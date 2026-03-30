Ngân hàng Shinhan đơn giản hóa định danh điện tử khách hàng với VNeID

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là ngành tài chính – ngân hàng, việc ứng dụng công nghệ để đơn giản hóa quy trình và nâng cao trải nghiệm khách hàng ngày càng trở thành yếu tố then chốt giúp các ngân hàng tạo dựng lợi thế cạnh tranh bền vững. Mới đây, Ngân hàng Shinhan đã chính thức ra mắt tính năng tích hợp VNeID vào quy trình định danh điện tử (eKYC) trên ứng dụng Shinhan SOL Việt Nam (Ứng dụng SOL), cho phép khách hàng mở tài khoản trực tuyến mà không cần mang theo Căn cước vật lý.

Đây được xem là bước tiến quan trọng, khẳng định sự chủ động của Ngân hàng Shinhan trong việc ứng dụng định danh số quốc gia vào hoạt động ngân hàng, qua đó góp phần thúc đẩy hệ sinh thái tài chính số tại Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, an toàn và tiện lợi hơn.

Bắt nhịp xu hướng định danh quốc gia

Theo các báo cáo tại nhiều sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng, định danh điện tử đang trở thành xu hướng tất yếu trong hoạt động tài chính. Việc ứng dụng VNeID vào các nghiệp vụ như mở tài khoản, xác thực giao dịch, ký kết hợp đồng điện tử… không chỉ giúp đơn giản hóa quy trình vận hành mà còn nâng cao tính minh bạch, độ chính xác và an toàn thông tin.

Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Shinhan là một trong những ngân hàng nước ngoài tiên phong tích hợp VNeID vào quy trình eKYC trên Ứng dụng SOL. Thông qua việc kết nối trực tiếp với nền tảng định danh điện tử quốc gia, ngân hàng có thể xác thực thông tin và sinh trắc học của khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian xử lý hồ sơ.

Ngân hàng Shinhan là một trong những ngân hàng nước ngoài tiên phong tích hợp VNeID vào quy trình eKYC trên Ứng dụng SOL

Trước đây, khi mở tài khoản trực tuyến, khách hàng thường phải thực hiện nhiều thao tác thủ công như chụp ảnh giấy tờ, quét OCR, quét NFC hoặc xác thực qua nhiều bước trung gian. Điều này đôi khi gây bất tiện, đặc biệt trong trường hợp khách hàng không mang theo căn cước vật lý.

Với việc tích hợp VNeID, toàn bộ quy trình eKYC được tối ưu theo hướng tự động hóa. Thay vì phải thực hiện nhiều bước phức tạp, khách hàng chỉ cần xác thực thông tin trực tiếp trên ứng dụng VNeID theo luồng điều hướng sẵn có. Dữ liệu được đối chiếu với hệ thống định danh điện tử quốc gia, giúp đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy cao.

Không chỉ mang lại sự thuận tiện cho người dùng, giải pháp này còn góp phần nâng cao mức độ bảo mật, hạn chế nguy cơ giả mạo danh tính, gian lận tài chính và sai sót trong nhập liệu. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các giao dịch ngân hàng số ngày càng gia tăng cả về quy mô và tần suất.

Việc Ứng dụng VNeID cũng cho thấy chiến lược dài hạn của Ngân hàng Shinhan trong hành trình chuyển đổi số toàn diện, lấy công nghệ làm nền tảng để nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng niềm tin với khách hàng.

Đơn giản hóa quy trình – Gia tăng giá trị: Khẳng định chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm

Với tính năng tích hợp VNeID trên ứng dụng Shinhan SOL, khách hàng có thể mở tài khoản ngân hàng số chỉ với ba bước đơn giản:

Bước 1: Tải Ứng dụng SOL, đăng ký tạo tài khoản và tiến hành xác thực thiết bị

Bước 2: Nhập số Căn Cước. Chọn phương thức xác thực thông tin qua VNeID. Hệ thống sẽ tự động điều hướng sang ứng dụng VNeID để khách hàng xác nhận chia sẻ thông tin, và thực hiện xác nhận theo yêu cầu trên VNeID

Bước 3: Quay trở lại Ứng dụng SOL và thực hiện các bước còn lại để hoàn tất quy trình mở tài khoản eKYC.

Bên cạnh việc hỗ trợ mở tài khoản, Ngân hàng Shinhan còn mở rộng tiện ích thông qua việc cho phép khách hàng liên kết tài khoản ngân hàng với tài khoản nhận an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Nhờ đó, các khoản trợ cấp có thể được chuyển trực tiếp vào tài khoản Shinhan một cách nhanh chóng, an toàn và thuận tiện, theo đúng quy định của cơ quan chức năng.

Ngân hàng Shinhan cũng là ngân hàng nước ngoài tiên phong tại Việt Nam chính thức hoàn thành tích hợp tính năng thanh toán thuế, phí điện tử cá nhân trên ứng dụng eTax Mobile do Tổng cục Thuế triển khai. Việc tích hợp này giúp khách hàng có thể nộp thuế, lệ phí trước bạ và các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước trực tuyến một cách thuận tiện, giảm thời gian đi lại, hạn chế thủ tục giấy tờ và góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực dịch vụ công.

Ngân hàng Shinhan cũng là ngân hàng nước ngoài tiên phong tại Việt Nam tích hợp tính năng thanh toán thuế, phí điện tử cá nhân trên ứng dụng eTax Mobile

Giải pháp này không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người thụ hưởng chính sách mà còn góp phần nâng cao tính minh bạch, giảm thủ tục hành chính và tối ưu hiệu quả chi trả trong lĩnh vực an sinh xã hội.

Thông qua việc tích hợp VNeID và mở rộng các tiện ích liên quan, Ngân hàng Shinhan đang từng bước xây dựng hệ sinh thái ngân hàng số toàn diện, gắn kết chặt chẽ với các nền tảng số quốc gia, phục vụ đa dạng nhu cầu trong đời sống tài chính hằng ngày của khách hàng.

Song song với quá trình chuyển đổi số, Ngân hàng Shinhan cũng đang đẩy mạnh mảng cho vay tiêu dùng với các sản phẩm linh hoạt, lãi suất cạnh tranh. Hiện nay, các gói vay tiêu dùng có lãi suất chỉ từ 11,5%, hạn mức vay lên đến 1,2 tỷ đồng với thời hạn tối đa 60 tháng; bên cạnh đó, Shinhan cũng triển khai các gói vay mua ô tô điện với lãi suất ưu đãi 5%- 7% theo từng dòng xe, góp phần khuyến khích tiêu dùng xanh và thân thiện với môi trường.

Hạn mức vay tiêu dùng lên đến 1,2 tỷ đồng, đáp ứng tối ưu nhu cầu tài chính cá nhân đa dạng

Quan trọng hơn, những cải tiến này phản ánh rõ nét chiến lược "lấy khách hàng làm trọng tâm" mà ngân hàng kiên định theo đuổi. Từ việc đơn giản hóa quy trình, nâng cao tốc độ xử lý đến tăng cường bảo mật, mọi đổi mới đều hướng tới mục tiêu mang lại trải nghiệm tài chính liền mạch, thân thiện và an toàn.