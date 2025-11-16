Ngắt mạch giảm sâu, chứng khoán liệu có phiên bùng nổ tuần tới?

Sau 4 tuần liên tiếp giảm điểm với thanh khoản cạn kiệt, VN-Index có tuần phục hồi tích cực rồi đóng cửa ở mức 1.635 điểm, tăng 2,27% so với cuối tuần trước và trên mức trên hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm. Chỉ số VN30 cũng kết tuần tăng 2,57% lên mức 1.871 điểm.

Độ rộng thị trường phục hồi tích cực, hầu hết nhóm ngành đều tăng giá sau giai đoạn điều chỉnh, tích lũy. Ở nhiều nhóm bảo hiểm, dầu khí, nông nghiệp, bán lẽ, chứng khoán, hóa chất, xây dựng, khu công nghiệp... nhiều mã tăng giá tốt với thanh khoản tích cực.

Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch trên HOSE giảm tới 21% so với tuần trước cho thấy mức độ phân hóa mạnh, dòng tiền cải thiện, luân chuyển sang các mã cơ bản tốt, có kết quả kinh doanh tích cực. Điểm trừ tuần qua vẫn là đà bán ròng của khối ngoại, với hơn 2.280 tỉ đồng trên trên HOSE – là tuần bán ròng thứ 16 liên tiếp.

Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng thị trường tiếp tục phục hồi sau giai đoạn "gồng lỗ". Thực tế, không ít người cho biết tài khoản và danh mục đầu tư đều đang bị âm nặng từ 20%-30%.

Nhà đầu tư chờ đợi phiên bùng nổ để xác nhận xu hướng tăng trở lại

Ông Đinh Việt Bách, chuyên gia phân tích Công ty chứng khoán Pinetree, cho rằng động lực hồi phục tuần qua nhờ xuất hiện hai thông tin liên quan đến nâng hạng thị trường là Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 từ 10% trở lên và một số động thái tích cực của FTSE Russell và Vanguard trong vấn đề về đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam sau nâng hạng.

Dòng tiền có sự luân chuyển rõ rệt từ nhóm cổ phiếu trụ sang các nhóm vốn hóa nhỏ và vừa (mid-cap) từng trầm lắng, như dầu khí, hóa chất, phân bón, khu công nghiệp… Ngược lại, các nhóm vốn hóa lớn từng dẫn dắt nhịp tăng trước đó lại giao dịch kém tích cực hơn, đặc biệt là họ Vin, ngân hàng, và chứng khoán.

"Dù khối ngoại vẫn bán ròng, tâm lý thị trường tuần này đã ổn định hơn khi VN-Index có 4 phiên hồi phục liên tiếp và đóng cửa tuần quanh mức 1.635 điểm. Tuần tới, thị trường đang chờ đợi phiên bùng nổ theo đà (FTD) để xác nhận liệu VN-Index có thể bước vào nhịp tăng mới hay không? Nếu kịch bản tích cực xảy ra, nhóm cổ phiếu có cơ hội dẫn dắt sẽ là mid-cap" – ông Bách nêu quan điểm.

Trong khi khối ngoại miệt mài bán ròng, các nhà đầu tư tổ chức trong nước lại mua ròng. Nguồn: CSI

Theo Công ty chứng khoán SHS, xu hướng ngắn hạn VN-Index sau giai đoạn điều chỉnh giảm là đang phục hồi, tích lũy trở lại. Yếu tố cần lưu ý là thanh khoản chưa thực sự tích cực và thị trường vẫn đang chịu áp lực rung lắc, điều chỉnh kiểm tra lại vùng hỗ trợ quanh 1.610 điểm. Với kỳ vọng đón dòng vốn mới từ các quỹ đầu tư, nhất là sau thông tin FTSE Russell công bố danh sách đáp ứng tiêu chuẩn sau khi nâng hạng, VN-Index có thể tiếp tục phục hồi. Đây là định hướng tốt đề nhà đầu tư có thể xem xét khi phân bổ, gia tăng tỉ trọng.

Về nhóm cổ phiếu cụ thể, Công ty chứng khoán CSI cho rằng nhà đầu tư có thể mua với tỉ trọng nhỏ khi thị trường chung có nhịp điều chỉnh và tăng dần khi có lợi nhuận ở các ngành có vốn hóa vừa, bứt phá mạnh trong tuần qua như dầu khí, hóa chất, bán lẻ, xây dựng…