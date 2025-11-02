Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nếu bạn thường làm 7 điều này, xin chúc mừng: Bạn là người có EQ cao, ai gặp cũng quý

02-11-2025 - 22:02 PM | Sống

Những người có EQ cao thường có những đặc điểm này.

Một nghiên cứu đăng trên Journal of Positive Psychology của Đại học Chicago chỉ ra rằng trí tuệ cảm xúc (EQ) có mối liên hệ chặt chẽ với sự khôn ngoan, đặc biệt ở khả năng “biết mình biết ta”, cùng với lòng trắc ẩn và khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ.

Nói cách khác, người có EQ cao thường hiểu rõ bản thân và người khác hơn, điều này giúp họ sống hài hòa, xử lý tình huống tinh tế và xây dựng mối quan hệ sâu sắc hơn.

Vậy, làm thế nào để rèn luyện EQ trong cuộc sống hàng ngày? Dưới đây là 7 điều mà những người có EQ cao thường sở hữu.

1. Họ biết cách kết nối với “trí tuệ nội tâm” của mình

Những người này luôn dành thời gian mỗi ngày để tĩnh tâm, lắng nghe bản thân. Nhờ vậy, họ để cho tiếng nói thật của mình được cất lên, thay vì bị chi phối bởi tiếng nói phán xét, xuất phát từ nỗi sợ hay sự nghi ngờ.

2. Họ luôn tự hỏi “vì sao” đằng sau cảm xúc của mình

Người có EQ cao dành thời gian để phản chiếu cảm xúc, tìm hiểu nguồn gốc và tác động của chúng. Họ không né tránh mà khám phá chiều sâu tâm lý của bản thân, từ đó hiểu rõ mình hơn.

Đồng thời, họ lắng nghe chủ động, im lặng, tập trung và thật sự đồng cảm khi người khác chia sẻ. Chính trong không gian dễ tổn thương đó, sự kết nối và thấu hiểu được nuôi dưỡng.

Cuối cùng, họ luôn duy trì trí tò mò và học hỏi, qua việc đọc sách, giao tiếp, trải nghiệm và mở rộng góc nhìn, giúp bồi đắp thế giới cảm xúc phong phú hơn.

Nếu bạn thường làm 7 điều này, xin chúc mừng: Bạn là người có EQ cao, ai gặp cũng quý- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

3. Họ viết nhật ký để kết nối cảm xúc

Viết ra suy nghĩ giúp họ chạm đến cảm xúc thật và nhìn lại hành trình trưởng thành. Trước khi đồng ý điều gì, họ luôn “kiểm tra” cảm xúc của mình, cho bản thân khoảng lặng để đưa ra quyết định đúng đắn và thoải mái.

4. Họ biết dừng lại trước khi phản ứng

Người có EQ cao không phản xạ vội vàng. Họ đặt tên cho cảm xúc, của mình và của người khác để luyện khả năng nhận diện.

Khi trò chuyện, họ sử dụng kỹ năng “phản chiếu cảm xúc” một cách tinh tế: “Có vẻ như giọng anh đang thể hiện sự thất vọng, có đúng vậy không?”

Nếu bạn thường làm 7 điều này, xin chúc mừng: Bạn là người có EQ cao, ai gặp cũng quý- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ.

5. Họ dừng lại và suy nghĩ trước khi trả lời

Khi ai đó hỏi một câu có “ẩn ý” , họ không vội đáp. Thay vào đó, họ khéo léo hỏi lại: “Có ẩn ý nào sau câu hỏi đó không nhỉ?”

Điều này giúp họ hiểu rõ động cơ của người khác, tránh hiểu sai, và thể hiện khả năng ứng xử linh hoạt.

6. Họ phân tích lý do đằng sau cảm xúc

Khi cảm thấy khó chịu hay bực bội, họ tự hỏi: “Tại sao mình lại cảm thấy như vậy?”. Việc tìm kiếm nguyên nhân giúp họ tránh đổ lỗi và nhìn sự việc toàn diện hơn.

Ví dụ, họ nhận ra mình bực vì ai đó đến muộn, bởi họ coi đúng giờ là tôn trọng. Nhưng nếu biết người kia có lý do chính đáng, họ sẽ không còn tức giận nữa.

Nếu bạn thường làm 7 điều này, xin chúc mừng: Bạn là người có EQ cao, ai gặp cũng quý- Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ.

7. Họ ý thức rõ về tiến trình phát triển bản thân

Người có EQ cao liên tục quan sát chính mình, cảm xúc, suy nghĩ, hành vi. Họ xem lại: “Tại sao mình cảm thấy vậy? Có cách phản ứng nào tốt hơn không?”

Việc viết nhật ký thường xuyên cũng là cách để họ theo dõi hành trình phát triển, nhận diện mô thức cảm xúc và trưởng thành hơn mỗi ngày.

PV

