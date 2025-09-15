Ngân hàng vào cuộc hỗ trợ tháo gỡ băn khoăn cho hộ kinh doanh khi bỏ thuế khoán

Tại Hội thảo, các chuyên gia đến từ Hiệp hội tư vấn thuế, ngân hàng đã đưa ra những giải pháp công nghệ, tài chính để hộ kinh doanh hoạt động chuyên nghiệp hơn.

Bước chuyển mình bắt buộc và lợi ích dài hạn

Theo Nghị quyết 68/NQ/TW và 98/2025/QH15 muộn nhất năm 2026 sẽ chấm dứt phương án thuế khoán thay bằng cơ chế kê khai gắn với hóa đơn, chứng từ, giúp hộ kinh doanh chủ động xác định doanh thu, chi phí và số thuế phải nộp. Hộ có doanh thu nhỏ (dưới 200 triệu đồng/năm) được miễn thuế GTGT và thuế TNCN, còn các hộ có quy mô lớn sẽ phải áp dụng phương pháp kê khai, quản lý chặt chẽ hơn.

Bà Nguyễn Thị Cúc – chủ tịch Hội tư vấn Thuế Việt Nam, việc áp dụng phương pháp kê khai thuế là xu thế tất yếu. Khi chuyển sang kê khai, hộ kinh doanh bắt buộc phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo Thông tư 88. Dù quy đinh đã được đơn giản hóa, nhiều người vẫn lo ngại về sự phức tạp và chi phí phát sinh. Tuy nhiên, bà Cúc khẳng định, lợi ích mang lại là rất lớn.

Bà Nguyễn Thị Cúc – chủ tịch Hội tư vấn Thuế Việt Nam khẳng định lợi ích của việc chuyển đổi là rất lớn

"Việc áp dụng sổ sách kế toán giúp chủ hộ nắm rõ lãi lỗ thực tế, quản trị dòng tiền hiệu quả và đưa ra quyết định kinh doanh chính xác hơn. Đây cũng là nền tảng để tiếp cận vốn ngân hàng và các nguồn đầu tư thuận lợi", bà Cúc nhận định.

Đây là bước đi quan trọng để phát huy vai trò của kinh tế tư nhân – hiện đang đóng góp khoảng 50% GDP và sử dụng hơn 80% lao động cả nước, trở thành động lực chính cho tăng trưởng bền vững.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MISA nhận định, khi bỏ thuế khoán, hộ kinh doanh có cơ hội thoát khỏi lối mòn "kinh doanh nhỏ lẻ, cầm chừng" để mở rộng quy mô. Khi hoạt động kinh doanh minh bạch, họ dễ dàng tiếp cận vốn từ ngân hàng, hợp tác với các doanh nghiệp, tham gia sâu vào chuỗi giá trị và khẳng định uy tín trên thị trường.

Một điểm quan trọng được làm rõ là hộ kinh doanh kê khai vẫn tính thuế trên doanh thu nhân với tỷ lệ cố định, chứ không phải tính lợi nhuận (doanh thu trừ chi phí) như doanh nghiệp. Hơn nữa, hộ kinh doanh cũng không phải thực hiện quyết toán thuế năm, giúp giảm đáng kể gánh nặng thủ tục.

Bà Cúc cũng trấn an: "Thuế được tính trên doanh thu bán ra, không đánh trên hàng tồn kho nên với những hàng hóa đã mua từ trước, hộ kinh doanh vẫn kê khai bán ra và nộp thuế bình thường."

Giải pháp toàn diện từ công nghệ đến tài chính

Để hỗ trợ cộng đồng hộ kinh doanh, các doanh nghiệp công nghệ và tổ chức tài chính cũng tích cực vào cuộc. Đại diện MISA giới thiệu bộ giải pháp quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, kê khai thuế tích hợp dành riêng cho hộ kinh doanh. Với hộ nhỏ lẻ, ứng dụng MISA eShop cho phép quản lý bán hàng, xuất hóa đơn, lưu sổ sách và kê khai thuế ngay trên điện thoại. Phần mềm có thể tự động tổng hợp số liệu và gửi tờ khai mẫu trực tiếp đến cơ quan thuế, thậm chí cho phép lên đơn hàng bằng giọng nói nhờ tích hợp trí tuệ nhân tạo.

Song hành cùng công nghệ, ông Ngô Bình Nguyên, Giám đốc Phân khúc Hộ kinh doanh VPBank cho biết: "VPBank cam kết đồng hành cùng khách hàng, không chỉ cung cấp vốn mà còn hỗ trợ quản lý vận hành, bảo hiểm và tái đầu tư, tạo thành một chuỗi giá trị khép kín. Từ đó, không chỉ thúc đẩy sự thịnh vượng lâu dài cho khách hàng mà cho cả cộng đồng kinh doanh Việt Nam."

VPBank đã triển khai gói vay V20K được thiết kế với lãi suất ưu đãi chỉ từ 3,99%/năm cho khoản vay thế chấp, cùng hạn mức lên tới 20.000 tỷ đồng. Ngân hàng cũng hỗ trợ giảm thêm 2% lãi suất với khoản vay tín chấp hay hoàn tiền tới 12% khi khách hàng mở và chi tiêu thẻ tín dụng VPBank CommCredit…

Ông Ngô Bình Nguyên, Giám đốc Phân khúc Hộ kinh doanh VPBank cam kết đồng hành cùng khách hàng

Ngoài ra, khách hàng có thể sử dụng tính năng Shop thịnh vượng, giúp hỗ trợ quản trị doanh số, tách bạch nguồn thu theo từng nhân viên, từng cửa hàng hoặc kênh bán, giúp các chủ hộ kinh doanh dễ dàng hơn trong quá trình theo dõi, phân bổ nguồn hàng, chi phí cho từng địa điểm.

Không chỉ vậy, ngân hàng còn đưa ra các giải pháp tích lũy sinh lời từ bộ công cụ Super Sinh lời, với lợi suất tới 4,5%/năm, đặc biệt phù hợp cho khách hàng có dòng tiền nhàn rỗi ngắn hạn.

Bên cạnh các giải pháp tài chính, ông Nguyên nhấn mạnh, VPBank không chỉ cung cấp vốn, mà còn đồng hành trong quản lý vận hành, bảo hiểm và tái đầu tư, tạo thành chuỗi giá trị khép kín để thúc đẩy sự phát triển lâu dài.