Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngắm vịnh Bái Tử Long từ tuyến đường bao biển đẹp nhất Việt Nam

08-09-2025 - 08:12 AM | Bất động sản

Người dân và khách du lịch khi đi trên tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả được ngắm những hòn đảo đá mọc lên sừng sững giữa vịnh Bái Tử Long xanh biếc tạo nên khung cảnh hùng vĩ, say đắm lòng người.

Ngắm vịnh Bái Tử Long từ tuyến đường bao biển đẹp nhất Việt Nam- Ảnh 1.

Đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả thuộc tỉnh Quảng Ninh được mệnh danh là tuyến đường bao biển đẹp nhất Việt Nam.

Ngắm vịnh Bái Tử Long từ tuyến đường bao biển đẹp nhất Việt Nam- Ảnh 2.

Tuyến đường uốn lượn quanh những dãy núi đá thuộc vịnh Bái Tử Long.

Ngắm vịnh Bái Tử Long từ tuyến đường bao biển đẹp nhất Việt Nam- Ảnh 3.

Từ đây người dân và khách du lịch có thể được ngắm cảnh sắc tuyệt đẹp, hùng vĩ của những hòn đảo đá mọc lên từ biển.

Ngắm vịnh Bái Tử Long từ tuyến đường bao biển đẹp nhất Việt Nam- Ảnh 4.

Ngắm vịnh Bái Tử Long từ tuyến đường bao biển đẹp nhất Việt Nam- Ảnh 5.

Ngắm vịnh Bái Tử Long từ tuyến đường bao biển đẹp nhất Việt Nam- Ảnh 6.

Từ những dãy núi đá mọc trùng trùng, điệp điệp qua tạo hóa của thiên nhiên đã tạo nên những hồ nước nằm ngay bên trong dãy núi đá hình thành những "mắt rồng".

Ngắm vịnh Bái Tử Long từ tuyến đường bao biển đẹp nhất Việt Nam- Ảnh 7.

Ngắm vịnh Bái Tử Long từ tuyến đường bao biển đẹp nhất Việt Nam- Ảnh 8.

Ngắm vịnh Bái Tử Long từ tuyến đường bao biển đẹp nhất Việt Nam- Ảnh 9.

Ngắm vịnh Bái Tử Long từ tuyến đường bao biển đẹp nhất Việt Nam- Ảnh 10.

Con đường bao biển Hạ Long uốn lượn theo những dãy núi đá.

Ngắm vịnh Bái Tử Long từ tuyến đường bao biển đẹp nhất Việt Nam- Ảnh 11.

Bái Tử Long nổi tiếng là vịnh có hệ thống đảo, hang động kỳ vĩ, hệ thống bãi biển đẹp và hoang sơ. Vườn Quốc gia Bái Tử Long nằm trong quần thể vịnh Bái Tử Long đã được Trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN công nhận danh hiệu Vườn Di sản ASEAN vào năm 2017.

Ngắm vịnh Bái Tử Long từ tuyến đường bao biển đẹp nhất Việt Nam- Ảnh 12.

Đặc biệt, giá trị cảnh quan vịnh biển Bái Tử Long phù hợp với phát triển du lịch quanh năm với nhiều loại hình du lịch hấp dẫn, như: Tham quan ngắm cảnh, tắm biển, bơi thuyền, thả dù, câu cá giải trí, các loại hình du lịch sinh thái...

Ngắm vịnh Bái Tử Long từ tuyến đường bao biển đẹp nhất Việt Nam- Ảnh 13.

Nằm xen lẫn những đảo đá hùng vĩ là những làng chài cổ và khu nuôi trồng thủy sản.

Ngắm vịnh Bái Tử Long từ tuyến đường bao biển đẹp nhất Việt Nam- Ảnh 14.

Khung cảnh nhìn từ vịnh Bái Tử Long tới khu đô thị sầm uất thuộc thành phố Cẩm Phả cũ nay là các phường Quang Hanh, Cẩm Phả, Cửa Ông...

