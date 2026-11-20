Ngày 19/11, trong ngày diễn ra kỳ thi Năng lực học tập đại học Hàn Quốc (CSAT) năm 2027, hàng loạt điện thoại đang bật trên toàn quốc đồng loạt phát âm báo khẩn cấp kéo dài 10,5 giây. Đáng chú ý, cảnh báo vẫn được gửi ngay cả khi thí sinh đang làm bài thi môn Lịch sử Hàn Quốc ở môn thi thứ tư.

Theo Yonhap, Bộ Giáo dục và Bộ Nội vụ Hàn Quốc cho biết, lúc 14h57, tín hiệu cảnh báo tiếp tục vang lên trên các điện thoại đang bật nguồn trên toàn quốc, với âm lượng tối đa, tối thiểu 40 dB. Đây là đợt cảnh báo thứ ba trong ngày.

Trước đó, đợt thứ nhất được gửi lúc 8h30, ngay trước khi môn Ngữ văn bắt đầu. Đợt thứ hai được phát đi sau khi môn Tiếng Anh kết thúc, vào khoảng 14h21.

Ảnh: Yonhap News

Nội dung tin nhắn ở đợt đầu tiên kêu gọi người dân hợp tác để bảo đảm kỳ thi diễn ra công bằng. Trong khi đó, hai tin nhắn tiếp theo giải thích đây là biện pháp ngăn chặn gian lận thi cử, đồng thời đề nghị người dân không hoảng sợ và tiếp tục sinh hoạt bình thường.

Đây là lần đầu tiên Chính phủ Hàn Quốc sử dụng hệ thống tin nhắn thảm họa khẩn cấp trong kỳ thi CSAT. Khác với tin nhắn cảnh báo thông thường, người dùng không thể từ chối nhận loại thông báo này. Chỉ cần điện thoại đang bật nguồn, thiết bị sẽ phát âm báo, kể cả khi được đặt ở chế độ im lặng.

Biện pháp được đưa ra trong bối cảnh nhà chức trách lo ngại thí sinh có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các thiết bị công nghệ cao để gian lận. Thông qua âm báo đồng loạt, giám thị có thể phát hiện những điện thoại được thí sinh lén mang vào phòng thi hoặc không nộp theo quy định.

Theo Bộ Giáo dục Hàn Quốc, đợt cảnh báo đầu tiên đã giúp phát hiện 22 thí sinh không nộp điện thoại tại 9 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, cơ quan này chưa ghi nhận trường hợp sử dụng thiết bị công nghệ cao nào ngoài điện thoại.

Ban đầu, Chính phủ chỉ dự kiến gửi một đợt cảnh báo vào lúc 8h30, trước khi kỳ thi bắt đầu. Tuy nhiên, nhà chức trách lo ngại thí sinh có thể tắt nguồn điện thoại trước thời điểm phát tin nhắn, sau đó bật lại để sử dụng vào mục đích gian lận. Vì vậy, hai đợt cảnh báo bất ngờ vào buổi chiều đã được bổ sung.

(Ảnh: Yonhap News)

Để hỗ trợ người nước ngoài đang sinh sống tại Hàn Quốc, tin nhắn khẩn cấp cũng được chuyển tải thông qua ứng dụng Emergency Ready, nền tảng cung cấp thông tin thiên tai và hướng dẫn ứng phó bằng 22 ngôn ngữ. Những người sử dụng điện thoại đời mới còn có thể nhận nội dung đã được dịch tự động bằng tính năng tích hợp trên thiết bị.

Trước khi kỳ thi diễn ra, giám thị tại các điểm thi đã thu gom điện thoại và những vật dụng bị cấm mang vào phòng thi. Chính phủ cũng chủ động thông báo kế hoạch phát cảnh báo thông qua phụ đề truyền hình và tin nhắn hướng dẫn an toàn nhằm hạn chế sự bất ngờ, xáo trộn.

Tuy nhiên, tại một số địa điểm, tiếng chuông đột ngột vẫn khiến người dân giật mình. Trên các diễn đàn trực tuyến, một số người cũng đăng bài cho biết họ không nhận được tin nhắn.

Giải thích về vấn đề này, Bộ Nội vụ Hàn Quốc cho biết những điện thoại tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn trong nước sẽ nhận được tin nhắn khẩn cấp. Một số trường hợp ngoại lệ có thể xảy ra nếu người dùng sử dụng điện thoại 3G, thiết bị bị can thiệp trái phép, ở khu vực có tín hiệu quá yếu hoặc điện thoại gặp lỗi trong quá trình cập nhật, cài đặt hay gỡ ứng dụng.

Đáng chú ý, dù hai đợt cảnh báo buổi chiều ban đầu được dự kiến phát đi không báo trước, nhà chức trách sau đó vẫn gửi tin nhắn hướng dẫn an toàn để thông báo trước về thời điểm phát cảnh báo khẩn cấp.

Đại diện Bộ Nội vụ Hàn Quốc giải thích, việc này nhằm giảm thiểu bất tiện, tránh gây hoang mang cho người dân và phòng trường hợp có tình huống khẩn cấp thực sự xảy ra. Vị này cho biết các thí sinh lúc đó đã vào phòng thi và trong điều kiện bình thường đều phải nộp điện thoại, nên không thể biết trước thời điểm phát cảnh báo.

Nguồn: Yonhap News