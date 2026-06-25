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Nga tự tạo ra kỳ tích: Nhốt động cơ vào "hỏa diệm sơn" 600 lần, kết quả thu về ngoài tưởng tượng

| | Tài chính quốc tế

Cuộc thử nghiệm nhân dịp kỷ niệm đã khẳng định độ tin cậy của một trong những tổ máy sử dụng oxy-dầu hỏa hiệu quả nhất.

Động cơ tên lửa dòng RD-0124 đã vượt qua thành công lần thử nghiệm đốt cháy thứ 600, khẳng định tuổi thọ cao, hoạt động ổn định và vị thế là một trong những hệ thống đẩy oxy-dầu hỏa hiệu quả nhất thế giới. Vụ phóng kỷ niệm được thực hiện bởi các chuyên gia từ Cục Thiết kế Tự động Hóa học, nơi dòng động cơ này được phát triển.

Trong ngành công nghiệp chế tạo tên lửa, thử nghiệm kích hỏa trên mặt đất là thước đo sống còn đối với độ an toàn của một dòng động cơ trước khi được lắp ráp lên các tầng đẩy thực tế. Việc một mẫu động cơ vượt qua mốc 600 lần khai hỏa mà vẫn duy trì được độ ổn định tuyệt đối là minh chứng cho năng lực luyện kim và gia công chính xác bậc thầy của các kỹ sư Nga. Thành công này tạo cơ sở vững chắc để Roscosmos tiếp tục duy trì tần suất phóng các phương tiện vận tải vũ trụ dòng Soyuz và Angara trong các sứ mệnh thương mại lẫn an ninh quốc phòng.

Chu kỳ xung lực riêng của động cơ đạt 359 giây, vẫn là một trong những chỉ số tốt nhất đối với các động cơ cùng loại.

Các động cơ này tạo ra lực đẩy khoảng 30 tấn và có đặc điểm là khả năng tạo hỗn hợp nhiên liệu hiệu quả trong buồng đốt, hệ thống làm mát đáng tin cậy và hoạt động ổn định trong giai đoạn phóng. Những giải pháp này đảm bảo hiệu suất cao của động cơ và sự ổn định các đặc tính của nó trong quá trình vận hành.

Dựa trên thiết kế đã được chứng minh, động cơ thế hệ mới, RD-0124MS, đã được tạo ra. Lực đẩy của nó đã được tăng lên 60 tấn, và xung lực riêng đạt 361 giây. Phiên bản cải tiến này được thiết kế cho tên lửa phóng Soyuz-5 đầy triển vọng của Nga, dự kiến sẽ trở thành một trong những sản phẩm chủ chốt của ngành công nghiệp vũ trụ của quốc gia này.

Được phát triển từ những năm 1990, RD-0124 sở hữu kích thước tương đương tiền nhiệm nhưng mang lại sức mạnh vượt bậc. Động cơ cấu thành từ bốn buồng đốt dùng chung một hệ thống bơm tăng áp, có khả năng chuyển động linh hoạt độc lập để định hướng cho tên lửa di chuyển chính xác trong các lớp khí quyển loãng và môi trường chân không.

Hiện tại, RD-0124 đang đóng vai trò là "trái tim" ở tầng đẩy cấp 3 (Block I) của các dòng tên lửa vũ trụ thế hệ mới như Soyuz-2.1b và Soyuz-2.1v. Biến thể tối ưu hóa của nó, RD-0124A, với thời gian đốt được kéo dài lên tới 424 giây và trọng lượng cắt giảm đi 24 kg, đang được tích hợp trên tầng đẩy URM-2 của dòng tên lửa module hạng nặng Angara. Chưa dừng lại ở đó, các kỹ sư tại Voronezh đang ráo riết hoàn thiện biến thể RD-0124MS mạnh mẽ hơn với lực đẩy 60 tấn, chuyển sang sử dụng nhiên liệu naphthyl thân thiện với môi trường hơn để trang bị riêng cho tầng đẩy cấp 2 của dòng tên lửa Soyuz-5 tương lai.

Dự án quan trọng của Nga đã vận hành được nhưng lại rơi vào tình trạng bế tắc: Điều gì đang xảy ra?

Theo Thùy Anh

Đời sống & pháp luật

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