Ngắm vịnh Bái Tử Long từ tuyến đường bao biển đẹp nhất Việt Nam- Ảnh 15.

Từ vịnh Bái Tử Long nhìn về di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long được UNESCO vinh danh 3 lần.

Ngắm vịnh Bái Tử Long từ tuyến đường bao biển đẹp nhất Việt Nam- Ảnh 16.

Ngắm vịnh Bái Tử Long từ tuyến đường bao biển đẹp nhất Việt Nam- Ảnh 17.

Ngắm vịnh Bái Tử Long từ tuyến đường bao biển đẹp nhất Việt Nam- Ảnh 18.

Cùng với việc sở hữu cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, vịnh Bái Tử Long đang hội tụ đầy đủ các cơ hội để phát triển du lịch khi có vị trí hết sức thuận lợi, nằm cách Cửa khẩu quốc tế Móng Cái khoảng 100km và liền kề với Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long; có hệ thống giao thông thuận lợi cả về đường bộ, đường biển và đường hàng không, đồng thời là cửa ngõ để kết nối với Cô Tô, các tuyến đảo Đá Dựng (Đầm Hà), Cái Chiên (Hải Hà), Vĩnh Trung, Vĩnh Thực, Trà Cổ (Móng Cái)…

Ngắm vịnh Bái Tử Long từ tuyến đường bao biển đẹp nhất Việt Nam- Ảnh 19.

Ngày 19/7/2024, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 2119/QĐ-UBND về việc công bố các hành trình tham quan, du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long. Trong đó, công bố 8 hành trình tham quan, du lịch trên vịnh Hạ Long, 10 hành trình trên vịnh Bái Tử Long và 3 hành trình kết nối vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long.

Theo Quốc Nam

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hai "ông lớn" từng tuyên bố rút khỏi bất động sản nay quay lại: Bầu Đức bất ngờ tái xuất ở Gia Lai, "đại gia" Lê Phước Vũ tham vọng làm KĐT 600-700 ha ở Long Thành

Hai "ông lớn" từng tuyên bố rút khỏi bất động sản nay quay lại: Bầu Đức bất ngờ tái xuất ở Gia Lai, "đại gia" Lê Phước Vũ tham vọng làm KĐT 600-700 ha ở Long Thành Nổi bật

Toàn cảnh công trường xây cầu có trụ cao nhất, nhịp chính dài thứ 2 Việt Nam kết nối đại dự án “nóng” bậc nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Toàn cảnh công trường xây cầu có trụ cao nhất, nhịp chính dài thứ 2 Việt Nam kết nối đại dự án “nóng” bậc nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng Nổi bật

Vụ chiếm đoạt 5 lô đất của cựu lãnh đạo Đà Nẵng, cảnh báo rủi ro khi nhờ đứng tên mua đất

Vụ chiếm đoạt 5 lô đất của cựu lãnh đạo Đà Nẵng, cảnh báo rủi ro khi nhờ đứng tên mua đất

08:11 , 08/09/2025
Novaland sau lời khẳng định sẽ tái sinh của ông Bùi Thành Nhơn: Loạt dự án tỷ USD được hồi sinh, “núi nợ” hơn 186.000 tỷ đồng vẫn đè nặng

Novaland sau lời khẳng định sẽ tái sinh của ông Bùi Thành Nhơn: Loạt dự án tỷ USD được hồi sinh, “núi nợ” hơn 186.000 tỷ đồng vẫn đè nặng

08:09 , 08/09/2025
Mua chung cư 50 năm, khi hết hạn người dân có "mất trắng"?

Mua chung cư 50 năm, khi hết hạn người dân có "mất trắng"?

08:01 , 08/09/2025
Thời điểm và tọa độ đắt giá - 2 yếu tố quyết định chiến thắng của nhà đầu tư

Thời điểm và tọa độ đắt giá - 2 yếu tố quyết định chiến thắng của nhà đầu tư

08:00 , 08/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên