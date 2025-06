NewstarLand khai trương văn phòng Long An, chinh phục đỉnh cao cùng Vinhomes Green City

Với 12 năm trên thị trường, NewstarLand đóng vai trò thương hiệu nhà phân phối bất động sản nổi bật cả nước xuyên suốt hơn một thập kỷ qua. Với phương châm "uy tín là thương hiệu", NewstarLand tạo dấu ấn ở nhiều thị trường như: Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, TP.HCM, Phú Quốc... Trong xu hướng phát triển chung và mở rộng đón đầu kỷ nguyên mới, ngày 6/6, NewstarLand chính thức khai trương Văn phòng mới tại Long An, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ để chinh phục vùng đất mới đang rất sôi động này.

Buổi lễ khai trương, có sự xuất hiện đại diện lãnh đạo cấp cao NewstarLand, lãnh đạo phía đối tác dự án Vinhomes Green City, đông đảo chuyên viên kinh doanh và đặc biệt là sự hiện diện của quý khách hàng. Đóng vài trò đối tác chiến lược cũng như thương hiệu phân phối các sản phẩm bất động sản Vinhomes uy tín, Vinhomes Green City tiếp tục là cột mốc quan trong danh sách nối dài các dự án phân phối từ Chủ đầu tư Vinhomes của NewstarLand. Trước đó có thể kể đến các dự án nổi bật như: Vinhomes Golden River, Vinhomes Central Park, Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City, đại đô thị Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, Vinhomes Royal City, Vinhomes Times City, Vinhomes Riverside - The Harmony, Vinhomes Metropolis, Vinhomes Green Bay, Vinhomes Thăng Long, Vinhomes West Point, Vinhomes Grand Park, Vinhomes Star City...

Đại diện Ban lãnh đạo NewstarLand thể hiện sự hứng khởi và quyết tâm viết nên những đỉnh cao cùng Vinhomes Green City.

Giá trị thực luôn thể hiện bằng những chứng nhận thực, vinh danh mối quan hệ hợp tác toàn diện, uy tín, vì khách hàng phục vụ, NewstarLand nhiều lần được Vinhomes trao những giải thưởng danh giá. Nổi bật năm 2018, NewstarLand được vinh danh là Đại lý bán hàng suất sắc dự án Vinhomes Grand Park. Cũng năm 2018, NewstarLand nhận giải thưởng Top 10 sàn giao dịch bất động sản tiêu biểu nhất Việt Nam (khu vực miền Bắc). NewstarLand khẳng định vai trò đối tác của Vinhomes khi duy trì danh hiệu Bạch kim - top đại lý phân phối mạnh nhất dự án Vinhomes Grand Park 2021 (trong tổng 66 đại lý tham gia bán hàng). Năm 2022, NewstarLand đạt được nhiều giải thưởng như Top 1 doanh thu Vinhomes, Vua căn hộ - D'capitale, Dollar Stars...

Tiếp nối những giá trị tốt đẹp từ nền móng vững chắc giữa NewstarLand và Vinhomes, đại đô thị cao cấp Vinhomes Green City như bảo chứng vàng cho những điều tốt đẹp sẽ được cả hai viết tiếp trong thời gian tới. Cái "bắt tay" hợp tác giữa chủ đầu tư Vinhomes và NewstarLand hứa hẹn sẽ tạo nên làn sóng mạnh mẽ thổi bùng thị trường bất động sản Long An.

Đông đảo khách hàng tại sự kiện tư vấn bán hàng của NewstarLand.

Chi nhánh NewstarLand tại Long An đã quy tụ được hơn 100 chuyên viên kinh doanh trẻ trung, năng động, đặc biệt am hiểu thị trường. Sự hội tụ của các chiến binh tài năng này cũng giúp NewstarLand Long An trở thành sàn giao dịch bất động sản lớn nhất khu vực Long An. Đội ngũ chuyên viên kinh doanh hùng hậu sẽ là cánh tay nối dài để đưa khách hàng đến với các sản phẩm chất lượng từ Vinhomes Green City.

Với chi nhánh Long An, NewstarLand đã nâng số chi nhánh lên con số 26 trên khắp cả nước. Cũng trong buổi lễ khai trương, NewstarLand ghi nhận tín hiệu thành công ngay lập tức lan tỏa khi có nhiều khách hàng ký "booking" dự án với mong muốn sớm sở hữu sản phẩm tại Vinhomes Green City với đầy đủ tiềm năng tăng giá.

Tại Long An, Vinhomes Green City được biết đến là dự án nổi bật nhất trên vùng đất hiền hòa, trù phú những không kém phần năng động. Vinhomes Green City nằm trong chuỗi hệ sinh thái tiện ích quy mô lớn Vingroup dự kiến triển khai ở cụm Tây Bắc TP.HCM với tổng diện tích lên tới 2.200 ha. Vinhomes Green City với quy mô vừa và nhỏ đóng vai trò hình thành một khu đô thị hiện đại, đồng bộ, hướng tới nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng. Dự án có hệ tiện ích toàn diện, mở ra xu hướng sống xanh, hiện đại và văn minh cho người dân trong khu vực.

Ngày đầu khai trương đã có nhiều tính hiệu tích cực từ khách hàng chốt booking dự án.

Về phân khu Vinhomes Green City có quy mô 197,2 ha, sở hữu không gian xanh rộng lớn với gần 35,8 ha cây xanh, mặt nước và 12 công viên sinh thái. Dự án tích hợp hệ sinh thái tiện ích của Vingroup, bao gồm trường học liên cấp Vinschool, trung tâm thương mại Vincom, công viên chủ đề, hồ điều hòa và hạ tầng thể thao - giải trí hiện đại, theo mô hình đô thị công viên sinh thái.

Dự án có khả năng kết nối liên vùng nhờ Vành đai 4, Vành đai 3, tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương, tiếp cận trực tiếp đến các hệ thống cảng biển, sân bay quốc tế Long Thành, các khu công nghiệp trọng điểm. Tuyến cao tốc Đức Hòa - Chơn Thành dự kiến thông xe vào cuối năm 2025, với chiều dài 72,75 km, sẽ mở ra trục giao thương chiến lược cho vùng kinh tế này, kết nối trực tiếp từ Đức Hòa đến các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh. Nhờ đó, Vinhomes Green City trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới thương mại liên vùng.

Có vị trí chiến lược và hạ tầng đồng bộ, dự án Vinhomes Green City được kỳ vọng là điểm đến đầu tư hấp dẫn. Không những vậy, khu vực Tây Bắc vẫn đang là "vùng trũng" về giá khi so với trung tâm TP HCM, tạo dư địa tăng trưởng trong tương lai.

Với tất cả "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" như đã nêu, có thể nói, sự hợp tác giữa thương hiệu Vinhomes và NewstarLand dường như đang giúp nhà đầu tư tìm thấy "long mạch" cuồn cuộn chảy để cùng sinh lời, phát triển.