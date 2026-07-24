Ngành âm thanh bứt phá trên TMĐT

Từ loa bluetooth đồng hành trong những chuyến đi, tai nghe chống ồn phục vụ học tập, làm việc đến dàn soundbar nâng tầm giải trí tại gia, thiết bị âm thanh ngày nay không chỉ là sản phẩm công nghệ mà đã trở thành một phần của phong cách sống. Cùng với xu hướng đó, người tiêu dùng cũng ngày càng ưu tiên mua sắm tại các gian hàng chính hãng trên thương mại điện tử nhờ sự tiện lợi, nhiều ưu đãi và đảm bảo về chất lượng và dịch vụ hậu mãi. Đây cũng là động lực để nhiều thương hiệu âm thanh đẩy mạnh đầu tư vào kênh online, trong đó có JBL.

Từ thương hiệu âm thanh toàn cầu đến người bạn đồng hành của thế hệ trẻ

Ra đời năm 1946, JBL là thương hiệu âm thanh của Mỹ góp phần định hình ngành công nghiệp âm thanh hiện đại. Trải qua gần 80 năm phát triển trên toàn cầu và hơn 20 năm hiện diện tại Việt Nam thông qua nhà phân phối Công ty TNHH Phúc Giang, JBL đã xây dựng chỗ đứng vững chắc trong lòng người tiêu dùng Việt, đặc biệt là giới trẻ. Thương hiệu được yêu thích với các dòng loa và tai nghe đầy thẩm mỹ, hiện đại cùng chất âm sống động đặc trưng giúp truyền tải trọn vẹn tinh thần và cảm xúc của mỗi tác phẩm âm nhạc và đáp ứng gu thưởng thức ngày càng tinh tế của người dùng.

Tiêu biểu có thể nhắc đến dòng Signature Sound với chất âm thiên bass đặc trưng của JBL, phù hợp với nhiều thể loại nhạc đang được giới trẻ yêu thích như EDM, hip-hop hay pop. Ngoài ra, hệ sinh thái sản phẩm của JBL còn đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau như di chuyển, tụ tập, giải trí hay dùng hàng ngày. Từ những dòng loa cầm tay như Flip, Charge hay Xtreme gọn nhẹ, chống nước và chống bụi cho các chuyến du lịch, cắm trại; dòng loa hát bluetooth PartyBox kèm mic có công suất lớn nhưng vẫn gọn nhẹ, dễ mang đi, khuấy động các buổi tụ họp, karaoke và team building; đến dòng JBL SoundBar Series nâng tầm trải nghiệm giải trí tại gia hay Quantum với chất âm tốt dành riêng cho game thủ.

Ở phân khúc tai nghe, các dòng True Wireless như Tune Beam, Wave Beam, Live Pro và Tour Pro với công nghệ chống ồn chủ động (ANC) mang đến không gian riêng để học tập, làm việc hay tận hưởng âm nhạc trong không gian ồn ào. Hoàn thiện trải nghiệm đó là thiết kế hiện đại, trẻ trung cùng bảng màu đa dạng, giúp người dùng dễ dàng thể hiện cá tính.

Bên cạnh đó, app chuyên dụng của JBL cho phép kết nối trực tiếp với các thiết bị của hãng, giúp người dùng tinh chỉnh nhiều chế độ âm thanh hơn, góp phần nâng cao chất âm và trải nghiệm nghe nhạc một cách liền mạch.

Khi thương mại điện tử trở thành đòn bẩy tăng trưởng

Đối với JBL, kênh thương mại điện tử mở ra nhiều ưu điểm vượt trội: lượng người dùng đông đảo, đặc biệt là tập khách hàng Gen Z và Millennials, vốn là tập khách hàng chủ lực của hãng. Song song đó, xu hướng ưu tiên mua hàng chính hãng để được an tâm về chất lượng và dịch vụ hậu mãi cũng tạo thêm động lực để JBL đẩy mạnh đầu tư cho gian hàng của mình trên LazMall.

