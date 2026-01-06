Ngân hàng lớn nhất Việt Nam có tổng tài sản vượt 3,2 triệu tỷ đồng

Sáng ngày 06/01, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, tính đến hết 31/12/2025, các chỉ tiêu kinh doanh của BIDV đều đạt và vượt kế hoạch NHNN và Đại hội đồng cổ đông giao.

Theo đó, dư nợ tín dụng ngân hàng đạt trên 2,3 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 15,2% so với năm 2024 và 93% so với đầu năm 2021.

Năm 2025, tổng tài sản BIDV đạt trên 3,25 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2024 và 117% so với đầu năm 2021; là ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam. Huy động vốn đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng; tăng trưởng 13,7% so với năm 2024. Các chỉ số an toàn vốn (CAR), hiệu quả sinh lời (ROE) đều được đảm bảo và cải thiện.

Tại Hội nghị, Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng đề nghị, trong năm 2026, BIDV cần phát huy vai trò là ngân hàng chủ lực của hệ thống ngân hàng Việt Nam, tiếp tục đóng vai trò là trụ cột vững chắc trong đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, bám sát các chỉ đạo, điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng của Chính phủ, NHNN; chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Đồng thời, BIDV cần tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ, phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của Ban kiểm soát, kiểm toán nội bộ và bộ phận thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát tuân thủ nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo, ngăn ngừa rủi ro và xử lý những tồn tại, vi phạm trong hoạt động; đẩy mạnh chuyển đổi số thực chất và toàn diện; tiên phong áp dụng các chuẩn mực quốc tế cao nhất.



