Nếu không tiết kiệm, điều gì sẽ xảy ra?

1. Rơi vào vòng xoáy nợ nần

Theo chuyên gia tài chính, không có khoản dự phòng đồng nghĩa với việc mỗi biến cố nhỏ trong cuộc sống đều có thể biến thành "đám cháy tài chính". Khi mất việc, ốm đau hoặc tai nạn, nhiều người buộc phải dùng thẻ tín dụng hay vay nóng với lãi suất trên 15%/năm. Điều này khiến nợ chồng nợ, biến kế hoạch tương lai thành gánh nặng trả lãi triền miên.

2. Nguy cơ phá sản kế hoạch dài hạn

Không có quỹ khẩn cấp tương đương 3–6 tháng chi tiêu, bất kỳ sự cố nào cũng đủ để phá vỡ kế hoạch tài chính lâu dài. Tích lũy mua nhà, đầu tư kinh doanh hay chuẩn bị cho hưu trí đều bị hoãn vô thời hạn. Các chuyên gia nhấn mạnh: "Bạn có thể sống thoải mái hôm nay, nhưng khi biến cố xảy ra, tương lai sẽ phải trả giá".

3. Tuổi già không có "tấm đệm" an toàn

Nhiều người chủ quan nghĩ rằng còn nhiều thời gian để tiết kiệm cho hưu trí. Những người bắt đầu muộn sẽ phải tiết kiệm gấp đôi – thậm chí gấp ba – để bắt kịp nhóm đã tích lũy từ sớm. Nếu không hành động kịp thời, tuổi già có thể phải phụ thuộc vào con cái, trợ cấp xã hội hoặc đối mặt với việc giảm mạnh chất lượng sống.

4. Mất cơ hội tận dụng sức mạnh lãi kép

Một đồng tiết kiệm sớm có thể sinh lời gấp nhiều lần nhờ lãi kép. Không tiết kiệm từ sớm đồng nghĩa với việc bỏ lỡ cơ hội để tiền "làm việc" cho chính mình. Ngay cả khoản tiết kiệm nhỏ nhưng đều đặn cũng có thể tạo nên khối tài sản đáng kể sau 20–30 năm.

5. Tâm lý bất an, thiếu tự do

Không có tiền tiết kiệm khiến mỗi chi tiêu đều trở thành áp lực. Một khoản y tế, một chi phí bất ngờ cũng có thể làm "chao đảo" tài chính. Ngược lại, khi có quỹ dự phòng và kế hoạch tiết kiệm rõ ràng, bạn sẽ có sự an tâm và tự do lựa chọn – thay vì bị động trước mọi tình huống.

Các chuyên gia tài chính gợi ý 3 bước để bắt đầu tiết kiệm:

-Trả nợ lãi suất cao như thẻ tín dụng trước tiên.

- Xây dựng quỹ khẩn cấp 3–6 tháng chi tiêu.

- Tăng tốc tiết kiệm hưu trí, nhất là khi đã ngoài 40 tuổi, tỷ lệ nên ở mức 20–30% thu nhập.

Các chuyên gia cũng cho rằng, nên rà soát những khoản chi cố định – từ dịch vụ trực tuyến, ứng dụng, ăn uống cho đến thói quen mua sắm bốc đồng. "Mỗi đồng không chi tiêu là một đồng có thể dùng cho mục đích tốt hơn," ông nói.

Không tiết kiệm đồng nghĩa với việc bạn đang phó mặc tương lai cho may rủi. Dù bắt đầu muộn, điều quan trọng nhất vẫn là hành động ngay hôm nay. Như lời khuyên kinh điển của các chuyên gia tài chính: thà muộn còn hơn không bao giờ.