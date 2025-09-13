Ngân hàng Cathay United Bank tổ chức diễn đàn thuế và đầu tư tại Việt Nam

Ngân hàng cung cấp danh mục dịch vụ tài chính toàn diện cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân tại Việt Nam, đồng thời tích cực tổ chức các diễn đàn và hội thảo chuyên đề nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc nắm bắt các cơ hội phát triển bền vững tại thị trường này.

Nhằm đáp ứng bối cảnh địa chính trị và kinh tế toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, Ngân hàng Cathay United Bank – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CUBHCM) đã tổ chức "Diễn đàn Thuế và Đầu tư 2025: Cơ hội và Thách thức cho Doanh nghiệp tại Việt Nam" tại Hà Nội. Sự kiện tập trung vào việc làm sao các doanh nghiệp có thể giải quyết những thách thức về thuế và đầu tư, đồng thời nắm bắt cơ hội tăng trưởng từ sự tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Benny Miao, Phó Tổng giám đốc phụ trách khu vực Đông Nam Á của CUB chia sẻ CUB đặt mục tiêu cung cấp những hiểu biết chuyên sâu nhằm hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp đưa ra các quyết định đầu tư then chốt (Ảnh: Cathay United Bank)

Ông Benny Miao, Phó Tổng giám đốc phụ trách khu vực Đông Nam Á của CUB, nhấn mạnh: "Trong vài tháng gần đây, căng thẳng thương mại và các chính sách thuế quan gia tăng không chỉ định hình lại hướng đi chiến lược của các nền kinh tế lớn, mà còn tác động sâu sắc đến chuỗi cung ứng, dòng vốn và kế hoạch thuế trên toàn cầu. Việt Nam đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi này – với vai trò là một trung tâm sản xuất mới nổi và là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu, Việt Nam ngày càng được chú ý trong chính sách thương mại quốc tế và chiến lược của các doanh nghiệp."

Diễn đàn cũng mang đến những phân tích chuyên sâu từ ông Lin Chi Chao, Cố vấn kinh tế trưởng của CUB. Ông đã giải thích cách các cú sốc thuế quan đang thúc đẩy quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng trên khắp châu Á và toàn cầu. Ông Lin nhận định Việt Nam đang ở vị thế thuận lợi để hưởng lợi từ sự tái cấu hình chuỗi cung ứng toàn cầu. "Chúng tôi kỳ vọng sẽ thấy sự mở rộng đáng kể trong sản xuất và lắp ráp trong nước để tăng giá trị gia tăng nội địa," ông cho biết. "Việt Nam cũng sẽ đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tập trung vào EU, các nước láng giềng ASEAN và các khu vực khác. Đồng thời, chính phủ đang tăng cường tuân thủ và quản trị, củng cố việc thực thi các chứng nhận xuất xứ và thắt chặt giám sát quy trình dán nhãn và xuất khẩu."

Ông Chi-Chao Lin, Cố vấn Kinh tế trưởng của CUB, đã chia sẻ những phân tích chuyên sâu về tiềm năng mở rộng sản xuất nội địa của Việt Nam, nhằm ứng phó với những thay đổi về thuế quan toàn cầu. (Ảnh: Cathay United Bank)

Ông Lu Wei Chieh, Tổng Giám Đốc của CUBHCM, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác đa ngành trong việc thích ứng với môi trường phức tạp hiện nay. "Đây là một diễn đàn ý nghĩa, tạo cơ hội cho các chuyên gia và doanh nghiệp trao đổi thẳng thắn. Chúng tôi vinh hạnh được mời KPMG cùng các nhà lãnh đạo và chuyên gia đầu ngành để cùng nhau thảo luận về các hướng phát triển và chiến lược phù hợp cho Việt Nam trong bối cảnh mới. Thông qua sự hợp tác và chia sẻ chuyên môn, chúng tôi mong muốn giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững và nắm bắt những cơ hội mới tại Việt Nam."

Sự kiện là minh chứng cho khả năng kết hợp giữa chuyên môn tài chính và mạng lưới đa ngành của CUB. Ngân hàng cung cấp những phân tích chuyên sâu về đầu tư chiến lược, trong khi KPMG chia sẻ các cập nhật về cải cách thuế của Việt Nam và tác động của các chính sách thuế quan của Hoa Kỳ đối với các doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

Đại diện của CUB, KPMG cùng các nhà lãnh đạo và chuyên gia đầu ngành cùng nhau thảo luận về các hướng phát triển và chiến lược phù hợp cho Việt Nam trong bối cảnh mới. (Ảnh: Cathay United Bank)

CUB chính thức có mặt tại Việt Nam vào năm 2005 với Chi nhánh Chu Lai, tại tỉnh Quảng Nam, trước khi chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2022. Hiện tại, ngân hàng có ba văn phòng tại Việt Nam bao gồm Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện tại Hà Nội và Văn phòng đại diện - tỉnh Quảng Nam.

Là một công ty con chủ chốt của Cathay CFH, CUB tận dụng sức mạnh và tầm nhìn toàn cầu của tập đoàn để thúc đẩy phát triển tại các thị trường nước ngoài. Sau Đài Loan, Việt Nam được xem là thị trường trọng điểm thứ hai của ngân hàng. Có hơn 60 năm kinh nghiệm phục vụ khách hàng tại Đài Loan, Cathay CFH đã và đang tích cực mở rộng trên khắp châu Á, với mạng lưới 969 chi nhánh, hơn 53.000 nhân viên, phục vụ hơn 15,3 triệu khách hàng và quản lý khối tài sản hơn 400 tỷ USD.

Diễn đàn tập trung vào cách giải quyết những thách thức về thuế và đầu tư, đồng thời nắm bắt cơ hội tăng trưởng từ sự tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. (Ảnh: Cathay United Bank)

Trong tương lai, CUBHCM sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của tập đoàn để nắm bắt cơ hội từ tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và quá trình chuyển đổi công nghiệp của Việt Nam. Với việc tập trung vào các dịch vụ chuyên sâu và kết nối tài chính xuyên biên giới, CUB hướng đến mục tiêu trở thành đối tác chiến lược hàng đầu châu Á, đồng thời đóng vai trò đối tác chiến lược đáng tin cậy cho các doanh nghiệp đang mở rộng kinh doanh tại Việt Nam và các nước lân cận.