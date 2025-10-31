Ngân hàng Việt Nam đầu tiên cán mốc 3 triệu tỷ đồng tổng tài sản

Theo báo cáo tài chính, cuối tháng 9/2025, tổng tài sản BIDV đã chính thức cán mốc 3 triệu tỷ đồng. Trong quý 3/2025, tổng tài sản nhà băng này tăng thêm hơn 80 nghìn tỷ và trong 9 tháng tăng hơn 311 nghìn tỷ đồng.

Như vậy, BIDV trở thành ngân hàng Việt đầu tiên cán mốc tổng tài sản 3 triệu tỷ đồng. Theo sau BIDV là các ngân hàng Vietcombank, VietinBank, Agribank với tổng tài sản trên 2,5 triệu tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, dư nợ cho vay khách hàng của BIDV tăng hơn 181 nghìn tỷ đồng, tương đương tăng 8,8% và đạt hơn 2,2 triệu tỷ đồng.

Về chất lượng cho vay, nợ xấu cuối quý 3 của BIDV là gần 42 nghìn tỷ đồng, tăng 44% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay từ mức 1,41% tăng lên 1,98% (cuối quý 2/2025) rồi giảm xuống 1,87% (cuối quý 3/2025).

BIDV tiếp tục là ngân hàng có huy động tiền gửi khách hàng cao nhất hệ thống, đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, tăng 6,9% trong 9 tháng đầu năm. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 16,7%.

Về kết quả kinh doanh, trong quý 3/2025, lợi nhuận trước thuế BIDV đạt gần 7.600 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Tất cả các mảng kinh doanh của ngân hàng đều tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ, giúp tổng thu nhập hoạt động đạt hơn 21 nghìn tỷ đồng, tăng 22,6%. Chi phí hoạt động quý 3/2025 ở mức gần 7,4 nghìn tỷ đồng, tăng 17%. Chi phí dự phòng rủi ro tăng 39% lên gần 6,2 nghìn tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế BIDV đạt hơn 23,6 nghìn tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ. Theo đó, BIDV đứng thứ 3 trong hệ thống về lợi nhuận, sau Vietcombank và VietinBank.