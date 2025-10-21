Ngân hàng rao bán khoản nợ của một doanh nghiệp vàng bạc đá quý ở Hà Nội

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa thông báo bán đấu giá khoản nợ của 7 khách hàng, với tổng giá trị tạm tính gần 232,82 tỷ đồng.

Trong số này, đáng chú ý là khoản nợ của Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Thăng Long, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc, đá quý. Khoản vay có tổng dư nợ hơn 18,37 tỷ đồng, bao gồm 5 tỷ đồng nợ gốc và 13,37 tỷ đồng nợ lãi (tạm tính).

Tài sản bảo đảm cho khoản vay là quyền sử dụng đất tại thửa số 903, tờ bản đồ số 01, xã Vân Đình (TP Hà Nội). Mảnh đất này được UBND huyện Ứng Hòa (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 12/3/2009 cho ông Nguyễn Văn Tuấn, sau đó sang tên cho bà Đỗ Thị Phương Lê theo hợp đồng chuyển nhượng ký ngày 30/3/2010. Diện tích đất trên giấy tờ là 560m², tuy nhiên diện tích đo thực tế là 479,2m².

Không chỉ dừng lại ở khoản nợ của Thăng Long, Eximbank hiện cũng đang rao bán nhiều khoản nợ khác có tài sản bảo đảm giá trị lớn. Cụ thể, theo thông báo, Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại quốc tế Hoàng Lan có dư nợ gốc và lãi 71,568 tỷ đồng, được bảo đảm bằng 6 quyền sử dụng đất tại xã Xuân Mai, huyện Chương Mỹ (Hà Nội), nay thuộc xã Xuân Mai, thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, ngân hàng rao bán khoản nợ của khách hàng Hoàng Anh Dũng. Hiện khoản nợ này tính đến hiện tại là gần 5,4 tỷ đồng, với tài sản bảo đảm là nhà đất tại 99A ngõ Đình Đồng, phường Bạch Mai, Hà Nội. Khách hàng Trần Thanh Sơn có dư nợ 7,8 tỷ đồng, bảo đảm bằng quyền sử dụng đất tại 10/60/118 Nguyễn Văn Cừ, phường Long Biên, Hà Nội; còn khách hàng Cao Thành Sơn có dư nợ 18,6 tỷ đồng được thế chấp bằng đất 172,7m² tại số 22 Xóm Hạ Hồi, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Tại TP.HCM, Eximbank cũng rao bán hai khoản nợ lớn khác. Trong đó, Công ty CP Sản xuất dầu Sài Gòn có dư nợ 84,9 tỷ đồng với tài sản bảo đảm là nhà đất số 7 Cộng Hòa, phường Tân Sơn Nhất; còn khách hàng Nguyễn Thị Lý có dư nợ 26,1 tỷ đồng, với tài sản là căn nhà tại 65 Nguyễn Cư Trinh, phường Cầu Ông Lãnh.

Theo thông báo của Eximbank, giá khởi điểm bán nợ được xác định bằng tổng giá trị khoản nợ, bao gồm toàn bộ dư nợ gốc và lãi tính đến thời điểm giao dịch. Tuy nhiên, giá bán không bao gồm chi phí chuyển quyền sử dụng hoặc sở hữu tài sản, cũng như các chi phí phát sinh khác, và các khoản này sẽ do bên mua nợ tự chịu trách nhiệm.