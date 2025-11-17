Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngày 17/11, trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách thực hiện Nghị quyết 71 và 72

17-11-2025 - 07:21 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Quốc hội sẽ nghe Tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận ở Tổ về 2 dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách thực hiện Nghị quyết 71 và 72 của Bộ Chính trị.

Ngày 17/11, trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách thực hiện Nghị quyết 71 và 72- Ảnh 1.

Bước sang tuần làm việc thứ 5 của Kỳ họp thứ 10, sáng 17/11, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Bộ trưởng Bộ Y tế, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra 2 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về:

+ Dự án Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi).

+ Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

+ Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về:

+ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự.

+ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Công an giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Tiếp đó, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp. Bộ trưởng Bộ Công an giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Theo Tạ Hiển

VTV

