Xu hướng phòng khách, nhà bếp năm 2026

Nhà bếp năm 2026 mang phong cách Japandi

Trong thế giới thiết kế nội thất không ngừng biến đổi, có những phong cách vụt sáng rồi lại vụt tắt như một cơn sốt thoảng qua. Nhưng cũng có những phong cách lắng đọng, len lỏi sâu vào đời sống và trở thành một triết lý, một lựa chọn sống bền vững. Japandi là một minh chứng điển hình.

Hơn một thập kỷ qua, sự kết hợp giữa nét thanh tĩnh, tối giản của Nhật Bản và sự ấm cúng, mộc mạc của Bắc Âu đã chinh phục trái tim của biết bao người yêu cái đẹp.

Phòng khách, vốn được xem là trái tim của ngôi nhà, là không gian mà tinh thần Japandi được thể hiện trọn vẹn nhất. Đây không chỉ là nơi tiếp khách, mà còn là nơi gia đình quây quần, nơi mỗi cá nhân tìm thấy sự thư thái sau một ngày dài.

Vậy, khi bước sang năm 2026, liệu Japandi có còn giữ vững được vị thế của mình?

Phong cách Japandi là bản hòa ca giữa tĩnh tại Nhật Bản và ấm áp Bắc Âu (Ảnh: The Spruce).

Giải mã sức hút vượt thời gian của Japandi

Để hiểu được tương lai của Japandi, trước hết ta cần hiểu rõ gốc rễ tạo nên sức hút của nó. Japandi không phải là một phép cộng đơn thuần, mà là một cuộc đối thoại đầy thi vị giữa hai nền văn hóa tưởng chừng khác biệt.

Từ Nhật Bản, Japandi kế thừa triết lý “wabi-sabi” - tìm thấy vẻ đẹp trong sự không hoàn hảo, trong những gì tự nhiên và giản dị nhất. Đó là sự trân trọng một vết nứt trên món đồ gốm cũ, một thớ gỗ sần sùi hay một mảng tường loang màu theo thời gian. Triết lý này mang đến cho không gian một sự tĩnh tại, một chiều sâu thiền định.

Từ vùng đất Bắc Âu lạnh giá, Japandi học hỏi tinh thần “hygge”, có nghĩa là tạo ra cảm giác ấm cúng, hạnh phúc và an toàn từ những điều nhỏ bé. Đó là ánh nến lung linh, chiếc chăn len mềm mại, hay một góc đọc sách ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Hygge thổi hồn vào không gian sự gần gũi, tiện nghi và đầy tính nhân văn.

Sự giao thoa này tạo nên một không gian vừa thanh thoát, có chọn lọc, vừa dễ sống và đầy mời gọi nơi công năng và thẩm mỹ song hành. Mỗi món đồ đều được lựa chọn cẩn trọng, không phải để phô diễn, mà để phục vụ cho một cuộc sống bình yên và có chủ đích.

Những đặc trưng vàng tạo nên một không gian Japandi

Một không gian Japandi đích thực được tạo nên từ sự hòa quyện của nhiều yếu tố, nhưng luôn xoay quanh những nguyên tắc cốt lõi sau:

Bảng màu đất: Bảng màu Japandi được chắt lọc từ thiên nhiên. Đó là những gam màu trung tính ấm áp như trắng ngà, be, xám đá, nâu đất. Đặc biệt, màu đen được sử dụng như một điểm nhấn tinh tế - không phải sự lạnh lẽo của kim loại, mà là nét trầm mặc của gỗ cháy trong kỹ thuật “shou sugi ban” hay một khung tranh tối giản. Những gam màu này tạo ra một phông nền tĩnh lặng, tôn vinh vẻ đẹp của vật liệu và hình khối.

Vật liệu tự nhiên lên ngôi: Japandi tôn vinh vẻ đẹp chân thật của vật liệu. Gỗ sáng màu như tần bì, sồi của Bắc Âu kết hợp hài hòa với các loại gỗ tối màu hơn như tuyết tùng, óc chó hay các vật liệu đặc trưng của Nhật Bản như tre, mây, giấy dó. Bên cạnh đó là sự hiện diện của đá, vải lanh, len, đất sét, tạo nên một không gian mộc mạc nhưng không kém phần tinh tế.

Sự tối giản có chủ đích: Triết lý “ít hơn là nhiều hơn” (less is more) là kim chỉ nam của Japandi. Mọi sự bừa bộn đều được loại bỏ, nhường chỗ cho những khoảng trống cần thiết để không gian được “thở”. Mỗi món đồ nội thất, từ chiếc sofa đến bàn trà, đều được lựa chọn kỹ lưỡng về cả kiểu dáng lẫn công năng, đảm bảo không có chi tiết thừa.

