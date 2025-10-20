Ngân hàng UOB Việt Nam, Oxalis Adventure và Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng hợp tác quảng bá du lịch sinh thái bền vững





Thông qua chương trình hợp tác đặc biệt này, chủ thẻ UOB tại các quốc gia kể trên sẽ được hưởng ưu đãi giảm giá 10% khi đặt các tour du lịch do Oxalis khai thác tại Phong Nha – Kẻ Bàng. Đây là cơ hội hiếm có để khám phá các kỳ quan thiên nhiên được UNESCO công nhận, đồng thời khuyến khích việc lựa chọn các hình thức du lịch có trách nhiệm và bền vững.

Song song đó, Ngân hàng UOB Việt Nam sẽ triển khai chương trình tích điểm cuối năm dành riêng cho khách hàng trong nước. Theo đó, 10 khách hàng có tổng điểm tích lũy cao nhất từ việc sử dụng các sản phẩm ngân hàng của UOB Việt Nam sẽ được nhận phần thưởng là chuyến thám hiểm Sơn Đoòng – hang động lớn nhất thế giới, được mệnh danh là "Trải nghiệm có một không hai trong đời".

Chùm nắng khổng lồ chiếu vào Hố Sụt 1 (Vọng Khủng Long) trong Hang Sơn Đoòng (Jason Speth)

Đây là một phần trong cam kết lâu dài của UOB trong việc luôn đặt khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động. Từ những trải nghiệm đặc quyền như mua vé sớm cho các tour diễn của những ngôi sao âm nhạc quốc tế như Taylor Swift hay Ed Sheeran, đến các phần thưởng phong cách sống như xe Mini Cooper thiết kế bởi Paul Smith hay chuyến du ngoạn trên du thuyền Disney, UOB không ngừng trao quyền để khách hàng sống trọn vẹn với những điều họ yêu – For All You Love.

"Chúng tôi tin rằng ngân hàng không chỉ là nơi để giao dịch, mà còn là nơi tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ cho khách hàng. Sức mạnh của sự hợp tác không chỉ mở ra tiềm năng trong kinh doanh, mà còn đóng góp tích cực cho cộng đồng, thiên nhiên và con người. Sự hợp tác lần này của chúng tôi chính là minh chứng cho niềm tin đó," ông Paul Kim – Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính Cá nhân, Ngân hàng UOB Việt Nam chia sẻ. "Thông qua hợp tác với Oxalis, chúng tôi tự hào mang đến cho khách hàng cơ hội trải nghiệm các di sản thiên nhiên tại Việt Nam một cách sâu sắc, cá nhân hóa và khó quên."

Oxalis Adventure – công ty du lịch mạo hiểm hàng đầu Việt Nam – được quốc tế công nhận với mô hình du lịch có trách nhiệm và các tour khám phá hang động đẳng cấp thế giới tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, Di sản Thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận.

Ông Nguyễn Châu Á – Tổng Giám đốc Oxalis chia sẻ: "Cùng với UOB Việt Nam và Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, chúng tôi mong muốn mang đến cơ hội khám phá vẻ đẹp thiên nhiên Quảng Trị, đặc biệt là Sơn Đoòng, cho những người yêu thích trải nghiệm ý nghĩa, chất lượng và kết nối sâu sắc với thiên nhiên."

Với chỉ 1.000 khách được phép tham gia mỗi năm và lịch tour thường kín trước từ 1 đến 1,5 năm, hành trình Sơn Đoòng là một trong những trải nghiệm mạo hiểm hiếm hoi và được khao khát nhất thế giới. Từ khi ra mắt năm 2013, tour đã đón hơn 8.500 du khách và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế địa phương cũng như công tác bảo tồn thiên nhiên tại đây.

Sự hợp tác này diễn ra trong bối cảnh du lịch mạo hiểm tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang phục hồi mạnh mẽ. Theo Hiệp hội Du lịch Mạo hiểm Thế giới, lượng khách năm 2023 gần như đã trở lại mức trước đại dịch, với các hoạt động đi bộ đường dài và trekking nằm trong nhóm được ưa chuộng nhất. Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, hiện được xếp vào nhóm điểm đến hàng đầu thế giới cho du lịch mạo hiểm.

Đặc biệt, Việt Nam đã được Tạp chí du lịch danh tiếng Wanderlust (Anh) đánh giá là thiên đường cho người yêu thích khám phá hang động, nổi bật là Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng với hàng trăm hang động kỳ vĩ, hệ sinh thái đa dạng với 154 loài động vật có vú và 314 loài chim, đặc biệt một số loài mới đã được phát hiện vào năm 2024, tiếp tục khẳng định giá trị sinh học đặc biệt của địa điểm này.

Mới đây, tạp chí du lịch uy tín quốc tế Travel and Leisure cũng vinh danh 6 hang động tại Quảng Trị là điểm đến không thể bỏ qua khi khám phá Việt Nam, bao gồm: Sơn Đoòng, hang Én, động Phong Nha, động Thiên Đường, hệ thống hang Tú Làn và hang Va. Mỗi hang động đều sở hữu những đặc điểm địa chất độc đáo và mang đến trải nghiệm khám phá đầy hấp dẫn.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hôm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc định vị Việt Nam là điểm đến du lịch sinh thái hàng đầu trong khu vực.

Ông Phạm Hồng Thái – Giám đốc Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng chia sẻ: "Vườn quốc gia đánh giá cao mô hình hợp tác ba bên giữa ngân hàng, doanh nghiệp và cơ quan bảo tồn – giúp thu hút du khách có ý thức bảo vệ môi trường và nâng cao giá trị di sản. Việc hợp tác với UOB – ngân hàng có mạng lưới quốc tế sâu rộng– là cơ hội để đưa Phong Nha – Kẻ Bàng đến gần hơn với cộng đồng khách hàng cao cấp trong khu vực, góp phần lan tỏa thông điệp bảo tồn thiên nhiên."

Theo Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, trong 9 tháng đầu năm 2025, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã đón hơn 836.900 lượt khách tham quan, phản ánh sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du lịch tại khu vực này. Trong đó, lượng khách trong nước đạt hơn 688.000 lượt, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, số du khách quốc tế vượt 148.000 lượt, tăng đến 18%, cho thấy tín hiệu phục hồi rõ nét.

Ban quản lý đặt mục tiêu vượt mốc 1 triệu lượt khách trong năm nay, đặc biệt chú trọng thu hút khách nước ngoài, nhằm khẳng định vị thế của Phong Nha - Kẻ Bàng như một điểm đến hàng đầu về du lịch sinh thái và khám phá tại Việt Nam.

Vừa qua, tại lễ trao giải World Travel Awards (WTA) khu vực Châu Á - Châu Đại Dương 2025 tổ chức ở Hồng Kông (ngày 13/10), Vườn quốc gia này đã được vinh danh ở hai hạng mục: "Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam" và "Vườn quốc gia hàng đầu châu Á". Đây là lần đầu tiên một khu du lịch tự nhiên của Việt Nam đồng thời được vinh danh ở cả hai hạng mục cao quý của WTA – giải thưởng được mệnh danh là "Oscar của ngành du lịch thế giới".

Trước đó, nơi đây từng hai lần được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới: lần đầu vào năm 2003 theo tiêu chí địa chất - địa mạo, và lần thứ hai vào năm 2015 dựa trên tiêu chí đa dạng sinh học.



