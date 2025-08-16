Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngành nước mắm Việt Nam hướng tới xuất khẩu 5 tỷ USD vào năm 2030

16-08-2025 - 19:59 PM | Thị trường

Nước mắm - ngành hàng truyền thống của Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu 5 tỷ USD vào năm 2030, giai đoạn 2020 - 2025 ghi nhận tăng trưởng mạnh về sản lượng, giá trị.

Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2025, Chính phủ khẳng định quyết tâm “tăng tốc, bứt phá, về đích” để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 từ 8% trở lên, tạo nền tảng cho giai đoạn 2026-2030. Trong nhịp phát triển đó, ngành nước mắm – niềm tự hào ẩm thực của dân tộc – đang ghi dấu những bước tiến mới, hướng tới nâng tầm thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.

Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ: Thời gian tới, tình hình thế giới tiếp tục biến động khó lường, rủi ro gia tăng. Trong nước, nhiều ngành, lĩnh vực có triển vọng phục hồi tích cực, song khó khăn, thách thức vẫn nhiều hơn cơ hội.

Do đó, các bộ, ngành, địa phương phải chủ động, quyết liệt triển khai các giải pháp theo chỉ đạo của Trung ương, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2025, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng GDP 8,3 - 8,5%, CPI bình quân dưới 4,5%, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo đà cho tăng trưởng năm 2026 đạt 10% trở lên.

Ngành nước mắm Việt Nam hướng tới xuất khẩu 5 tỷ USD vào năm 2030- Ảnh 1.

Ngành nước mắm Việt Nam hướng tới xuất khẩu 5 tỷ USD vào năm 2030. (Ảnh minh hoạ)

Trong bối cảnh đó, giai đoạn 2020 - 2025, ngành nước mắm Việt Nam đạt nhiều kết quả nổi bật. Theo tổng kết tại Đại hội Hiệp hội Nước mắm Việt Nam (VAFS) ngày 15/8/2025, sản lượng đạt 250 triệu lít, riêng 7 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu đạt 200 triệu USD, tăng 25% so với cùng kỳ 2024.

Đề đạt được mục tiêu đó, trong 5 năm đầu tiên, Hiệp hội Nước mắm Việt Nam đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong đó nổi bật như thường xuyên tuyên truyền và phổ biến pháp luật, cập nhật, hướng dẫn các quy định trong sản xuất - kinh doanh nước mắm, đảm bảo chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, phòng ngừa rủi ro và nâng cao khả năng xuất khẩu.

Giúp hội viên tháo gỡ vướng mắc thông qua việc tập hợp ý kiến và làm việc với cơ quan chức năng để giải quyết khó khăn trong xuất khẩu, xác nhận nguồn gốc thủy sản, cũng như đáp ứng các yêu cầu nhập khẩu khắt khe từ thị trường quốc tế.

Không chỉ có vậy, công tác hỗ trợ sản xuất gắn với phát triển địa phương cũng được chú trọng. Cụ thể, Hiệp hội đã phối hợp cùng hội viên giúp nông dân Lý Sơn (Quảng Ngãi) trồng tỏi năng suất cao, phục vụ sản xuất nước mắm tỏi ớt; Kết nối trải nghiệm nghề: Tổ chức đoàn hội viên, phóng viên, đại biểu từ Bắc - Trung - Nam tham quan nhà thùng và quy trình sản xuất nước mắm tại Phú Quốc.

Đặc biệt, Hiệp hội đã quảng bá văn hóa ẩm thực tại các sự kiện lớn như Festival Phở Vân Cù (Nam Định) và Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), khẳng định nước mắm là gia vị “quốc hồn quốc túy” trong món phở Việt.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn bứt phá, khẳng định rằng từ những ngành hàng truyền thống như nước mắm, đất nước có thể tạo dựng thương hiệu quốc gia, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Với những thành tựu đã qua, ngành nước mắm nói riêng và kinh tế Việt Nam nói chung đã đánh dấu một mốc quan trọng, khi Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới với tiềm năng vươn xa. Phát triển kinh tế, qua lăng kính ngành nước mắm, cho thấy tiềm năng to lớn: không chỉ tăng trưởng kinh tế mà còn bảo tồn di sản văn hóa, hướng tới mục tiêu xuất khẩu 5 tỷ USD vào năm 2030.

Theo Hà An

VTC News

