Tiền chờ tạo lợi nhuận mỗi ngày - Cách sản phẩm sinh lời VIB định nghĩa về tích lũy an toàn

Hệ sản phẩm sinh lời cho từng trạng thái tiền chờ

Trong đời sống tài chính hiện đại, có một phần tài sản thường không nằm ở trạng thái đầu tư hay chi tiêu, mà ở vùng trung gian, thường gọi là tiền chờ. Đó có thể là khoản tiền chuẩn bị để mua nhà, nguồn vốn chờ cơ hội kinh doanh, khoản tích lũy cho giáo dục, sức khỏe hoặc đơn giản là quỹ dự phòng. Đây là dòng tiền mà người sở hữu thường muốn vừa sinh lời ổn định, vừa đảm bảo khả năng sử dụng khi cần.

Bên cạnh các sản phẩm tiết kiệm truyền thống, VIB đã xây thêm hệ sản phẩm sinh lời theo nhiều tầng, tương ứng với thời gian và mức độ linh hoạt của từng khoản tiền chờ.

Ở tầng linh hoạt nhất, là tài khoản Siêu Lợi Suất, cho phép số dư nhàn rỗi trong tài khoản sinh lời mỗi ngày đến 4,3%/năm, đồng thời khách hàng vẫn có thể chuyển khoản, thanh toán hay rút tiền bình thường mà và không bị mất ảnh hưởng đến lợi nhuận đã tích lũy. Điều này giúp tiền chi tiêu hàng ngày không còn bị bỏ quên trong trạng thái không tạo ra giá trị.

Với dòng tiền chờ ngắn hạn, Hi-Depo mang đến lựa chọn tích lũy theo kỳ hạn từ 1 đến 12 tuần, phù hợp với các khoản tiền đang chờ quyết định tiếp theo nhưng vẫn cần tối ưu lợi nhuận. Lợi suất được thiết kế tăng dần theo thời hạn nắm giữ và đạt mức hấp dẫn lên tới 5,6%/năm.

Ở lớp tích lũy trung và dài hạn, iDepo trở thành công cụ dành cho các kế hoạch tài chính có thời gian chuẩn bị rõ ràng hơn, nơi người dùng vừa hướng đến mức sinh lời cao hơn vừa giữ được quyền chủ động dòng tiền. Sản phẩm cho phép khách hàng gửi từ mệnh giá 50 triệu đồng, lựa chọn kỳ hạn phổ biến 24 hoặc 36 tháng, hưởng lãi suất lên đến 8,3%/năm (hiện đang áp dụng) tùy phân khúc khách hàng. Người dùng có thể nhận lãi định kỳ 1, 3 hoặc 6 tháng/lần để phục vụ nhu cầu dòng tiền cá nhân hoặc tái đầu tư linh hoạt. Điểm khác biệt nằm ở tính năng chuyển nhượng, khi phát sinh nhu cầu tài chính trước hạn, khách hàng có thể chuyển nhượng iDepo cho người quen, và bảo toàn lợi nhuận đã hình thành trong suốt thời gian nắm giữ.

3 sản phẩm này, người dùng hoàn toàn có thể quản lý trên ứng dụng MyVIB, giúp việc tích lũy trở nên đơn giản, chủ động hơn.

Lợi nhuận và an toàn không còn là hai lựa chọn đối lập

Trong tư duy tài chính truyền thống, người dùng thường phải lựa chọn giữa hai yếu tố: linh hoạt hoặc lợi nhuận. Tiền càng dễ sử dụng thì lợi nhuận càng thấp, còn muốn sinh lời cao thì phải chấp nhận khóa vốn.

Các sản phẩm sinh lời của VIB đang thay đổi logic này bằng cách phân lớp dòng tiền theo mục đích sử dụng. Tiền phục vụ chi tiêu vẫn sinh lời hàng ngày thông qua tài khoản Siêu Lợi Suất. Tiền chờ cơ hội ngắn hạn có thể tối ưu với Hi-Depo. Trong khi đó, các kế hoạch dài hạn được vận hành hiệu quả hơn nhờ iDepo với mức lãi suất hấp dẫn và khả năng chuyển nhượng linh hoạt. Nhờ cấu trúc nhiều tầng này, người dùng không cần đặt toàn bộ tài sản vào một lựa chọn duy nhất. Mỗi phần tiền đảm nhiệm một vai trò riêng nhưng cùng hướng đến mục tiêu chung: duy trì tăng trưởng tài sản mà vẫn giữ được sự an tâm tài chính.

Xu hướng quản lý tài chính cá nhân hiện đại vì thế mà dịch chuyển từ chọn sản phẩm sang tổ chức dòng tiền. Khi lợi nhuận và sự an tâm không còn là hai lựa chọn phải đánh đổi, dòng tiền chờ không còn là khoảng lặng trong tài chính cá nhân, mà trở thành nền tảng giúp các kế hoạch tương lai được chuẩn bị từ sớm, ổn định hơn, linh hoạt hơn và bền vững hơn theo thời gian.