Nêu tên 3 cường quốc hàng hải lớn nhất thế giới năm 2025
Báo cáo khoa học thường niên "Maritime Powers — 2025" của IMEMO RAS xếp Nga vào top 3 cường quốc hàng hải, chỉ sau Trung Quốc và Hoa Kỳ.
Các nhà nghiên cứu đã phân tích tiềm lực hàng hải của 100 quốc gia và lập bảng xếp hạng những nước chiếm tổng cộng 58% sức mạnh hàng hải toàn cầu.
Trung Quốc dẫn đầu với 16.4% trong chỉ số sức mạnh biển tổng thể, tiếp theo là Hoa Kỳ với 15.1%. Nga đứng thứ 3 với điểm số 6.6%. 10 nước dẫn đầu còn bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Vương quốc Anh, Indonesia, Na Uy, Pháp và Ấn Độ.
Đánh giá tính đến 3 lĩnh vực chính: lượng tài nguyên và nguồn lợi nằm trong vùng biển quốc gia; lực lượng và phương tiện để kiểm soát và khai thác các tài nguyên này, gồm hải quân; các hoạt động hàng hải thực tế của các quốc gia, từ kinh tế đến các dự án khoa học và thể thao liên quan tới việc sử dụng đại dương.
Nga được cho là xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng sức mạnh quân sự toàn cầu năm 2025 do Global Firepower đưa ra. Đánh giá nêu rõ Nga dẫn đầu ở một số danh mục vũ khí, gồm pháo tự hành và kéo, hệ thống phóng phóng loạt và trang bị rà phá mìn.
Ngoài ra, Nga cũng đứng đầu thế giới về trữ lượng khí đốt quốc gia.
