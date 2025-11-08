Nga có "đồng minh" lợi hại trong cuộc chiến với Ukraine: "Tướng" từng giúp Nga đánh bại quân đội Hitler

"Tướng Mùa đông" - đồng minh của Nga

Tháng trước, Liên minh Thiện chí, một nhóm các đồng minh của Ukraine do Pháp và Anh dẫn đầu, đã đồng ý huy động nguồn lực đáng kể để giúp Kiev duy trì nguồn cung cấp điện và hệ thống sưởi ấm trung tâm tại các khu vực đô thị lớn.

Tuy nhiên, điều này không đảm bảo chắc chắn rằng nhà cửa của người dân Ukraine sẽ ấm áp trong những tháng tới. Quân đội Nga tiếp tục tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, nhằm làm tê liệt mạng lưới điện và nguồn cung cấp khí đốt ngay khi cái lạnh ập đến.

“Tướng Mùa Đông”, đồng minh trung thành của Nga chống lại Hitler, cũng đang tham gia vào cuộc chiến này.

Trong trận chiến bảo vệ Moscow vào mùa đông năm 1941, băng giá đã đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn cuộc tấn công của Đức Quốc xã. Do ảnh hưởng dữ dội của giá rét, quân Đức không thể dựng bất kỳ một chòi canh nào, đất không thể đào nổi. Mùa đông năm 1941-1942 được cho là một trong những mùa đông lạnh khủng khiếp nhất trong lịch sử Nga.

Tháng trước, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski cho biết nước này sẽ hỗ trợ máy phát điện và cung cấp thêm điện cho Ukraine. Nhưng liệu các máy phát điện có thể sưởi ấm cho hơn 30 triệu người dân Ukraine đang phải ở nhà qua mùa đông giá lạnh?

Moscow biết câu trả lời cho câu hỏi này. Đó là lý do tại sao quân đội Nga tiếp tục ném bom các nhà máy điện, kho chứa khí đốt.

Nga leo thang tấn công, sử dụng số đạn lớn nhất từ đầu năm

Hồi tháng 10, giới chức Ukraine ngày 9/10 cho biết, Nga đã tiến hành một "cuộc tấn công lớn" vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine khiến một số khu vực của thủ đô Kiev bị mất điện.

Theo đó, các cuộc tấn công diễn ra gần như hằng ngày kể từ cuối tháng 9, với các mục tiêu bao gồm các cơ sở sản xuất năng lượng và phân phối khí đốt.

Thiệt hại rất nghiêm trọng, công ty DTEK, nhà cung cấp năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, cho biết.

Nhà cung cấp năng lượng này cũng cho biết việc sửa chữa sẽ mất thời gian, các kỹ sư của họ đang nỗ lực sửa chữa các cơ sở hạ tầng quan trọng và kết nối các tòa nhà dân cư với đường dây dự phòng.

Đến ngày 21/10, Nga tiếp tục chiến dịch leo thang tấn công vào hạ tầng năng lượng ở miền bắc Ukraine, nhằm làm tê liệt lưới điện Ukraine trước mùa đông.

Cuộc tấn công này khiến hàng trăm nghìn người dân tại tỉnh Chernihiv mất điện, nhiều khu vực không có nước sinh hoạt.

Theo Bộ Năng lượng Ukraine, toàn bộ thành phố Chernihiv và phía bắc tỉnh này đã mất điện hoàn toàn, trong khi tỉnh Sumy lân cận cũng bị tấn công trong đợt không kích mới nhất.

Chernihiv, có dân số gần một triệu người, đã liên tục hứng chịu các đợt tấn công bằng tên lửa và drone từ Nga trong tháng 10, khiến tình trạng mất điện lặp đi lặp lại.

Ngày 4/11, Bộ Quốc phòng Ukraine cũng cáo buộc quân đội Nga đã tấn công Ukraine với số lượng bom lớn nhất từ đầu năm 2025. Cụ thể, Moscow đã đẩy mạnh tấn công với hơn 5.328 quả đạn được thả xuống trong tháng 10 nhắm vào các vị trí thành phố gần tiền tuyến.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.