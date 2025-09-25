NewGen Invest – Đại lý phân phối chiến lược Vinhomes Green Paradise Cần Giờ!

Đây là cột mốc quan trọng khẳng định uy tín, năng lực và đội ngũ chuyên viên tinh nhuệ của NewGen Invest trong lĩnh vực bất động sản cao cấp.

Vinhomes Green Paradise – Đô thị biển biểu tượng của tương lai.

Với tổng vốn đầu tư lên đến 10 tỷ USD, Vinhomes Green Paradise là một siêu đô thị biển độc đáo, sở hữu quy mô gần 2.870 ha tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ. Dự án sở hữu vị trí hiếm có khi nằm giữa Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ được UNESCO công nhận và hướng ra biển Đông.

Phối cảnh dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Dự án nổi bật với các công trình kiến trúc mang tầm cỡ quốc tế như tòa tháp 108 tầng, Nhà hát sóng xanh Blue Wave theatre với thiết kế độc đáo và biển hồ nhân tạo rộng lớn Paradise Lagoon. Hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp cũng được quy hoạch đồng bộ, bao gồm hai sân golf 18 lỗ, bến du thuyền, và quần thể vui chơi giải trí hiện đại.

Phối cảnh tiện ích dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Hạ tầng kết nối đến dự án được đầu tư mạnh mẽ, điển hình là cầu Cần Giờ và tuyến tàu cao tốc trên cao TP.HCM - Cần Giờ tốc độ 350km/h, thời gian di chuyển chỉ còn 12 phút từ trung tâm TP.HCM.

Vinhomes Green Paradise cung cấp đa dạng các loại hình sản phẩm, từ biệt thự, nhà phố, shophouse đến căn hộ cao tầng, cùng hệ thống tiện ích "tất cả trong một" theo chuẩn quốc tế. Dự án hướng tới mục tiêu phát triển bền vững theo tiêu chuẩn BREEAM Communities và ISO 37122, với kỳ vọng trở thành một đô thị ESG++ - Xanh, thông minh, sinh thái, tái sinh hàng đầu thế giới, nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

NewGen Invest: Cam kết đồng hành và kiến tạo giá trị

Phát biểu về sự kiện hợp tác, ông Nguyễn Danh Cường, Tổng Giám đốc NewGen Invest, bày tỏ niềm vinh dự khi tiếp tục được đồng hành cùng Vinhomes. Ông cho biết:

"Chúng tôi cam kết sẽ mang đến những giải pháp tư vấn chuyên nghiệp, dịch vụ tận tâm và trải nghiệm đồng hành vượt kỳ vọng cho mọi khách hàng, giúp quý khách hàng sở hữu những sản phẩm giá trị nhất tại Vinhomes Green Paradise."

Không chỉ đơn thuần là một đại lý phân phối, NewGen Invest còn đóng vai trò là người đồng hành, kiến tạo nên những không gian sống đầy giá trị, giúp khách hàng hiện thực hóa ước mơ về một cuộc sống lý tưởng, nơi mỗi khoảnh khắc đều trở nên đáng trân trọng.

Trong suốt hơn 8 năm hoạt động, NewGen Invest đã tạo dựng được uy tín vững chắc, trở thành đối tác chiến lược của những tên tuổi hàng đầu trong ngành bất động sản như Vinhomes (Vingroup), Masterise Homes và Capitaland. Danh mục dự án thành công của NewGen Invest rất đa dạng, bao gồm: Vinhomes Green City, Vinhomes Ocean City, Vinhomes Wonder City, Vinhomes Global Gate, Vinhomes Grand Park, Vinhomes Star City, Vinhomes Smart City, Masteri Lakeside, Masteri Trinity Square, Lumiere Spring Bay, The Senique… Những thành công này chính là minh chứng rõ nét cho năng lực và sự chuyên nghiệp của NewGen Invest.

Nhằm đón đầu những cơ hội mới và chuẩn bị cho "kỷ nguyên vươn mình bứt phá," NewGen Invest đang mở rộng đội ngũ nhân sự chất lượng cao trên khắp cả nước.