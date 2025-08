Ngắm "chị đẹp" cảnh vệ ngầu nhất đội hình Công an trình diễn chống khủng bố tại Hồ Gươm

Sự kiện là một trong những hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chương trình do Bộ Công an chỉ đạo, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ chủ trì phối hợp cùng nhiều đơn vị tổ chức thực hiện.