Nga đặt kỳ vọng vào hội nghị thượng đỉnh với Mỹ

13-08-2025 - 07:31 AM | Tài chính quốc tế

Mátxcơva coi hội nghị thượng đỉnh sắp tới tại Alaska giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump là cơ hội để hàn gắn mối quan hệ căng thẳng và giải quyết các tranh chấp kéo dài, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết.

Nga đặt kỳ vọng vào hội nghị thượng đỉnh với Mỹ- Ảnh 1.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. (Ảnh: Tass)

Trong cuộc phỏng vấn với Izvestia ngày 12/8, Thứ trưởng Ryabkov cho biết, hội nghị thượng đỉnh sắp tới tại Alaska sẽ không chỉ tập trung vào việc giải quyết xung đột Ukraine, mà còn nhằm cải thiện mối quan hệ song phương giữa Nga và Mỹ, vốn đã xuống mức thấp nhất mọi thời đại dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden.

"Chúng tôi hy vọng rằng cuộc gặp cấp cao sắp tới sẽ thúc đẩy việc bình thường hóa quan hệ song phương, cho phép chúng ta tiến triển trong một số vấn đề", ông Ryabkov nói, đồng thời xác nhận rằng việc khôi phục các đường bay có thể là một trong những nội dung được thảo luận. Các chuyến bay chở khách trực tiếp giữa Nga và Mỹ đã bị đình chỉ năm 2022 sau khi Washington áp đặt các lệnh trừng phạt sâu rộng liên quan đến xung đột Ukraine.

Ông Ryabkov thừa nhận rằng “ở giai đoạn hiện tại, chưa có tiến triển đáng kể nào liên quan đến việc trao trả tài sản ngoại giao của Nga tại Mỹ”. Ông đang đề cập đến một số cơ sở, bao gồm cả lãnh sự quán Nga tại San Francisco, vốn đã bị chính quyền Mỹ đóng cửa trong giai đoạn 2016 - 2017.

Ông Ryabkov nói thêm, rằng "các lãnh đạo sẽ tập trung vào những chủ đề khác", ám chỉ xung đột Ukraine. Ngày 11/8, Tổng thống Trump cho biết tại hội nghị thượng đỉnh, hai lãnh đạo sẽ xem xét một thỏa thuận tiềm năng liên quan đến việc trao đổi lãnh thổ giữa Nga và Ukraine.

Sau lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 1, Mátxcơva đã bổ nhiệm ông Aleksandr Darchiev làm đại sứ Nga mới tại Washington. Hồi tháng 6, ông đã gặp Tổng thống Mỹ và nói rằng sẽ "làm mọi cách để khôi phục quan hệ Nga - Mỹ, đưa chúng trở lại bình thường". Ông nói thêm rằng Nga và Mỹ "được định sẵn để có thể tồn tại hòa bình không đối đầu".

Theo Minh Hạnh

Tiền phong

