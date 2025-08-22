Ngân hàng vừa phát cảnh báo rủi ro mất trắng tiền trong thẻ, khuyến nghị khách hàng thực hiện ngay một thao tác

Ngân hàng Wooribank vừa phát đi cảnh báo về việc, nhu cầu chi tiêu cao dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tiềm ẩn nguy cơ lộ thông tin thẻ, dẫn tới việc kẻ gian lợi dụng giả mạo giao dịch tài chính. Ngân hàng khuyến cáo khách hàng tăng cường bảo mật, đồng thời chủ động khóa giao dịch trực tuyến khi cần thiết.

Theo nhà băng này, trong bối cảnh nhu cầu mua sắm, đi lại gia tăng, việc bảo mật thông tin thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng trở nên đặc biệt quan trọng. Ngân hàng khuyến nghị khách hàng tuyệt đối không cung cấp số thẻ, mật khẩu, mã CVC cho bất kỳ ai, kể cả nhân viên ngân hàng. Đồng thời, cần kiểm tra ngay sao kê điện tử hoặc tin nhắn thông báo giao dịch để phát hiện sớm dấu hiệu bất thường.

Một điểm đáng lưu ý, khách hàng nên hạn chế sử dụng thẻ ở nơi công cộng và chủ động khóa giao dịch trực tuyến nếu không có nhu cầu thanh toán trên website hay ứng dụng. Đây là cách giảm thiểu rủi ro trong trường hợp nghi ngờ thẻ bị lộ thông tin.

Nhà băng này cũng hướng dẫn, cách khóa giao dịch trực tuyến trên ứng dụng ngân hàng bao gồm:

• Bước 1: Đăng nhập ứng dụng WON.

• Bước 2: Chọn Dịch vụ → Thẻ → Quản lý thông tin thẻ → Khóa/Mở giao dịch.

• Bước 3: Chọn thẻ cần thao tác.

• Bước 4: Kiểm tra trạng thái, chọn "Khóa" hoặc "Mở khóa" và nhấn Xác nhận.

Ngoài ra, nhà băng này nhấn mạnh, khi nghi ngờ thẻ bị đánh cắp thông tin, khách hàng cần liên hệ ngay Tổng đài 1800 6003, tự khóa thẻ trên ứng dụng hoặc đến chi nhánh gần nhất để được hỗ trợ kịp thời. Ngân hàng cũng khuyến nghị khách hàng nên phát hành lại thẻ mới thay vì tiếp tục sử dụng thẻ đã từng có rủi ro lộ dữ liệu.