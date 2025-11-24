Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nêu tên 3 cường quốc hàng hải lớn nhất thế giới năm 2025

24-11-2025 - 08:59 AM | Tài chính quốc tế

Báo cáo khoa học thường niên "Maritime Powers — 2025" của IMEMO RAS xếp Nga vào top 3 cường quốc hàng hải, chỉ sau Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Nêu tên 3 cường quốc hàng hải lớn nhất thế giới năm 2025- Ảnh 1.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích tiềm lực hàng hải của 100 quốc gia và lập bảng xếp hạng những nước chiếm tổng cộng 58% sức mạnh hàng hải toàn cầu.

Trung Quốc dẫn đầu với 16.4% trong chỉ số sức mạnh biển tổng thể, tiếp theo là Hoa Kỳ với 15.1%. Nga đứng thứ 3 với điểm số 6.6%. 10 nước dẫn đầu còn bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Vương quốc Anh, Indonesia, Na Uy, Pháp và Ấn Độ.

Đánh giá tính đến 3 lĩnh vực chính: lượng tài nguyên và nguồn lợi nằm trong vùng biển quốc gia; lực lượng và phương tiện để kiểm soát và khai thác các tài nguyên này, gồm hải quân; các hoạt động hàng hải thực tế của các quốc gia, từ kinh tế đến các dự án khoa học và thể thao liên quan tới việc sử dụng đại dương.

Nga được cho là xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng sức mạnh quân sự toàn cầu năm 2025 do Global Firepower đưa ra. Đánh giá nêu rõ Nga dẫn đầu ở một số danh mục vũ khí, gồm pháo tự hành và kéo, hệ thống phóng phóng loạt và trang bị rà phá mìn.

Ngoài ra, Nga cũng đứng đầu thế giới về trữ lượng khí đốt quốc gia.

Theo IZ

Theo Hải Yến

Giáo dục và Thời đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ nhà đầu tư đến chuyên gia đều phải 'đoán già đoán non' về quyết định hạ lãi suất của Fed: Chuyện gì đang xảy ra?

Từ nhà đầu tư đến chuyên gia đều phải 'đoán già đoán non' về quyết định hạ lãi suất của Fed: Chuyện gì đang xảy ra? Nổi bật

Khó bán nhà vì thị trường vẫn dư thừa 80 triệu căn, nhiều chủ hộ tại một quốc gia tuyệt vọng, làm mọi chiêu "tâm linh" để cầu may

Khó bán nhà vì thị trường vẫn dư thừa 80 triệu căn, nhiều chủ hộ tại một quốc gia tuyệt vọng, làm mọi chiêu "tâm linh" để cầu may Nổi bật

Phát minh nam châm "không thể tin nổi" này đang "làm mưa làm gió" ngành năng lượng nhiệt hạch

Phát minh nam châm "không thể tin nổi" này đang "làm mưa làm gió" ngành năng lượng nhiệt hạch

08:52 , 24/11/2025
Thiếu dữ liệu kinh tế không "cản" được niềm tin của thị trường vào việc Fed sẽ giảm lãi suất

Thiếu dữ liệu kinh tế không "cản" được niềm tin của thị trường vào việc Fed sẽ giảm lãi suất

07:28 , 24/11/2025
Nhà Trắng chuẩn bị "kế hoạch B" trước phán quyết về thuế quan của Tòa án Tối cao

Nhà Trắng chuẩn bị "kế hoạch B" trước phán quyết về thuế quan của Tòa án Tối cao

07:03 , 24/11/2025
“Cơn đau đầu” mới của Hàn Quốc: Đi làm xa nhất thế giới khiến nhân viên “tắt cảm xúc”, doanh nghiệp mất năng suất

“Cơn đau đầu” mới của Hàn Quốc: Đi làm xa nhất thế giới khiến nhân viên “tắt cảm xúc”, doanh nghiệp mất năng suất

21:55 , 23/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên