng ven biển quy mô lớn.

Theo dự báo của chuyên gia Avison Young, thị trường bất động sản được kỳ vọng bước vào giai đoạn tăng trưởng theo chiều sâu, với trọng tâm không còn nằm ở mở rộng quy mô nguồn cung mà chuyển sang nâng cao chất lượng phát triển và tính bền vững.

Hai xu hướng lớn được xem là động lực định hình thị trường trong trung và dài hạn là mô hình phát triển bất động sản TOD và bất động sản xanh – đô thị sinh thái. Việc mở rộng mạng lưới giao thông công cộng, đặc biệt là metro và các tuyến vành đai, sẽ thúc đẩy sự hình thành các dự án nhà ở gắn với khả năng kết nối cao, góp phần tái cấu trúc không gian đô thị và thay đổi thói quen lựa chọn nơi ở của người dân theo hướng ưu tiên khả năng di chuyển, tiện ích và môi trường sống.

Song song đó, số lượng dự án đạt chứng chỉ xanh gia tăng nhanh cho thấy các chủ đầu tư đang thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường về hiệu quả năng lượng, không gian sống lành mạnh và giá trị sử dụng dài hạn.

Về nguồn cung năm 2026, thị trường được dự báo duy trì đà phục hồi và mở rộng nhờ hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đi vào hoạt động, qua đó cải thiện khả năng tiếp cận các khu vực vệ tinh và kích thích nhu cầu nhà ở chất lượng cao.

Hiện nay thị trường sẽ kém phù hợp với các chiến lược đầu tư ngắn hạn mang tính “lướt sóng”. Chiến lược đầu tư giá trị, tập trung vào các dự án có vị trí hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng, quy hoạch rõ ràng và tiềm năng khai thác bền vững, được đánh giá là hướng đi phù hợp hơn.

"Triển vọng từ năm 2026 và các năm sau cho thấy thị trường bất động sản sẽ phát triển ổn định hơn, minh bạch hơn và gắn chặt với các yếu tố nền tảng như hạ tầng, môi trường sống và nhu cầu ở thực", chuyên gia Avison Young nhấn mạnh.