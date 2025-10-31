Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng Việt Nam đầu tiên cán mốc 3 triệu tỷ đồng tổng tài sản

31-10-2025 - 19:47 PM | Tài chính - ngân hàng

Trong 9 tháng đầu năm, tổng tài sản của ngân hàng tăng hơn 311 nghìn tỷ đồng.

Ngân hàng Việt Nam đầu tiên cán mốc 3 triệu tỷ đồng tổng tài sản- Ảnh 1.

Theo báo cáo tài chính, cuối tháng 9/2025, tổng tài sản BIDV đã chính thức cán mốc 3 triệu tỷ đồng. Trong quý 3/2025, tổng tài sản nhà băng này tăng thêm hơn 80 nghìn tỷ và trong 9 tháng tăng hơn 311 nghìn tỷ đồng.

Như vậy, BIDV trở thành ngân hàng Việt đầu tiên cán mốc tổng tài sản 3 triệu tỷ đồng. Theo sau BIDV là các ngân hàng Vietcombank, VietinBank, Agribank với tổng tài sản trên 2,5 triệu tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, dư nợ cho vay khách hàng của BIDV tăng hơn 181 nghìn tỷ đồng, tương đương tăng 8,8% và đạt hơn 2,2 triệu tỷ đồng.

Về chất lượng cho vay, nợ xấu cuối quý 3 của BIDV là gần 42 nghìn tỷ đồng, tăng 44% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay từ mức 1,41% tăng lên 1,98% (cuối quý 2/2025) rồi giảm xuống 1,87% (cuối quý 3/2025).

BIDV tiếp tục là ngân hàng có huy động tiền gửi khách hàng cao nhất hệ thống, đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, tăng 6,9% trong 9 tháng đầu năm. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 16,7%.

Về kết quả kinh doanh, trong quý 3/2025, lợi nhuận trước thuế BIDV đạt gần 7.600 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Tất cả các mảng kinh doanh của ngân hàng đều tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ, giúp tổng thu nhập hoạt động đạt hơn 21 nghìn tỷ đồng, tăng 22,6%. Chi phí hoạt động quý 3/2025 ở mức gần 7,4 nghìn tỷ đồng, tăng 17%. Chi phí dự phòng rủi ro tăng 39% lên gần 6,2 nghìn tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế BIDV đạt hơn 23,6 nghìn tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ. Theo đó, BIDV đứng thứ 3 trong hệ thống về lợi nhuận, sau Vietcombank và VietinBank.

Ngân hàng Việt Nam đầu tiên cán mốc 3 triệu tỷ đồng tổng tài sản- Ảnh 2.

 

Lan Anh

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
bidv, ngân hàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đại biểu Quốc hội hiến kế huy động 500 tấn vàng trong dân

Đại biểu Quốc hội hiến kế huy động 500 tấn vàng trong dân Nổi bật

VietinBank, SHB, HDBank,… rục rịch đưa lượng lớn cổ phiếu ra thị trường

VietinBank, SHB, HDBank,… rục rịch đưa lượng lớn cổ phiếu ra thị trường Nổi bật

VAFI ước tính lượng vàng trong dân tới hơn 2.000 tấn?

VAFI ước tính lượng vàng trong dân tới hơn 2.000 tấn?

18:54 , 31/10/2025
Nhờ đâu lợi nhuận VietinBank tăng vọt trong quý III/2025?

Nhờ đâu lợi nhuận VietinBank tăng vọt trong quý III/2025?

15:31 , 31/10/2025
Giá vàng chiều ngày 31/10: Lại đồng loạt giảm

Giá vàng chiều ngày 31/10: Lại đồng loạt giảm

15:00 , 31/10/2025
1 nền tảng BIZ MBBank – 4 giải pháp ưu việt đồng hành doanh nghiệp mùa bão

1 nền tảng BIZ MBBank – 4 giải pháp ưu việt đồng hành doanh nghiệp mùa bão

14:30 , 31/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên