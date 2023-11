Ngân hàng lớn nhất hệ thống lan tỏa tầm nhìn xanh

Lan tỏa tầm nhìn xanh đến doanh nghiệp Việt

Là ngân hàng lớn nhất hệ thống và luôn tiên phong triển khai các chương trình của Chính phủ, của ngành ngân hàng, BIDV xác định rõ các hoạt động tài chính bền vững, tài trợ dự án xanh, giảm phát thải, ứng phó với biến đổi khí hậu là những nội dung quan trọng hàng đầu trong chiến lược kinh doanh của toàn hệ thống. Tính đến 30/6/2023, BIDV đã dẫn đầu thị trường về tài trợ lĩnh vực xanh với dư nợ tín dụng đạt khoảng 2,81 tỷ USD, chiếm 4,1% tổng dư nợ tín dụng của BIDV với 1.447 khách hàng. Ngoài cung cấp hệ sinh thái sản phẩm xanh, kết nối dòng vốn xanh BIDV còn trở thành người đồng hành, tư vấn các giải pháp tài chính xanh cho khách hàng, doanh nghiệp…

Ngày 8/7/2023, tại Đà Nẵng, BIDV BIDV tổ chức Hội thảo "Doanh nghiệp Việt Nam - Chung tay kiến tạo Kinh tế Xanh, diễn đàn để các chuyên gia, đơn vị, tập đoàn, doanh nghiệp, thảo luận, chia sẻ thông tin về mục tiêu phát triển nền tài chính xanh, kinh tế xanh bền vững, nhằm ứng phó biến đổi khí hậu… Tại Hội thảo, Lãnh đạo BIDV cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để tư vấn và giúp khách hàng tiếp cận sản phẩm tài chính bền vững. Đồng thời, BIDV sẵn sàng là cầu nối giữa các bên liên quan; các cơ quan quản lý; tổ chức tài chính trong và ngoài nước và các doanh nghiệp nhằm kết nối các cơ hội hợp tác trong tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, qua đó góp phần phát triển, hoàn thiện hệ sinh thái tài chính bền vững tại Việt Nam.

Đồng thời, với mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình chuyển dịch xanh, BIDV cũng tiên phong chủ động phối hợp, tham gia cùng các Bộ ngành, các tổ chức quốc tếchủ trì các diễn đàn, hội thảo khoa học về chủ đề Xanh, phát triển bền vững như: hội thảo "Tín dụng xanh, ngân hàng xanh hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam", diễn đàn cấp cao thường niên về "Thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh nhanh tạo đột phá rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", diễn đàn "Tài chính bền vững khu vực Châu Á - Thái Bình Dương" (SUFIP), Tọa đàm thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng năng lượng bền vững do Cơ quan phát triển Pháp (AFD), Tọa đàm "ngân hàng xanh - kinh nghiệm quốc tế và giải pháp cho các TCTD Việt Nam" do Hiệp hội ngân hàng Việt Nam tổ chức…

Từ năm 2022, BIDV đã xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện ESG, phát triển tài chính bền vững giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn 2030; năm 2023 BIDV thành lập đơn vị chuyên trách quản lý ESG theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

Tích cực đóng góp xây dựng xã hội xanh

Với sứ mệnh mang lại sự phát triển toàn diện và bền vững của cộng đồng xã hội, BIDV luôn tiên phong và tích cực trong công tác an sinh xã hội, trong đó ưu tiên tài trợ các chương trình an sinh trọng điểm theo hướng "Ngân hàng Xanh". Chỉ tính riêng năm 2022, BIDV đã triển khai 117 chương trình an sinh xã hội với tổng số tiền hỗ trợ gần 400 tỷ đồng, thuộc các lĩnh vực y tế, giáo dục, phát triển bền vững, trong đó, đã thực hiện trồng gần 300 ngàn cây xanh trong khuôn khổ chương trình trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2022-2026 tại 10 tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Cao Bằng, Bình Thuận, Ba Vì, Phú Thọ, Đak Lak, Đak Nông, Bắc Kạn. Các chương trình trồng cây xanh của BIDV đã đóng góp trực tiếp, hiệu quả vào hoạt động bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ, giảm thiểu hậu quả thiên tai và phủ xanh các khu đô thị trên khắp cả nước.

Bên cạnh việc trực tiếp hỗ trợ chi phí thực hiện các chương trình thiện nguyện, BIDV đã rất sáng tạo trong việc vận động khách hàng, công chúng chung tay thực hiện an sinh xã hội, kết hợp tuyên truyền thực hành "Sống Xanh", xây dựng thói quen rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng, được đông đảo công chúng tham gia hưởng ứng, đặc biệt là chương trình BIDVRUN "Tết ấm cho người nghèo", "Cho cuộc sống Xanh"… khi tham gia chương trình, BIDV quy đổi thành tích chạy của vận động viên và trích chi phí từ 1.000-3.000 đồng tặng quà Tết cho người nghèo; đóng góp vào chương trình trồng 1 triệu cây xanh và tài trợ xây dựng nhà cộng đồng tránh lũ.

Ngân hàng xanh lan toả "Văn hoá xanh"

Trong nội bộ, toàn hệ thống BIDV đã và đang tích cực triển khai thực hành "Sống Xanh" thông qua việc khuyến khích người lao động hưởng ứng tham gia từ các việc làm nhỏ như: tiết kiệm tài nguyên điện-giấy-nước, thay thế chai nhựa đựng nước, sản phẩm nhựa dùng một lần tại văn phòng làm việc thành các sản phẩm thân thiện với môi trường như chai thủy tinh, ống hút tre, túi giấy…, trồng cây xanh, sử dụng tiết kiệm giấy, năng lượng, nước, phân loại rác thải theo quy định, giảm sử dụng và hướng tới việc không dùng túi ni-lông… Hệ thống các đơn vị kinh doanh của BIDV còn triển khai các chiến dịch "Tiêu dùng Xanh" nhằm kêu gọi người lao động tiêu dùng có trách nhiệm, ưu tiên sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường, sản phẩm của các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.



Việc linh hoạt triển khai các biện pháp thực hành "Sống Xanh" đã giúp nâng cao nhận thức, chuyển từ nhận thức thành ý thức và hành động tự giác của người lao động trong hệ thống BIDV về bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm và hợp lý tài nguyên thiên nhiên. Các giải pháp, sáng kiến bảo vệ môi trường, các hành vi tiêu dùng bền vững, lối sống thân thiện với môi trường… của mỗi người lao động được khuyến khích chia sẻ, nhân rộng trên toàn hệ thống, để từ đó, mỗi người lao động tại BIDV vừa là người tiêu dùng xanh, vừa là tuyên truyền viên tích cực trong phong trào thực hành "Sống Xanh", góp phần lan tỏa và khẳng định vị thế dẫn đầu của BIDV trên hành trình theo đuổi chiến lược "Ngân hàng Xanh".

Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch công đoàn BIDV, ông Trần Phương chia sẻ: "Để góp phần tích cực xây dựng tương lai xanh cho cộng đồng, BIDV mong muốn mỗi cán bộ sẽ trở thành đại sứ sống xanh để thực hành, lan tỏa lối sống xanh tới gia đình, khách hàng và những người xung quanh mình…"