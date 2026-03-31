Ngân hàng từ chối mua lại hơn 13 chỉ vàng từ khách hàng cũ, cơ quan chức năng lập tức vào cuộc điều tra

Ánh Lê | 31-03-2026 - 20:15 PM | Sống

Sau quá trình điều tra, cảnh sát Trung Quốc xác nhận thỏi vàng do ngân hàng phát hành là hàng thật. Nguyên nhân sự việc xuất phát từ việc bạn thân của nạn nhân đã mua vàng giả trên mạng để tráo đổi, chiếm đoạt tài sản.

Mang vàng đi bán, ngân hàng thông báo hàng giả

Theo thông tin từ cảnh sát huyện Thạch Trụ, Trùng Khánh, Trung Quốc, sự việc bắt đầu khi bà Tần, người dân trên địa bàn, quyết định bán vàng sau thời gian dài cất giữ.

3 năm trước, bà Tần đã mua nhiều sản phẩm vàng, trong đó có một thỏi vàng 50 gram (hơn 13 chỉ vàng), tại một ngân hàng địa phương. Tại Trung Quốc, ngân hàng thương mại được phép bán vàng ngay tại quầy hoặc qua ứng dụng ngân hàng. Sau khi mua, toàn bộ số vàng trên được bà Tần cất trong két sắt tại nhà.

Ngày 17/ 10/2025, khi giá vàng liên tục tăng cao, bà Tần lấy thỏi vàng 50 gram từ két sắt và mang tới ngân hàng từng mua vàng để đổi lấy tiền. Tuy nhiên, sau khi kiểm định kỹ lưỡng, nhân viên ngân hàng thông báo thỏi vàng này là giả và từ chối thu mua.

Kết luận này khiến bà Tần vô cùng hoang mang. Cho rằng mình mua vàng trực tiếp từ ngân hàng nên không thể xảy ra sai sót, người phụ nữ này nhiều lần làm việc với phía ngân hàng nhưng không đạt được kết quả. Cuối cùng, bà quyết định trình báo cảnh sát.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Thạch Trụ đã vào cuộc điều tra. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy 3 năm trước, bà Tần thực sự đã mua thỏi vàng 50 gram tại ngân hàng. Hơn nữa, số seri trên thỏi vàng mà bà mang đến trùng khớp với dữ liệu lưu trữ trong hệ thống ngân hàng. Điều này tạo ra nghịch lý: thỏi vàng có đầy đủ “danh tính” hợp lệ nhưng lại là hàng giả.

Bà Tần khai rằng sau khi mua vàng, bà luôn cất trong két sắt gia đình và khóa cẩn thận. Cảnh sát kiểm tra hiện trường cũng không phát hiện dấu hiệu cạy phá hay xâm nhập trái phép. Kết quả điều tra tạm thời làm rõ nghi vấn ban đầu, khẳng định ngân hàng không liên quan đến số vàng giả, song vụ việc cũng rơi vào thế bế tắc khi chưa thể xác định vàng bị tráo đổi vào thời điểm nào.

Sự thật không ai ngờ tới

Trước tình hình trên, lực lượng điều tra quyết định thay đổi hướng tiếp cận, chuyển sang rà soát các giao dịch mua bán vàng trong khu vực nhằm tìm manh mối.

Sau khi tiến hành kiểm tra hàng loạt cửa hàng thu mua vàng tại địa phương, cảnh sát phát hiện một thông tin quan trọng: một phụ nữ họ Hoàng thời gian đó đã bán một thỏi vàng 50 gram có in cùng tên ngân hàng với thỏi vàng của bà Tần. Ngoài ra, người này còn bán nhiều trang sức vàng khác với tổng giá trị hơn 30.000 NDT (hơn 114 triệu đồng).

Manh mối này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cơ quan điều tra, bởi thời điểm và đặc điểm giao dịch hoàn toàn phù hợp với dữ liệu vụ án. Cảnh sát lập tức đưa bà Hoàng vào diện nghi vấn.

Quá trình điều tra sâu hơn cho thấy bà Hoàng từng có lịch sử mua một thỏi vàng giả 50 gram qua mạng. Đáng chú ý, người này lại chính là bạn thân của bà Tần và từng nhiều lần đến ở nhờ tại nhà nạn nhân. Sau khi được triệu tập làm việc, trước các bằng chứng thu thập được, bà Hoàng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai, trong lần đầu ở lại nhà bạn, bà Hoàng phát hiện két sắt của bà Tần không khóa và bên trong chứa nhiều vàng thỏi cùng trang sức giá trị lớn. Từ đây, người này nảy sinh ý định trộm cắp.

Ban đầu, bà Hoàng chỉ lấy một lượng nhỏ trang sức vàng mang đi bán, nhưng do nạn nhân không phát hiện nên lặp lại hành vi này. Để âm mưu diễn ra trót lọt, người phụ nữ này đã mua một thỏi vàng giả trên mạng rồi lén tráo đổi với thỏi vàng thật trong két sắt của bạn mình.

Trong thời gian tiếp theo, bà Hoàng tiếp tục lấy thêm vòng tay và nhiều trang sức vàng khác đem bán để lấy tiền tiêu xài. Trong khi đó, chủ nhân của số vàng trên hoàn toàn không hay biết gì.

Sau khi làm rõ vụ án, cảnh sát huyện Thạch Trụ đã thu hồi được khoảng 95.000 NDT (hơn 362 triệu đồng) tiền tang vật và hoàn trả cho bà Tần. Nghi phạm họ Hoàng sau đó đã bị áp dụng các biện pháp tố tụng hình sự và xử lý theo quy định pháp luật Trung Quốc.

(Theo Sina)

Ánh Lê

