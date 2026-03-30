BIDV có thông báo quan trọng: Hàng triệu khách hàng cần làm điều này trước ngày 31/5

Theo yêu cầu từ ngân hàng BIDV, động thái này được thực hiện nhằm tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về việc quản lý dữ liệu khách hàng, đồng thời đảm bảo an toàn tối đa cho các giao dịch tài chính của người dùng.

Nếu có bất kỳ sự thay đổi nào so với hồ sơ đã đăng ký trước đó, khách hàng cần chủ động thực hiện việc cập nhật. Đối với người dùng cá nhân, các dữ liệu cần lưu tâm bao gồm thông tin định danh cơ bản như họ tên, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp, cho đến các giấy tờ tùy thân quan trọng như Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu. Bên cạnh đó, các thông tin sâu hơn về chủ sở hữu hưởng lợi, mục đích giao dịch hay các thỏa thuận pháp lý cũng cần được khai báo lại nếu có sự điều chỉnh.

Tương tự, đối với nhóm khách hàng là các tổ chức và doanh nghiệp, BIDV cũng đề nghị cập nhật kịp thời nếu có sự thay đổi về tên giao dịch, địa chỉ trụ sở, mã số thuế, lĩnh vực hoạt động. Đặc biệt, hồ sơ của những cá nhân giữ vị trí chủ chốt trong doanh nghiệp như người đại diện theo pháp luật, giám đốc hay kế toán trưởng cũng nằm trong diện cần rà soát và bổ sung nếu có biến động.

Để thực hiện quy trình này, khách hàng có thể mang giấy tờ đến trực tiếp các chi nhánh hoặc phòng giao dịch của BIDV trên toàn quốc. Hạn chót để hoàn tất việc cập nhật thông tin trực tiếp là trước ngày 31/05/2026.

Đặc biệt, nhằm mang lại sự tiện lợi tối đa, BIDV hỗ trợ người dùng tự cập nhật ngay tại nhà đối với các trường hợp chỉ thay đổi thông tin giấy tờ tùy thân cơ bản như số thẻ, ngày cấp, nơi cấp hoặc loại giấy tờ. Bạn chỉ cần đăng nhập vào ứng dụng BIDV SmartBanking, truy cập vào phần "Cài đặt" và chọn "Cài đặt sinh trắc học" để hoàn tất chỉ trong vài phút. Phía ngân hàng cũng lưu ý thêm, nếu quá thời hạn 31/5 mà không nhận được bất kỳ phản hồi nào, hệ thống sẽ tự động ghi nhận hồ sơ của khách hàng là không có sự thay đổi.