Nét đẹp thủ công tinh xảo: Thay vì chạy theo số lượng, Japandi tập trung vào chất lượng. Phong cách này đề cao những sản phẩm được làm thủ công, nơi tài hoa của người nghệ nhân được thể hiện qua từng đường nét. Một chiếc bình gốm không hoàn hảo, một chiếc ghế gỗ được đục đẽo tỉ mỉ sẽ trở thành tâm điểm của căn phòng, kể câu chuyện về sự bền vững và trân trọng giá trị lao động.

Japandi 2026: Cuộc dịch chuyển tinh tế về chiều sâu

Nếu như những năm trước, Japandi được định hình bởi sự tối giản và các gam màu trung tính an toàn, thì năm 2026 sẽ chứng kiến một bước chuyển mình đầy thú vị. Phong cách này không hề thay đổi bản chất, mà đang được làm giàu thêm về mặt cảm xúc và chiều sâu.

Màu sắc trầm ấm và đa dạng hơn: Bảng màu Japandi 2026 sẽ vượt ra ngoài gam màu be và xám. Chúng ta sẽ thấy sự lên ngôi của những tông màu ấm áp, lấy cảm hứng sâu sắc hơn từ đất mẹ. Đó là màu nâu socola, màu đất nung, màu xanh xám của rêu phong hay thậm chí là màu xanh cổ vịt đậm. Những gam màu này khi được sử dụng một cách tiết chế sẽ mang đến cho không gian phòng khách một cảm giác vững chãi, ấm áp và bao bọc.

Ưu tiên chiều sâu từ chất liệu: Sự tiến hóa của Japandi trong năm 2026 sẽ được thể hiện rõ nhất qua cách chơi đùa với chất liệu. Thay vì những bề mặt phẳng phiu, các nhà thiết kế sẽ ưu tiên những vật liệu có kết cấu phong phú để kích thích xúc giác. Hãy tưởng tượng một chiếc sofa bọc vải bouclé xù nhẹ, những tấm thảm len dệt thô, vách tường ốp gỗ sọc hay những món đồ gốm có bề mặt gồ ghề. Sự đa dạng về chất liệu này tạo ra những lớp lang (layer) tinh tế, khiến không gian tối giản trở nên sống động và có hồn hơn rất nhiều.

Đường cong mềm mại và hữu cơ: Vẫn giữ những đường nét sạch sẽ, nhưng Japandi 2026 sẽ chào đón nhiều hơn những hình khối hữu cơ, mềm mại. Một chiếc bàn trà với cạnh bo tròn, một chiếc ghế bành có lưng tựa uốn lượn hay một chiếc đèn thả trần với đường cong tự nhiên. Những chi tiết này phá vỡ sự nghiêm ngặt của chủ nghĩa tối giản, mang lại cảm giác thư giãn và gần gũi hơn với thiên nhiên.

