Tờ People (Mỹ) đưa tin, phát biểu trước giới truyền thông bên ngoài Nhà Trắng hôm 16/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có phản ứng trước một phóng viên khi được hỏi: "Ông có lo lắng về việc máy bay không người lái của Iran nhắm mục tiêu vào cá nhân ông không?"

"Tôi lo lắng cho anh hơn", ông Trump nhanh chóng đáp lại. "Vì nếu họ bắt được tôi, thì anh cũng ra đi."

"Hãy cẩn thận", Tổng thống Mỹ cảnh báo, vừa chỉ tay về phía khoảng cách ngắn giữa ông và người phóng viên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước các phóng viên tại Washington, DC vào ngày 16/11/2026. Ảnh: Shutterstock

Khoảnh khắc giữa Tổng thống Trump và phóng viên trên diễn ra chỉ một ngày sau khi Iran tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào một căn cứ quân sự của Mỹ ở Bahrain - đây là nỗ lực thứ hai nhắm vào quốc gia này trong vòng ba ngày của Iran. Trước đó, Iran cũng đã phóng UAV vào Bahrain hôm 13/11, đánh dấu cuộc tấn công đầu tiên của Iran nhắm vào các quốc gia vùng Vịnh kể từ tháng 9.

BBC và CNN đưa tin, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào cơ sở radar phòng không của Mỹ tại Căn cứ Không quân al-Riffa bằng 6 UAV.

Các quan chức ở Bahrain cho biết các UAV đã bị ngăn chặn và phá hủy "trước khi chúng có thể vươn tới mục tiêu của mình".

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Sau các vụ tấn công của Iran, Đại sứ quán Mỹ tại Bahrain đã kêu gọi công dân Mỹ tăng cường "cảnh giác", cho rằng có thể có nguy cơ gia tăng nhắm mục tiêu vào các quan chức và cơ sở của chính phủ Mỹ trong khu vực, theo CNN.

Đại sứ quán Mỹ tại Bahrain cũng cảnh báo về khả năng hủy chuyến bay, đóng cửa không phận và các gián đoạn giao thông khác, đồng thời khẳng định rằng đại sứ quán vẫn mở cửa.

Mỹ và Iran đã lâm vào thế bế tắc về Eo biển Hormuz kể từ khi chiến sự bùng nổ hồi tháng 2/2026, khiến giá dầu và khí đốt tăng cao trong bối cảnh các hạn chế đi lại đối với các tàu thuyền qua khu vực này.

Theo BBC, IRGC đã đưa ra tuyên bố trên truyền hình nhà nước Iran về các vụ tấn công gần đây rằng: "Eo biển Hormuz đã bị đóng cửa!", đồng thời cảnh báo bất kỳ hành động gây hấn nào của Mỹ sẽ bị đáp trả bằng "sự khắc nghiệt và mạnh mẽ hơn nữa".

Theo People, trước đây, Tổng thống Trump cũng từng đưa ra những bình luận gây tranh cãi về khả năng Iran tấn công bằng UAV vào Mỹ.

Trong một cuộc mít tinh vận động tranh cử ở bang Nebraska hồi tháng trước, ông Trump dường như đã đưa ra bình luận cho rằng việc để Iran "phá hủy" Los Angeles hoặc San Diego có thể chỉ là một "cái giá nhỏ phải trả".

"Do chiến tranh, mọi thứ trở nên bất thường. Giá cả có hơi cao một chút. Đây là cái giá nhỏ phải trả để giữ cho thế giới được an toàn, giữ cho đất nước chúng ta [Mỹ] được an toàn", ông Trump nói khi bàn về tình trạng chi phí leo thang.

"Họ [Iran] có thể phá hủy một thành phố. Hãy để họ phá hủy Los Angeles, hãy để họ phá hủy San Diego. Đó là một cái giá rất nhỏ phải trả", ông tiếp tục khi đề cập đến hai thành phố lớn nhất của bang California, trước khi nói thêm: "Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi."

Cuộc chiến ở Iran hiện đã bước sang tháng thứ chín.