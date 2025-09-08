Ngắm vịnh Bái Tử Long từ tuyến đường bao biển đẹp nhất Việt Nam

Cùng với việc sở hữu cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, vịnh Bái Tử Long đang hội tụ đầy đủ các cơ hội để phát triển du lịch khi có vị trí hết sức thuận lợi, nằm cách Cửa khẩu quốc tế Móng Cái khoảng 100km và liền kề với Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long; có hệ thống giao thông thuận lợi cả về đường bộ, đường biển và đường hàng không, đồng thời là cửa ngõ để kết nối với Cô Tô, các tuyến đảo Đá Dựng (Đầm Hà), Cái Chiên (Hải Hà), Vĩnh Trung, Vĩnh Thực, Trà Cổ (Móng Cái)…