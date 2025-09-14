Ngày 15-9, TP HCM cấm xe tải trọng lớn chạy trên 4 đoạn, tuyến đường quan trọng trong giờ cao điểm

Ngày 14-9, UBND phường Đông Hòa, TPHCM đã thông báo về việc cấm các xe có tải trọng lớn lưu thông trên đường ĐT 743A, đường Thống Nhất, đường Trục chính Đông Tây, đường Mỹ Phước - Tân Vạn nối dài vào các khung giờ cao điểm. Việc cấm xe được bắt đầu triển khai từ ngày mai (15-9).

Theo UBND phường Đông Hòa, nguyên nhân dẫn đến việc cấm xe là do thời gian qua, trên các tuyến đường này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.

Cụ thể, đường ĐT 743A và đường Mỹ Phước - Tân Vạn nối dài sẽ cấm toàn bộ xe tải có tải trọng trên 10 tấn lưu thông khung giờ 11-13 giờ (trừ các phương tiện kéo rơ-móoc và xe sơ-mi rơ-móoc); cấm các phương tiện kéo rơ-móoc và xe sơ-mi rơ-móoc lưu thông khung giờ 6-8 giờ và 16 giờ 30 phút -18 giờ 30 phút; cấm đậu đối với xe tải trên 2,5 tấn.

Đường Thống Nhất, một đoạn đường Trục chính Đông Tây cấm hoàn toàn xe tải trên 10 tấn; cấm xe tải 1,5 tấn trở lên lưu thông khung giờ 6-8 giờ và 16-18 giờ; cấm xe trên 2,5 tấn đậu trên hai tuyến đường này.

Phường Đông Hòa đề nghị Công an TPHCM chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tiến hành tuần tra thường xuyên tại các tuyến đường nêu trên để phát hiện, xử lý những phương tiện vi phạm.