Tại đây, JBL tận dụng mạnh mẽ các công cụ tăng trưởng của Lazada nhằm tiếp cận đúng người dùng vào đúng thời điểm. Thương hiệu được Lazada hỗ trợ đầu tư triển khai các chương trình voucher và giảm giá, ưu tiên đăng ký chiến dịch sale lớn để sản phẩm được hưởng voucher từ sàn. Để tối ưu lưu lượng truy cập (traffic), Lazada dành nhiều vị trí hiển thị như banner ngành hàng nhằm gia tăng độ phủ trên nền tảng và hỗ trợ truyền thông đa kênh. Quan trọng hơn, đội ngũ nhân sự của Lazada luôn đồng hành cùng JBL trong việc tối ưu vận hành và xây dựng chiến lược tăng trưởng dài hạn.

Gian hàng của JBL Việt Nam trên Lazada

Kết quả là trong hai năm liên tiếp gần đây, doanh số của JBL trên Lazada luôn duy trì tốc độ tăng trưởng trên 50%. Đồng thời, JBL giữ vững vị trí số 1 ngành thiết bị âm thanh trong mỗi kỳ Siêu sale trên Lazada trong hai năm vừa qua. Trong Q2/2026, GMV của JBL trên Lazada ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng gấp 2 lần so với cùng kỳ. Nhóm sản phẩm đóng góp doanh số chủ lực bao gồm loa di động Go 5, Charge 6 và tai nghe TWS Wave Flex 2. Điều này phản ánh chính xác xu hướng tiêu dùng hiện tại, khi giới trẻ đang cho thấy mức độ hưởng ứng rất tích cực đối với các dải sản phẩm mới ra mắt của thương hiệu. Đại diện JBL Việt Nam chia sẻ: "Điều tạo nên khác biệt trong quá trình hợp tác là Lazada không chỉ mang đến lưu lượng truy cập cao, các chương trình khuyến mại hấp dẫn, mà còn đồng hành với chúng tôi trong việc xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, giúp JBL tiếp cận hiệu quả hơn với người tiêu dùng trẻ, đồng thời duy trì tăng trưởng bền vững trên nền tảng."

Đầu tư cho chặng đường dài

Theo JBL, dư địa tăng trưởng của ngành hàng âm thanh trên thương mại điện tử vẫn còn cao khi người tiêu dùng ngày càng ưu tiên mua sắm chính hãng và trải nghiệm thuận tiện. Dữ liệu từ nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric cũng cho thấy, giai đoạn từ 17/7/2025 – 17/7/2026, tổng doanh thu (GMV) ngành thiết bị âm thanh bán trên kênh TMĐT đạt 7.825,1 tỷ, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượt bán đạt 30,4 triệu sản phẩm, tăng trưởng 5% so với liền kề.

Từ mức tăng trưởng lạc quan này, JBL tiếp tục đẩy mạnh kênh bán hàng trên TMĐT. Trong thời gian tới, JBL sẽ thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược cùng Lazada thông qua các kì siêu sale và hoạt động tiếp thị như Ngày hội thương hiệu (Super Brand Day) nhằm tối ưu hóa quyền lợi cho người tiêu dùng. Đại diện JBL Việt Nam cho biết: "Thời gian tới, JBL Việt Nam sẽ thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược cùng Lazada thông qua các chiến dịch sale lớn và hoạt động hợp tác nhằm tối ưu hóa quyền lợi cho người tiêu dùng."

Từ một thương hiệu từng đồng hành cùng những sân khấu âm nhạc nổi tiếng thế giới, JBL hôm nay đang hiện diện trong những khoảnh khắc đời thường của người tiêu dùng Việt. Và khi thương mại điện tử ngày càng trở thành điểm chạm quan trọng giữa thương hiệu với khách hàng, sự kết hợp giữa JBL và Lazada được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở ra dư địa tăng trưởng mới, đồng thời mang đến nhiều giá trị hơn cho người tiêu dùng yêu âm nhạc.