7 xu hướng nhà bếp lên ngôi năm 2026 Căn bếp chính là không gian dễ “lộ tuổi” nhất trong nhà. Không chỉ hao mòn bởi tần suất sử dụng, nơi đây còn chứng kiến vòng xoay xu hướng nhanh hơn bất kỳ phòng nào khác. Từ thiết kế, vật liệu, cho đến thiết bị, mọi chi tiết đều thay đổi theo nhịp sống hiện đại. Theo các chuyên gia nội thất, bếp của năm 2026 không còn chỉ là “nhà máy nấu ăn”, mà là không gian thể hiện phong cách sống, nơi công nghệ, sức khỏe và thẩm mỹ hòa làm một. Dưới đây là 7 xu hướng sẽ định hình căn bếp của bạn trong năm 2026. Năm 2026 được dự báo là năm của những tủ bếp sắc màu (Ảnh: Zoë Schulz). Màu sắc táo bạo trở lại Kỷ nguyên của những căn bếp toàn màu trắng đã khép lại. Nhà thiết kế Ashley Macuga gọi đây là thời kỳ của “tủ bếp định hướng màu sắc”. Những gam đậm và ấm như xanh rêu, xanh hải quân, đỏ rượu vang hay xám - be đậm mang lại cảm giác sang trọng và chiều sâu tinh tế. Không chỉ dừng ở tủ bếp, màu sắc còn lan sang thiết bị. Các thương hiệu thiết bị bếp có tiếng đang đồng loạt tung ra dòng sản phẩm đa màu, biến tủ lạnh hay bếp nấu thành “tác phẩm nghệ thuật” trong không gian. Gợi ý nhỏ: Nếu chưa sẵn sàng cho một căn bếp rực rỡ sắc màu, bạn có thể thử chọn thiết bị nhỏ có màu nổi bật như máy pha cà phê hay lò nướng. Gỗ tự nhiên ấm áp tái xuất Sau thời gian dài lép vế trước tủ sơn, tủ gỗ tự nhiên đang quay trở lại đầy ấn tượng. Theo nhà thiết kế Emily Spanos, xu hướng mới ưu ái gỗ sồi sáng hoặc trung tính, mang đến cảm giác ấm cúng, bền vững và vượt thời gian. Để làm mới, các nhà thiết kế kết hợp tay nắm kim loại thanh mảnh, hoặc sử dụng tấm ốp có rãnh dọc tạo chiều sâu và hiệu ứng thị giác hiện đại. Không gian đa năng, thông minh Lối thiết kế mở hoàn toàn dần nhường chỗ cho bố cục phân khu rõ ràng, có chủ đích. Các khu chức năng như góc pha cà phê, quầy ăn sáng, hay khu sơ chế riêng biệt đang trở thành xu hướng. Đặc biệt, phòng sơ chế - không gian phụ nối liền bếp chính - đang được ưa chuộng trong những căn hộ cao cấp. “Không ai muốn thấy xoong nồi bừa bộn giữa phòng khách. Một phòng phụ kín đáo giúp giữ bếp chính luôn gọn gàng, đẹp như trên tạp chí”, Macuga nói. Cá nhân hóa bằng vật liệu và chi tiết Gia chủ ngày càng muốn căn bếp kể câu chuyện riêng của mình. Đá tự nhiên với đường vân đậm hoặc màu sắc nổi bật đang thay thế kiểu đá nhẹ nhàng, trung tính. Giấy dán tường họa tiết và vải trang trí đồng bộ, vốn chỉ thấy trong phòng ngủ hay phòng khách, nay được mạnh dạn đưa vào bếp, giúp liền mạch hóa phong cách của toàn bộ ngôi nhà. Kim loại cổ điển trở lại Sau nhiều năm “thống trị” của đồng thau (brass), những tông lạnh như niken bóng và chrome đang quay lại mạnh mẽ, mang đến cảm giác tươi mới và tinh tế. Nhà thiết kế Eleanor Tate Trepte nhận định: “Thời chỉ chọn một loại kim loại đã qua rồi. Sự kết hợp khéo léo giữa tông ấm và lạnh, giữa bạc và đồng, sẽ tạo nên không gian vừa hiện đại vừa vượt thời gian”. Ánh sáng tạo cảm xúc Đèn âm trần đơn điệu không còn là lựa chọn duy nhất. Đèn trang trí đa lớp gồm đèn thả, đèn tường và đèn ốp trần tinh tế sẽ trở thành yếu tố dẫn dắt cảm xúc. “Bếp là nơi vừa làm việc vừa thể hiện cá tính và ánh sáng chính là công cụ giúp định hình phong cách của chủ nhà”, Rosanna Bassford, nhà sáng lập Memmo Interiors, chia sẻ. Bếp vì sức khỏe lên ngôi Xu hướng bếp vì sức khỏe (wellness kitchen) đang lan rộng cùng lối sống lành mạnh. Các thiết bị như bếp từ, lò hấp, tủ lạnh kiểm soát nhiệt độ thông minh được ưa chuộng nhờ khả năng giữ dưỡng chất và tiết kiệm năng lượng. Một số gia đình thậm chí tích hợp vườn thủy canh mini trong bếp, cung cấp rau thơm, rau gia vị tươi sạch quanh năm.

3 lối mòn thiết kế bếp sắp “thất sủng” Đảo bếp cồng kềnh Đảo bếp lớn, một biểu tượng của sự sang trọng suốt thập kỷ qua, đang dần bị thay thế. Với những căn hộ diện tích vừa và nhỏ, đảo bếp dễ phá vỡ luồng di chuyển và khiến không gian trở nên bí bách. Bàn ăn nhỏ gọn hoặc bàn tích hợp đa năng đang trở lại, mang lại không khí gần gũi và linh hoạt hơn. Bếp gas lùi về quá khứ Bếp từ đang dần chiếm lĩnh nhờ tốc độ nấu nhanh, tiết kiệm năng lượng và an toàn hơn. Ngoài ra, bếp từ giúp cải thiện chất lượng không khí trong nhà - yếu tố ngày càng được chú trọng trong các căn hộ đô thị hiện đại. Ghế bar xếp hàng thẳng Cách bố trí ghế ngồi một hàng dọc quanh đảo bếp đang dần lỗi thời. Thay vào đó, bố trí ghế ở 2 hoặc 3 cạnh giúp mọi người dễ dàng trò chuyện, biến khu vực nấu ăn thành không gian giao tiếp - thưởng thức - kết nối.



