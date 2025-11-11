New Orchard Thái Nguyên: điểm lõi 6 khu công nghiệp, giá chỉ hơn 5 tỷ đồng

Dự án nằm trên trục Cách Mạng Tháng Tám – tuyến phố kinh doanh sầm uất, "lõi" kết nối 6 KCN lớn của tỉnh bao gồm Sông Công I, II; Yên Bình 1, 2, 3 và Điềm Thụy.

Lợi thế vị trí: "tầm ngắm" của chuyên gia – kỹ sư FDI

New Orchard được ví như tâm điểm di chuyển tới 6 KCN trọng điểm của Thái Nguyên. Toạ độ vàng này giúp dự án đón trọn nhu cầu ở – kinh doanh – dịch vụ của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, quản lý và lực lượng lao động tay nghề cao. Theo Ban Quản lý các KCN tỉnh Thái Nguyên, đến hết năm 2024, hạ tầng 5/6 KCN đã vận hành cơ bản lấp đầy, bình quân 71,93%; 3 KCN đạt 100% là Điềm Thụy, Sông Công II (giai đoạn 1) và Yên Bình. Ngoài ra, KCN Sông Công I đạt 64%; Nam Phổ Yên (khu A, C) 75,5%. Riêng KCN Yên Bình 2, 3 đã được duyệt chủ trương đầu tư với tổng diện tích gần 600ha cũng đang đẩy nhanh tốc độ triển khai. Mức lấp đầy cao cho thấy tệp khách thuê và tiêu dùng luôn hiện hữu, từ đó tạo ra nguồn cầu thương mại dịch vụ khổng lồ.

New Orchard sở hữu toạ độ đắt giá trên trục đường Cách mạng tháng Tám

Nhìn từ bản đồ quy hoạch, vị trí dự án nằm ngay trục "xương sống" kết nối KCN Samsung – Yên Bình và cụm KCN Sông Công I – II, "thuận" trục cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, tạo lợi thế vượt trội đón lưu lượng di chuyển liên vùng, có khả năng chuyển đổi nhanh giữa nhu cầu lưu trú ngắn hạn, văn phòng đại diện, F&B, bán lẻ.

Giá chỉ hơn 5 tỷ đồng: "Vé vào cửa" trong thị trường bất động sản dòng tiền

Dự án cung cấp dòng shophouse 3 tầng – 1 tum (tiêu chuẩn xây thô và hoàn thiện mặt ngoài) với số lượng giới hạn, thiết kế mặt tiền rộng, tầng 1 tối ưu cho kinh doanh – dịch vụ, các tầng trên linh hoạt bố trí căn hộ dịch vụ, văn phòng nhỏ hoặc lưu trú cho chuyên gia. Mức giá trung bình hiện tại chỉ hơn 5 tỷ đồng/căn, được xem một "điểm vào" tương đối hiếm cho một tài sản thương mại ở trung tâm đô thị công nghiệp cấp tỉnh, trong khi mặt bằng giá sản phẩm cùng công năng tại các đô thị vệ tinh quanh Hà Nội đã tăng đáng kể trong 2–3 năm qua. Đặc biệt, trong bối cảnh nguồn cung shophouse được quy hoạch đồng bộ tại khu vực sau khi sáp nhập địa giới hành chính vẫn còn hạn chế, New Orchard Thái Nguyên càng sở hữu lợi thế cạnh tranh vượt trội.

Nhà đầu tư có thể nhận bàn giao nhà và kinh doanh ngay lập tức để tối ưu vốn đầu tư

Các tin rao, thuê, chuyển nhượng xung quanh dự án cho thấy thị trường đã hình thành mức giá tham chiếu, hỗ trợ nhà đầu tư định vị biên lợi nhuận cho thuê. Với tệp chuyên gia – kỹ sư lớn đang làm việc tại cụm KCN lân cận, ngay sau khi nhận bàn giao shophouse, chủ sở hữu có thể triển khai cho thuê tạo ra dòng tiền hoặc kinh doanh các dịch vụ tiện ích thiết yếu như phòng khám, dược, giáo dục, showroom công nghệ, tài chính tiêu dùng… phục vụ cộng đồng cư dân ngày càng gia tăng.

Chủ sở hữu shophouse cũng có thể cho thuê mặt bằng mở chi nhánh, văn phòng đại diện, tận dụng vị trí dự án được hưởng lợi từ lưu lượng di chuyển liên vùng của nhóm nhà thầu phụ trợ, logistics, thương mại linh kiện… Đây là nhóm khách hàng tiêu dùng có thói quen ưu tiên vị trí trung tâm – có tính nhận diện thương hiệu cao hơn so với các cửa hàng kinh doanh sâu trong khu dân cư.

Trung tâm thương mại (TTTM) rộng gần 5.000 m²

Khác với nhiều dãy shophouse rời rạc, New Orchard Thái Nguyên được quy hoạch là một tổ hợp thương mại – dịch vụ đồng bộ, trong đó khoảng 36% diện tích dự án dành cho TTTM, định hướng thu hút thương hiệu bán lẻ, ẩm thực, giải trí, dịch vụ chăm sóc sức khỏe… Với quy mô và vị trí tại phường Bá Xuyên – tâm điểm giao thương của vành đai công nghiệp phía Nam. Đây cũng là lời giải cho bài toán được chính các báo cáo và phân tích thị trường đặt ra: Thái Nguyên bùng nổ công nghiệp nhưng còn thiếu điểm đến thương mại – dịch vụ xứng tầm, đặc biệt tại khu vực phía Nam sau khi sáp nhập.

Định vị đúng "điểm rơi" nhu cầu của cộng đồng chuyên gia – lao động trình độ cao tại các KCN với mức giá hợp lý và lợi thế TTTM quy mô, New Orchard Thái Nguyên đang sở hữu "combo" hiếm trên thị trường bất động sản hiện tại. Trong bối cảnh tốt như hiện tại, biên lợi nhuận cho thuê, kinh doanh sẽ phụ thuộc vào ít biến số hơn. Điều quan trọng nhất là xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với nhịp công nghiệp của một "thủ phủ FDI" mới của miền Bắc.

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Won Direct– Đơn vị tư vấn, phát triển dự án New Orchard Thái Nguyên

Trụ sở: Tầng 07, Tòa nhà Artemis, số 3 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.

Website: http://neworchardsongcong.vn/

Hotline: 0986.556.580