Ngân hàng được chấp thuận tăng vốn điều lệ, cơ hội nào cho các nhà đầu tư?

NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ lên mức 13.725 tỷ đồng

Ngày 5/6/2024 NHNN đã chấp thuận Nam A Bank tăng vốn điều lệ theo phương án tăng vốn điều lệ đã được các cổ đông ngân hàng này đồng thuận thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Cụ thể, phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 của Nam A Bank sẽ tăng thêm 3.145 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ từ mức 10.580 tỷ đồng lên mức 13.725 tỷ đồng.

Nam A Bank sẽ phát hành cổ phiếu để chia cổ tức với tỷ lệ 25%, vốn điều lệ sẽ tăng thêm 2.654 tỷ đồng. Nguồn phát hành là lợi nhuận chưa phân phối năm 2023 (sau khi đã trích các quỹ) và lợi nhuận chưa phân phối từ các năm trước. Đối với ESOP, Nam A Bank dự kiến sẽ phát hành 50 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ tăng thêm 500 tỷ đồng. Đối tượng phát hành là cán bộ nhân viên của ngân hàng, giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Việc NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ thời điểm này giúp Nam A Bank nâng cao năng lực tài chính, gia tăng năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu, đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh, quản trị rủi ro, tối đa hóa lợi ích cho khách hàng, đối tác và cổ đông. Đồng thời, "bộ đệm vốn" giúp Ngân hàng tăng cường số hóa, xanh hóa toàn diện, phát triển cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và thực hiện trách nhiệm xã hội.

Liên tục tăng trưởng kinh doanh và quý 1/2024 đã hoàn thành 25% kế hoạch đặt ra

Xu hướng đầu tư công nghệ đã giúp Nam A Bank tạo được lợi thế canh tranh trong việc thu hút nhóm khách hàng bán lẻ. Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng khốc liệt, việc lựa chọn định hướng ngân hàng bán lẻ và tích cực đầu tư vào công nghệ thông tin đang dần giúp Nam A Bank tối ưu hóa chi phí vận hành, tăng trưởng lợi nhuận.

Cụ thể, mức tăng trưởng lợi nhuận quý 1/2024 lên đến 30,9% đạt trên 999,8 tỷ đồng đến từ cả mảng tín dụng và các mảng phi tín dụng. Ngoài ra, ngân hàng này giảm mạnh trích lập dự phòng về mức 112,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái do xử lý dứt điểm nợ xấu trên VAMC cuối năm 2023.

Với các mảng phi tín dụng, tổng lãi thuần đem về trong quý 1/2024 là 253,86 tỷ đồng, tăng tới 67,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 208,5 tỷ đồng, tăng trưởng 60,83% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi thuần từ chứng khoán đầu tư đạt 59,6 tỷ đồng tăng 20,54 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù chi phí hoạt động tăng 19,51% nhưng thu nhập tăng mạnh ở cả mảng tín dụng và phi tín dụng đã giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng tín dụng của Nam A Bank trong quý 1/2024 đạt 1108,5 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước.

Cổ phiếu có nhiều dư địa để tăng trưởng

Trong một báo cáo phân tích đầu tháng 5/2024, Công ty chứng khoán DNSE khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu NAB. DNSE đưa ra giá mục tiêu năm 2024 so với thị giá của NAB ngày 3/5/2024, kỳ vọng tăng hơn 35%, P/B mục tiêu là 1,3 lần. DNSE tin rằng yếu tố chuyển sàn HOSE giúp nhà đầu tư quan tâm hơn ở Upcom và tiềm năng tăng trưởng dài hạn của NAB trong tương lai.

Định giá theo P/B của các ngân hàng tính theo giá cổ phiếu ngày 7/6/2024

Kỳ vọng mức tăng trưởng thị giá cổ phiếu trên là hoàn toàn có cơ sở khi DNSE dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Nam A Bank tăng trưởng 17,7%, năm 2025 tăng trưởng 15,4%.

Theo nhiều chuyên gia phân tích, nhóm khách hàng tập trung của Nam A Bank sẽ phục hồi mạnh mẽ khi nền kinh tế dần hồi phục kể từ nửa sau năm 2024. Từ đó giúp ngân hàng này tăng trưởng tài sản sinh lãi trong thời gian tới. NIM của Nam A Bank sẽ được duy trì ở mức 3,6 - 3,7% trong giai đoạn 2024 - 2025 và dần cải thiện lên mức 3,8% trong giai đoạn 2026 - 2028.

Từ đó, dự báo thu nhập lãi thuần của Nam A Bank tăng 10% so với cùng kỳ trong năm 2024, và tăng 16,7% so với cùng kỳ trong năm 2025.

Đối với thu nhập ngoài lãi, DNSE cho rằng nguồn thu chính của Ngân hàng đến từ hoạt động phí và quản lý thẻ. Việc ký kết hợp đồng bancassurance mới giúp tăng trưởng thu nhập ngoài lãi tích cực trong giai đoạn sắp tới.