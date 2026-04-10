Nga tìm thấy dòng chảy dầu với lưu lượng lên đến 153 mét khối mỗi ngày nhờ một "kỳ tích công nghệ"

Tại vùng Orenburg (Nga), các chuyên gia đã khoan một giếng định hướng với độ sâu ngang đạt 1920 mét, một kỷ lục trong khu vực. Dự án được thực hiện bởi các kỹ sư của Orenburgneft, một tài sản sản xuất chủ chốt của Rosneft tại vùng Volga. Độ sâu của giếng vượt quá 4 km, và các thử nghiệm cho thấy dòng chảy dầu nhẹ phun trào với lưu lượng lên đến 153 mét khối mỗi ngày.

Bài toán địa chất và lời giải từ tư duy kỹ thuật phi truyền thống

Việc thực thi dự án tại mỏ Kichkassky không hề đơn giản. Các kỹ sư phải đối mặt với những hạn chế nghiêm ngặt về quyền tiếp cận lô đất, buộc họ phải từ bỏ các phương pháp truyền thống để tìm đến những tính toán kỹ thuật đặc thù.

Để giải quyết bài toán này, Rosneft đã đưa vào sử dụng thiết bị hiệu chuẩn nội địa được chế tạo riêng cho các kích thước đặc thù của địa điểm thí điểm. Thiết bị này cho phép thực hiện đồng thời việc mở rộng kênh khoan lên đường kính 224 mm trong khi vẫn duy trì tiến độ. Giải pháp này không chỉ giúp loại bỏ các thao tác nâng hạ công cụ bổ sung mà còn giảm thiểu đáng kể thời gian thi công và các rủi ro công nghệ tiềm ẩn.

Sự ổn định của thành giếng – một trong những thách thức lớn nhất khi khoan nghiêng ở độ sâu lớn – đã được đảm bảo nhờ hệ dung dịch khoan nhũ tương gel trên nền dầu. Đây là lớp "áo giáp" lỏng giúp giảm ma sát tối đa, bảo vệ cấu trúc giếng trong suốt quá trình vận hành.

Hệ sinh thái công nghệ: Khi phần cứng và giải pháp thông minh giao thoa

Thành công của kỷ lục này không đến từ một thiết bị đơn lẻ, mà là kết quả của sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều giải pháp kỹ thuật cao. Các kỹ sư đã kết hợp cụm đáy giếng đa tâm với thiết bị dao động dưới giếng.

Sự kết hợp này đóng vai trò quyết định trong việc triệt tiêu ma sát tĩnh và giảm mô-men xoắn, cho phép các kỹ sư kiểm soát quỹ đạo mũi khoan một cách chính xác tuyệt đối ở độ sâu hàng ngàn mét dưới lòng đất. Việc kiểm soát quỹ đạo là yếu tố sống còn để đảm bảo mũi khoan "đi đúng đích" vào các tầng chứa dầu hứa hẹn nhất, tối ưu hóa khả năng thu hồi tài nguyên.

Kết quả thử nghiệm sau đó đã xác nhận năng suất cao của hệ thống tầng đá chứa. Những dữ liệu thu thập được từ giếng khoan kỷ lục này đã củng cố vị thế của khu vực Kichkassky như một địa bàn chiến lược, đầy triển vọng cho các hoạt động nghiên cứu địa chất và phát triển công nghiệp quy mô lớn trong tương lai gần.

Tầm nhìn chiến lược

Kỷ lục tại Orenburg không phải là một sự kiện ngẫu nhiên mà là một phần trong chiến lược hiện đại hóa toàn diện của Rosneft. Việc nội địa hóa các thiết bị kỹ thuật cao, từ mũi khoan đến hệ thống hiệu chuẩn, cho thấy khả năng tự chủ công nghệ của tập đoàn trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu có nhiều biến động.

Tính đến nay, Orenburgneft đã tích lũy sản lượng khai thác vượt quá 470 triệu tấn dầu, hoạt động trên 110 mỏ tại các vùng Orenburg, Samara và Saratov. Việc liên tục phá vỡ các kỷ lục về chiều sâu và độ lệch ngang không chỉ giúp gia tăng sản lượng mà còn kéo dài tuổi thọ khai thác của các mỏ cũ thông qua việc tiếp cận các vỉa dầu khó tiếp cận trước đây.

Sự kiện Rosneft hoàn thành giếng khoan kỷ lục tại Orenburg là minh chứng rõ nét cho sự kết hợp giữa kinh nghiệm thực địa và đột phá công nghệ. Với lưu lượng dầu ấn tượng và quy trình thi công tối ưu, dự án này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế tức thời mà còn đặt nền móng cho một chương mới trong việc khai thác các khu vực địa chất phức tạp tại Nga.