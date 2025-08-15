Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ung thư không phải là hết
Nếu trong người có ung thư, 5 bộ phận này sẽ chuyển sang màu đen, tiếc rằng ít ai để ý!

15-08-2025 - 08:12 AM | Sống

Nếu có dù chỉ 1 kiểu đen bất thường được liệt kê dưới đây, bạn nên đến bệnh viện khám càng sớm càng tốt. Vì ngoài ung thư, chúng cũng có thể là dấu hiệu của nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Ung thư là 1 trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho con người. Đặc biệt là khi tỷ lệ mắc bệnh ngày càng cao do những thay đổi tiêu cực từ môi trường sống cũng như thói quen sinh hoạt.  Mỗi loại ung thư lại có các dấu hiệu khác nhau, dễ bị nhầm lẫn hoặc bỏ qua nếu không không đủ kiến thức và sự tinh ý. Tuy nhiên, cuộc sống quá bận rộn và sự chủ quan trong chăm sóc sức khỏe khiến rất nhiều người phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, mất đi cơ hội điều trị.

Vì vậy, nếu 5 bộ phận sau đây chuyển sang màu đen bất thường thì hãy đi thăm khám ngay kẻo ung thư tàn phá cơ thể:

1. Cổ đen

Vùng cổ xuất hiện các mảng da sẫm màu, dày lên, sờ thấy sần, thường gặp ở các nếp gấp da có thể không chỉ là vấn đề vệ sinh hay “cơ địa” mà là dấu hiệu của bệnh gai đen. Ngoài liên quan đến béo phì, tiểu đường, bệnh tuyến giáp, tình trạng này còn cảnh báo rối loạn nội tiết hoặc hội chứng buồng trứng đa nang. Trong một số trường hợp hiếm, đây là tín hiệu báo động sớm của ung thư, đặc biệt là ung thư dạ dày, gan, tụy hoặc tuyến giáp.

Nếu trong người có ung thư, 5 bộ phận này sẽ chuyển sang màu đen, tiếc rằng ít ai để ý!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bệnh gai đen hình thành do tình trạng kháng insulin hoặc tăng trưởng bất thường của tế bào, khiến da đổi màu và dày lên. Nếu đi kèm sụt cân không rõ nguyên nhân, mệt mỏi, chán ăn hay đau bụng mơ hồ, cần khám chuyên khoa ngay. Phát hiện sớm không chỉ giúp điều trị bệnh nền mà còn kịp thời loại trừ hoặc xử lý các khối u ác tính tiềm ẩn.

2. Móng tay đen

Những vệt sọc đen hoặc mảng tối màu trên móng tay, móng chân, đặc biệt khi không bị chấn thương trước đó, có thể là dấu hiệu của ung thư hắc tố (melanoma) hoặc ung thư biểu mô tế bào vảy dưới móng. Đây là dạng ung thư da nguy hiểm, dễ bị bỏ qua vì nhầm với nấm móng hay tổn thương cơ học.

Tuy nhiên, móng tay đen cũng liên quan tới bệnh tim mạch mạn tính, viêm nội tâm mạc, bệnh Addison hoặc thiếu máu ác tính. Nếu vệt đen lan rộng, không đều màu, kèm theo móng giòn, biến dạng hoặc đau, người bệnh cần đi khám sớm. Bởi khi khối u xâm lấn, tế bào ung thư có thể di căn sang hạch và cơ quan khác.

3. Da mặt đen sạm

Da mặt tối màu, xỉn, kèm theo mảng nâu trên trán, mũi hoặc gò má, có thể xuất phát từ bệnh gan mạn tính, xơ gan, ung thư gan. Khi gan bị tổn thương, quá trình chuyển hóa melanin và bilirubin bị rối loạn, gây tích tụ sắc tố dưới da. Điều này còn làm estrogen tăng, dẫn đến giãn mạch và biến đổi màu sắc da.

Ngoài ra, sạm da cũng gặp ở bệnh Addison, bệnh thận mạn, rối loạn nội tiết hoặc một số bệnh ung thư đường tiêu hóa, phổi và tuyến thượng thận. Nếu tình trạng này đi kèm vàng da, đau hạ sườn phải, ngứa toàn thân hoặc sụt cân nhanh, cần tầm soát sớm để loại trừ nguyên nhân ác tính.

4. Tay chân hay có vết bầm, thâm đen

Các vết bầm tím xuất hiện liên tục, lan rộng, không do va chạm rõ ràng, là dấu hiệu cảnh báo rối loạn đông máu hoặc các bệnh lý nghiêm trọng như ung thư máu, ung thư tủy xương, hội chứng rối loạn sinh tủy. Chúng hình thành khi tiểu cầu giảm hoặc chức năng đông máu bị phá vỡ.

Ngoài ung thư, hiện tượng này còn gặp ở bệnh nhân thiếu vitamin C, bệnh gan mạn, viêm mạch máu, lupus ban đỏ hoặc haemophilia. Nếu kèm sốt, mệt mỏi, sụt cân, nhiễm trùng tái phát, nguy cơ bệnh huyết học càng cao. Việc trì hoãn khám sẽ khiến quá trình điều trị phức tạp và tiên lượng xấu hơn.

Nếu trong người có ung thư, 5 bộ phận này sẽ chuyển sang màu đen, tiếc rằng ít ai để ý!- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

5. Môi đen

Môi chuyển thâm đen toàn bộ hoặc xuất hiện đốm đen bất thường, đặc biệt khi kèm khô môi, nứt nẻ, mệt mỏi, chán ăn, có thể liên quan đến ung thư gan, ung thư dạ dày hoặc ung thư khoang miệng. Các đốm loét màu đen không lành, sáng bóng như sẹo hoặc dễ chảy máu là dấu hiệu đáng báo động.

Ngoài ung thư, môi đen cũng có thể do bệnh Hemochromatosis (thừa sắt), bệnh tim mạch mạn, bệnh Addison hoặc thiếu máu mạn tính. Nếu sắc môi thay đổi nhanh, không đều màu, kèm hạch cổ nổi, đau khi nuốt, người bệnh cần khám ngay để phát hiện và xử lý kịp thời các bệnh lý nguy hiểm.

